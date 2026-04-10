El 20 de abril de 2026 se celebra el Patriots’ Day en Estados Unidos, en conmemoración de las batallas de Lexington, Concord y Menotomy de 1775. A nivel federal, la actividad continúa con normalidad, pero dos estados adoptan este día como feriado.

Feriado del 20 de abril: los estados donde aplica

El Patriots’ Day es un feriado estatal vigente únicamente en Massachusetts y Maine.

A nivel federal, las actividades se desarrollan con normalidad Freepick

En estas jurisdicciones pueden registrarse cambios en el funcionamiento habitual. Según Time And Date:

Las oficinas estatales y municipales permanecen cerradas

Algunas escuelas y empresas pueden no operar

El transporte público puede funcionar con horarios reducidos

Puede haber interrupciones locales por eventos y conmemoraciones

Sin embargo, las dependencias federales permanecerán abiertas.

¿Qué es el Patriots’ Day?

El Patriots’ Day es una fecha conmemorativa que recuerda las batallas de Lexington, Concord y Menotomy. Estos enfrentamientos ocurrieron el 19 de abril de 1775 y marcaron el inicio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, según Boston Public Library.

Es importante diferenciar esta fecha del Patriot Day. Este último se conmemora el 11 de septiembre en recuerdo de los atentados de 2001 en Estados Unidos. Ambas fechas tienen significados distintos.

Patriots’ Day en Massachusetts: la hsitoria

La fecha del 19 de abril ya tenía relevancia en Massachusetts antes de esa conmemoración. Los puritanos la celebraban como “Fast Day”, una jornada dedicada al ayuno y la oración para expiar pecados y pedir ayuda divina para el nuevo año.

Este feriado religioso se mantuvo vigente hasta el 16 de marzo de 1894, cuando el estado lo abolió y decidió mantener el 19 de abril como día festivo, de acuerdo con la Boston Public Library.

El 12 de abril de 1894, el gobernador Frederic T. Greenhalge proclamó oficialmente el nombre Patriots’ Day. La primera celebración tuvo lugar una semana después, con recreaciones de las batallas, desfiles, decoraciones patrióticas y el repique de campanas en el este de Massachusetts.

Estos enfrentamientos marcaron el inicio de la independencia estadounidense .lexingtonhistory

En 1897, la Boston Athletic Association organizó la primera maratón en esta fecha. La competencia adoptó un recorrido inspirado en la ruta de los soldados de 1775 y con el tiempo se consolidó como el Boston Marathon.

En 1938, Massachusetts estableció por ley el Patriots’ Day como conmemoración de los primeros enfrentamientos de la guerra independentista. El 19 de abril se mantuvo como fecha oficial hasta 1969, cuando se trasladó al tercer lunes de abril. Este cambio permitió un fin de semana extendido y su incorporación al receso escolar.

¿Por qué Maine celebra el Patriots’ Day?

Maine mantiene el Patriots’ Day como feriado estatal porque en 1775, el territorio formaba parte de Massachusetts, por lo que los hechos ocurridos en ese territorio también involucraron a sus habitantes, según explica News Center Maine.

Tras conocerse el inicio del conflicto, milicianos de Maine se movilizaron y se sumaron a la lucha independentista, con participación en distintos episodios de la guerra. Aunque se convirtió en estado en 1820, Maine conservó esta conmemoración como parte de su historia. El Patriots’ Day se reconoce oficialmente allí como feriado estatal desde 1907.

La fecha recuerda las batallas de Lexington, Concord y Menotomy de 1775 lexingtonhistory.

Actividades en Patriots’ Day: recorridos históricos y eventos familiares en Lexington

Durante el Patriots’ Day se organizan actividades abiertas al público en Lexington, orientadas a la recreación histórica y la participación familiar. Las propuestas se desarrollan en distintos puntos vinculados a los hechos de 1775, según el sitio Lexington History. Entre las actividades previstas se destacan: