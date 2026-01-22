Avanza el ICE: agentes no necesitarían orden de un juez para entrar a las casas de inmigrantes, según carta oficial

Según un memorando del Servicio de Inmigración de Control y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los agentes migratorios tienen permitido entrar a las casas donde consideren que hay un objetivo de detención sin necesidad de una orden judicial. La medida solo requiere a los oficiales contar con una autorización interna.

El memorando del ICE que habilita a sus agentes a entrar sin orden judicial a las viviendas

La difusión del documento surgió a partir de dos informantes que denunciaron estas prácticas de la agencia migratoria.

de la agencia migratoria. Aunque fue obtenido y difundido públicamente por AP el último miércoles, el memorando data de mayo y sus disposiciones ya se aplican desde hace meses.

Según el memorando, agentes del ICE solo necesitan una orden de deportación para poder ingresar a una casa sin permiso Amanda Mason - Flickr/ICE

Estas son algunas claves del documento:

Autoriza a los agentes del ICE a entrar en domicilios sin permiso y sin una orden emitida por un juez federal .

sin permiso y . Lo único que necesitan los oficiales para poder ingresar es una orden de deportación , establecida formalmente en el formulario I-205 , un documento administrativo del ICE.

para poder ingresar es una , establecida formalmente en el , un documento administrativo del ICE. Esto representa un cambio de visión histórico respecto de lo que siempre sostuvo la agencia. Desde su creación, se indicaba que la orden de deportación por sí sola no era suficiente para ingresar a una casa.

respecto de lo que siempre sostuvo la agencia. Desde su creación, se indicaba que la orden de deportación por sí sola no era suficiente para ingresar a una casa. El memorando contradice a las guías formales para formación de nuevos oficiales que fueron aprobadas en 2025.

que fueron aprobadas en 2025. La difusión del documento es restringida. Mientras a algunos agentes solo se les permitió un acceso parcial, otros miembros del ICE ni siquiera pudieron consultarlo.

Los informantes denuncian que esta política viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, que en la gran mayoría de los casos exige una orden judicial para permitir el ingreso a un domicilio sin consentimiento del ocupante.

Además, manifestaron que hubo múltiples casos de entradas indebidas y que este poder para los agentes representa un riesgo importante para la población en general. Por eso, solicitan que se lleve a cabo una investigación.

Los informantes denuncian que esta política del ICE dio lugar a muchos casos de entradas indebidas Flickr/ICE - Flickr/ICE

La respuesta del DHS tras la difusión del memorando del ICE

La difusión pública del memorando interno que comenzó a regir en mayo del 2025 generó una respuesta por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Luego de que la institución fuera consultada por el hecho, un portavoz envió una declaración a CBS News. Allí, mencionó que la sola emisión de una orden de deportación indica que el ICE encontró causa probable para justificar la detención inmediata de esa persona.

Además, el DHS aseguró que la “Corte Suprema y el Congreso han reconocido la pertinencia de las órdenes administrativas en casos de control migratorio".

Agentes del ICE entraron sin orden judicial y detuvieron a un ciudadano estadounidense en Minnesota

El caso más reciente de la aplicación de esta política ocurrió hace solo unos días. El último domingo, oficiales migratorios entraron sin una orden en la casa de ChongLy “Scott” Thao, un ciudadano estadounidense que vive en Saint Paul, Minnesota.

Los agentes del ICE se llevaron a Thao en ropa interior en el medio de la nieve de Minnesota Captura AP

Sin dejarlo identificarse, lo sacaron de su casa en ropa interior y lo hicieron caminar bajo la nieve. Luego de horas en las que permaneció bajo custodia de agentes del ICE, finalmente lo devolvieron a su hogar.

En respuesta al hecho, el DHS afirmó que buscaban a un migrante que vivía en ese mismo domicilio. La familia niega esa información.