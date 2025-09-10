Trump salió a comer a un restaurante para demostrar que ahora Washington es más segura y le gritaron “Hitler”

WASHINGTON.- El presidente norteamericano Donald Trump y varios miembros cercanos de su gabinete cenaron el martes por la noche fuera de la Casa Blanca en Washington, en un gesto que pretendía mostrar los beneficios de su despliegue de la Guardia Nacional y la federalización de la fuerza policial en la capital del país en un supuesto esfuerzo por combatir el crimen.

Trump recorrió poco más de 150 metros hasta Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab, un reconocido restaurante de mariscos en la calle 15 del cuadrante noroeste de la ciudad, y aprovechó su encuentro con los medios para asegurar que sus medidas habían convertido a Washington en “una zona segura”.

El presidente norteamericano Donald Trump habla con periodistas junto al vicepresidente JD Vance, el martes 9 de septiembre de 2025, en Washington, DC Alex Brandon� - AP�

La comitiva de Trump, en la que se encontraba el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, fue recibida por gritos a favor y en contra de la administración. Manifestantes opuestos a la política norteamericana de apoyo a Israel en su guerra con Hamas en Gaza abuchearon al presidente.

“Estamos parados justo en el medio de Washington, DC, que como saben, durante el último año fue un lugar muy inseguro —durante los últimos 20 años— y ahora prácticamente no tiene crimen”, dijo Trump a los periodistas antes de entrar al restaurante.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda frente al restaurante Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab en Washington DC, el 9 de septiembre de 2025 SAUL LOEB� - AFP�

El republicano añadió que no se habría parado “en medio de la calle” en la capital norteamericana hasta hace un par de meses y dijo que ahora “la gente está saliendo a cenar cuando no lo hacía desde hacía años”.

En la cena también estuvieron presentes Susie Wiles, la jefa de gabinete de la Casa Blanca y la secretaria de prensa norteamericana, Karoline Leavitt.

Además de Washington, Trump desplegó a la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio y ha amenazado con enviar tropas a otras ciudades, en su mayoría gobernadas por demócratas, como Baltimore, Nueva Orleans y Chicago, donde las autoridades estatales y locales ya se preparan para operaciones destinadas a intensificar drásticamente la aplicación de las leyes migratorias.

El presidente norteamericano Donald Trump entra a un restaurante cerca de la Casa Blanca, el martes 9 de septiembre de 2025, en Washington, DC Alex Brandon� - AP�

El martes por la noche dijo: “Muy pronto vamos a anunciar otra ciudad a la que iremos”, y añadió que el anuncio podría ocurrir tan pronto como el miércoles. El presidente dijo que el alcalde de esa ciudad y el gobernador del estado “estarían encantados de que estuviéramos ahí”.

La excursión resultó llamativa dado que Trump rara vez cena fuera de la Casa Blanca cuando está en Washington. Y estas salidas se han vuelto aún menos frecuentes desde que vendió el hotel que llevaba su nombre a pocas cuadras, que fue un punto clave de reunión para funcionarios de su administración y simpatizantes durante su primer mandato.

La cena

Después de entrar al restaurante, un video publicado en redes sociales mostró a Trump estrechando la mano de algunos comensales en el interior, que lo recibieron con aplausos. Por otro lado, un pequeño grupo de manifestantes con banderas palestinas lo esperaron cantando: “¡Liberen DC! ¡Liberen Palestina! ¡Trump es el Hitler de nuestro tiempo!”.

El presidente se les acercó y se lo vio hacer un breve gesto, aunque no pareció dirigirles la palabra.

Algunos restaurantes han reportado una caída en las reservas desde que Trump anunció por primera vez el despliegue de las fuerzas federales el 7 de agosto, mientras que ha habido frecuentes protestas callejeras en rechazo a sus medidas.

Al mismo tiempo, el aumento de la presencia militar y policial ha provocado en ocasiones enfrentamientos entre residentes y autoridades en barrios normalmente tranquilos. Según informó la Casa Blanca el martes, desde que Trump anunció por primera vez sus medidas se produjeron casi 2200 detenciones en la capital.

El presidente norteamericano Donald Trump saluda tras su cena en Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab, el martes 9 de septiembre de 2025, en Washington, DC Alex Brandon� - AP�

Trump insiste, no obstante, en que sus amigos le dicen que los restaurantes locales están llenos y que la gente ha notado una caída en el crimen. Afirma además haber escuchado que la población valora el trabajo de las cuadrillas que retiran campamentos de personas sin hogar como parte de la ofensiva.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, pasadas las 10 de la noche, Leavitt informó que el presidente había comido cangrejo, camarones, ensalada, carne y postre.

Agencia AP y diario The New York Times