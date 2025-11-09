¿Nevará en Texas y California para Thanksgiving?: el fenómeno que traerá heladas a gran parte de Estados Unidos

El Día de Acción de Gracias de 2025 podría llegar con un panorama climático contrastante en Estados Unidos. Mientras algunos estados tendrán jornadas soleadas y agradables, otros enfrentarán lluvias, temperaturas bajo cero y, en algunos casos, nieve.

Clima en Texas durante Thanksgiving: calor al sur, frío al norte

Según las previsiones de The Old Farmer’s Almanac, el clima para la última semana de noviembre registrará un mosaico de condiciones que afectará de manera desigual a cada región, desde la costa del Pacífico hasta Nueva Inglaterra.

Texas vivirá una semana cálida con temperaturas diurnas que podrían superar los 75°F (24°C) en el sur y mantenerse cerca de los 65°F (18°C) en el norte Old Farmer´s Almanac

Texas vivirá una semana cálida en general, aunque con marcadas diferencias entre el norte y el sur del estado. Las previsiones indican que las áreas septentrionales tendrán cielos despejados y condiciones estables, mientras que las regiones más cercanas al Golfo de México podrían experimentar algunas lluvias dispersas.

Las temperaturas diurnas superarían los 75°F (24°C) en el sur y se mantendrían cercanas a los 65°F (18°C) en el norte. La humedad será moderada, lo que favorecerá los viajes por carretera durante los días previos al feriado. No se esperan nevadas ni heladas generalizadas, aunque un leve descenso térmico hacia el fin de semana posterior podría generar mínimas más frías en el Panhandle y zonas interiores del estado.

En cuanto a los vientos, se prevé que soplen con velocidades moderadas de entre 10 y 15 millas por hora (16 a 24 km/h), especialmente en las áreas centrales. El clima cálido y los cielos mayormente despejados ofrecerán un respiro a los viajeros y a quienes celebren al aire libre.

California durante el Día de Acción de Gracias: lluvias, frío y riesgo de nieve en altura

Las condiciones en California serán más inestables. El Old Farmer’s Almanac anticipa un escenario húmedo con lluvias continuas desde el norte hasta el sur del estado, lo que afectará tanto a las principales ciudades costeras como a las zonas del interior. La región del Pacífico suroeste registrará temperaturas más frías de lo habitual y precipitaciones intermitentes durante toda la semana del feriado.

California enfrentará un escenario húmedo e inestable con lluvias continuas desde el norte hasta el sur del estado MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Las sierras podrían recibir nevadas en las zonas más elevadas, especialmente en la Sierra Nevada, donde la nieve podría acumularse por encima de los 5000 pies (1524 metros). Este fenómeno complicaría la circulación en rutas de montaña y pasos interestatales. En el resto del estado, las lluvias serán persistentes, pero sin alcanzar niveles de tormenta.

Las temperaturas diurnas rondarán los 58°F (14°C) en el centro y norte de California, mientras que en el sur, incluidos Los Ángeles y San Diego, los valores oscilarán entre 62°F (16°C) y 68°F (20°C). Los vientos costeros podrían alcanzar las 20 millas por hora (32 km/h), reduciendo la visibilidad en algunos tramos y generando sensación térmica más baja.

Un feriado con contrastes climáticos en Estados Unidos

El jueves 27 de noviembre, fecha en la que se celebrará el Día de Acción de Gracias, marcará el inicio de una de las semanas con mayor movimiento de viajeros en el país norteamericano. De acuerdo con la Asociación Americana del Automóvil (AAA), citada por Old Farmer´s Almanac, cerca del 89% de los estadounidenses se desplazará por carretera, mientras que el 7% optará por el avión.

El Día de Acción de Gracias marcará el inicio de una de las semanas con mayor movimiento de viajeros, donde se anticipa que el 89% de los estadounidenses se desplazará por carretera y un 7% optará por el avión

Las predicciones del Almanac señalaron que quienes viajen hacia el Este encontrarán cielos despejados, mientras que el Oeste experimentará lluvias persistentes y algunas heladas en zonas montañosas.

En la mayor parte de Estados Unidos, las temperaturas oscilarán de forma notable. El aire más cálido se concentrará sobre Texas, el suroeste desértico y el sur profundo, mientras que las regiones del noreste, las Grandes Llanuras y el occidente registrarán valores inferiores a los normales.

Las nevadas se limitarán a sectores del norte de Nueva Inglaterra, el alto Medio Oeste y las zonas elevadas de las Montañas Rocosas e Intermountain West.