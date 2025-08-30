Labor Day 2025: las tiendas que cierran y abren el Día del Trabajo en California

El Labor Day o Día del Trabajo es uno de los fines de semana largos más esperados del año, con el que se da por terminado el periodo de vacaciones de verano para la mayoría de los estadounidenses. Al ser un día feriado federal, algunas instituciones, oficinas y tiendas cierran sus puertas, pero otras se mantienen abiertas en California.

Cuáles son las tiendas que cierran y abren en Labor Day en California

De acuerdo con CBS, la mayoría de las grandes tiendas minoristas de California, como Walmart, HEB, Target y Walgreens, mantendrán sus puertas abiertas el próximo 1° de septiembre, Día del Trabajo. Sin embargo, Costco permanecerá cerrado durante esta celebración.

Costco es una de las tiendas que estarán cerradas el próximo 1 de septiembre (Unsplash/Omar Abascal) (Pexels/Brett Sayles)

De igual manera, se prevé que los supermercados como Kroger y Whole Foods mantengan sus operaciones normales, pero se recomienda consultar con antelación el horario de servicio de las sucursales más cercanas para saber si no hay modificaciones en su horario laboral.

Otros de los servicios y lugares que permanecen cerrados durante Labor Day son:

Bancos e instituciones financieras

Departamento de Vehículos motorizados

Bibliotecas Públicas y agencias gubernamentales

Oficinas de correos

Servicios de mensajería (algunas de las sucursales de FedEx y UPS abrirán con horarios reducidos)

En el caso de las tiendas que sí abren con horarios especiales en Labor Day son Aldi, que se prevé que cierre a las 18.00 hs; Hobby Lobby con un horario de 9 a 17.30 hs, además de Sam ‘s Club.

Ofertas en tiendas durante el Labor Day 2025

Las tiendas departamentales que abren durante el Día del Trabajo este año ofrecerán descuentos y ofertas, debido al regreso a clases y el fin de la temporada de verano, según USA Today.

Además de ropa y calzado, hay grandes ofertas en muebles Facebook: TheBargainLane

Algunas de las tiendas que suelen tener ofertas durante el día festivo son:

Amazon

Target

Walmart

Lowe’s

Samsung

Nordstrom

Pottery Barn

West Elm

Por su parte, ABC indicó que la mayoría de las ofertas y descuentos vinculados con el Labor Day están vinculados con productos para el hogar como colchones, muebles, ropa de cama y electrodomésticos grandes como refrigeradores, aunque también se encuentran rebajas en ropas, accesorios y tecnología.

Los medios recomiendan que se comparen precios entre las diferentes tiendas antes del 1 de septiembre, para determinar si en verdad ofrecen rebajas durante esta fecha.

Origen e historia del Labor Day en Estados Unidos

El origen de este día festivo se remonta a finales del siglo XIX, en la década de 1880, cuando esta fecha aún no era reconocida por los gobiernos estatales, solo por unos grupos de activistas que luchaban por los derechos de los trabajadores, quienes exigían jornadas más cortas de un máximo de ocho horas y otros derechos que hoy son universales en Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento del Trabajo.

Peter J. McGuire y Matthew Maguire, asociados con la fundación del Labor Day en EE.UU. (web/dol.gov)

Pese a que Nueva York fue el primer estado del país en presentar un proyecto de ley para que se reconociera el Día del Trabajo en el estado, Oregon fue el primero en aprobar el 21 de febrero de 1887, una iniciativa que reconocía Labor Day.

Durante ese mismo año, otros tres estados, además de la Gran Manzana, como Colorado, Massachusetts y Nueva Jersey, crearon leyes para instaurar la celebración de la fecha. En 1894, 23 estados de Estados Unidos se sumaron a la iniciativa de adoptar el día festivo, pero fue hasta el 28 de junio de ese mismo año, que el Congreso aprobó una ley que establecía que Labor Day se celebraría de manera nacional el primer lunes de septiembre.

El primer Día del Trabajo se celebró el martes 5 de septiembre de 1882, en Nueva York.