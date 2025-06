Licencia de conducir AB60 en California: los nueve pasos que deben cumplir los migrantes indocumentados para tramitarla

En California, los migrantes indocumentados tienen la posibilidad de obtener una licencia de conducir. Estos permisos, conocidos como AB60, se procesan ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del estado y esta es la forma de tramitarlos en 2025.

Quiénes pueden obtener la licencia de conducir AB60

La Ley de Conducción Segura y Responsable (AB60) entró en vigor el 2 de enero de 2015 y es gracias a ella que en California se permite que las personas soliciten una licencia de conducir independientemente de su estatus migratorio.

El estado de California permite a los migrantes sin estatus legal obtener una licencia de conducir Unsplash/Andras Vas

El departamento explicó que la licencia AB60 es para aquellas personas que no pueden proporcionar comprobante de presencia legal en Estados Unidos, pero cumplen con los requisitos de proporcionar datos de identidad y domicilio en el estado.

Los migrantes interesados pueden solicitar todas las licencias de conducir no comerciales que ofrece el DMV. Esto incluye las Clase C (para la mayoría de los automóviles), Clase M1/M2 (motocicletas) y las no comerciales Clase A o B (remolques y algunos vehículos recreativos).

Este tipo de credencial tiene en el frente la leyenda “se aplican límites federales”, en tanto que en el reverso se lee “no aceptable para propósitos federales oficiales”.

Este tipo de credencial tiene en el frente la leyenda“se aplican límites federales” Law Offices of Jacob J. Sapochnick

Cómo tramitar una licencia de conducir AB60 en California: los nueve pasos

En su sitio web, el DMV hizo una lista de nueve pasos para tramitar la licencia:

Revisar elegibilidad : se debe usar la lista de verificación para ver si se tienen todos los documentos para calificar y solicitar la licencia. Quienes tienen entre 15 y 17 años y medio, deben completar un curso de educación vial.

: se debe usar la lista de verificación para ver si se tienen todos los documentos para calificar y solicitar la licencia. Quienes tienen entre 15 y 17 años y medio, deben completar un curso de educación vial. Completar la solicitud : para esto es necesario crear una cuenta MyDMV para iniciar una solicitud en línea.

: para esto es necesario crear una cuenta MyDMV para iniciar una solicitud en línea. Aprobar el examen teórico : el solicitante debe aprobar un examen para el que hay disponible una guía en línea en más de 40 idiomas (“Manual del automovilista”). Luego, hacer una cita para realizar la prueba en una oficina del DMV.

: el solicitante debe aprobar un examen para el que hay disponible una guía en línea en más de 40 idiomas (“Manual del automovilista”). Luego, hacer una cita para realizar la prueba en una oficina del DMV. Reunir todos los documentos : es importante llevar a la cita del DMV los documentos que comprueben identidad y domicilio. “Sin los documentos correctos, será necesario hacer una revisión secundaria”, advierte la agencia.

: es importante llevar a la cita del DMV los documentos que comprueben identidad y domicilio. “Sin los documentos correctos, será necesario hacer una revisión secundaria”, advierte la agencia. Hacer una cita en el DMV : la entrevista se lleva a cabo para completar el proceso de la solicitud. Si se necesita un intérprete es necesario llamar al 1-800-777-0133.

: la entrevista se lleva a cabo para completar el proceso de la solicitud. Si se necesita un intérprete es necesario llamar al 1-800-777-0133. Llegar a la cita : una vez en la oficina, se debe dirigir a la ventanilla de inicio “Start Here”.

: una vez en la oficina, se debe dirigir a la ventanilla de inicio “Start Here”. Proceso de revisión secundaria : si no fue posible proporcionar los documentos aceptables, será necesario hacer una revisión secundaria para verificar la identidad y domicilio.

: si no fue posible proporcionar los documentos aceptables, será necesario hacer una revisión secundaria para verificar la identidad y domicilio. Examen de manejo : hacer una cita para tomar el examen de manejo o llamar al 1-800-777-0133. Si se tiene que pasar por el proceso de revisión secundaria, se debe completar primero la entrevista.

: hacer una cita para tomar el examen de manejo o llamar al 1-800-777-0133. Si se tiene que pasar por el proceso de revisión secundaria, se debe completar primero la entrevista. Recibir la licencia: al completar cada paso, el solicitante recibirá por correo la licencia de manejar de parte del DMV.

La solicitud de licencia de conducir y tarjeta de identificación en línea permite a los residentes de California ahorrar tiempo DMV California

Los residentes que soliciten una licencia deberán proveer un comprobante de identidad válido, aprobado y verificado electrónicamente por el DMV con el país de origen.

Esto incluye documentos extranjeros, como: la credencial federal para votar en México, el pasaporte mexicano y el documento nacional de identidad de la Argentina (versión 2009 o 2012), entre otros.

En la visita a la oficina se debe cumplir con:

Proporcionar prueba de identidad y residencia en California.

Pagar la tarifa de solicitud.

Escaneo de huellas digitales.

Someterse a un examen de la vista.

La toma de una foto.

Someterse a preguntas de pruebas de conocimientos.

Presentar una prueba de señales de tráfico, en caso de que corresponda.

Para el examen de conocimientos, al solicitante se le permiten tres intentos para pasar cada una de las pruebas requeridas. De no lograrlo, la solicitud ya no es válida y la persona deberá volver a presentarla. También es necesario proporcionar prueba de responsabilidad financiera, como el seguro de auto, que cumpla o supere los requisitos de seguro de California.