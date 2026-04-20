Apps de remesas: la ley firmada por Newsom en California que impacta a los migrantes que envían dinero al extranjero

El estado de California implementará un nuevo marco legal que alcanzará a las apps de remesas digitales. La medida fue promulgada por el gobernador Gavin Newsom y a partir del 1° de julio, las compañías deberán contar con autorización oficial para operar dentro del territorio.

Las apps de remesas necesitarán una licencia obligatoria para operar en California

La legislación conocida como Ley de Activos Financieros Digitales (DFAL, por sus siglas en inglés) reúne disposiciones de proyectos aprobados previamente (AB 39 y SB 401) y fija controles sobre empresas que administran, transfieren o intercambian activos digitales.

La DFAL de California se sostiene en dos proyectos aprobados por Gavin Newsom en 2023 @CAgovernor

La normativa establece que cualquier empresa que trabaje con activos financieros digitales deberá obtener una licencia emitida por el Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI, por sus siglas en inglés).

Sin esta autorización, las plataformas no podrán realizar actividades comerciales ni presentarse como proveedoras de servicios en el estado. La exigencia rige para aplicaciones utilizadas para enviar dinero al exterior.

En caso de no cumplir con el requisito a partir del 1° de julio, las compañías deberán interrumpir sus operaciones en California. La autoridad reguladora también podrá aplicar sanciones económicas por incumplimiento.

Nuevas condiciones para usuarios de plataformas de remesas digitales en California

La ley incorpora medidas vinculadas a la información que reciben los usuarios antes de realizar una operación:

Las empresas deberán detallar costos, comisiones y condiciones de cada transacción .

. También se exige que las plataformas informen sobre los riesgos asociados a los activos digitales y aclaren si cuentan con algún tipo de cobertura ante pérdidas o incidentes informáticos.

y aclaren si cuentan con algún tipo de cobertura ante pérdidas o incidentes informáticos. Otro punto incluye la implementación de mecanismos para reportar errores o movimientos no autorizados. Las compañías deberán ofrecer canales de atención directa para gestionar reclamos.

En caso de que la plataforma no complete el registro antes del 1° de julio, deberá suspender sus servicios en California Freepik

El cambio normativo alcanza a quienes utilizan aplicaciones para transferir fondos a otros países. En California, este tipo de operaciones es frecuente hacia destinos de Latinoamérica y el Caribe.

Con la regulación, los usuarios deberán verificar si la plataforma elegida cuenta con autorización para operar. De no ser así, podrían necesitar trasladar sus fondos a servicios habilitados.

El nuevo esquema apunta a que las empresas mantengan condiciones de liquidez suficientes para responder por el dinero de sus clientes en todo momento.

Qué pasará con las remesas si una app de California no tiene licencia

De acuerdo con el DFPI, si la aplicación que se utiliza para las remesas no obtiene la licencia estatal requerida por la ley DFAL antes de la fecha límite, las consecuencias principales para el usuario y para la empresa son las siguientes:

Suspensión obligatoria de servicios : cualquier plataforma de remesas que no cuente con la licencia emitida por el DFPI o que no haya presentado su solicitud antes del 1° de julio, deberá suspender sus operaciones en California de manera inmediata. A partir de esa fecha, será ilegal que realicen actividades comerciales con residentes del estado sin dicha autorización.

: cualquier plataforma de remesas que no cuente con la licencia emitida por el DFPI o que no haya presentado su solicitud antes del 1° de julio, deberá en California de manera inmediata. A partir de esa fecha, será ilegal que realicen actividades comerciales con residentes del estado sin dicha autorización. Necesidad de mover los fondos : ante el posible cierre de la aplicación, los usuarios podrían verse obligados a retirar o transferir su dinero a otras plataformas que sí estén reguladas y cuenten con licencia.

: ante el posible cierre de la aplicación, los usuarios podrían verse obligados a a otras plataformas que sí estén reguladas y cuenten con licencia. Acciones de cumplimiento : el DFPI tiene la autoridad para ordenar a cualquier persona o empresa que no tenga licencia que cese y desista de realizar actividades comerciales con activos financieros digitales con residentes de California.

: el DFPI tiene la autoridad para ordenar a cualquier persona o empresa que no tenga licencia que cese y desista de realizar actividades comerciales con activos financieros digitales con residentes de California. Multas para plataformas: las entidades que operen sin licencia enfrentan penalidades económicas, que pueden llegar hasta los US$100.000 diarios por cada día que la empresa esté en falta.

Para evitar inconvenientes con los envíos de dinero, se recomienda verificar si la aplicación está autorizada.

Cómo verificar si una plataforma está autorizada para operar en California

Para chequear si una plataforma de activos digitales o una aplicación de remesas está autorizada para operar en el Estado Dorado bajo la nueva ley, se debe:

Consultar la herramienta del NMLS : el recurso principal para los usuarios es el Nationwide Multistate Licensing System (NMLS) Consumer Access . En este sistema es posible comprobar si una empresa cuenta con la licencia estatal necesaria o si presentó su solicitud para obtenerla.

: el recurso principal para los usuarios es el . En este sistema es posible comprobar si una empresa cuenta con la licencia estatal necesaria o si presentó su solicitud para obtenerla. Revisar el sitio web del DFPI: el comisionado debe publicar información relevante, como una lista de personas o transacciones que están exentas de los requisitos de licencia.

Los usuarios no necesitan realizar ningún trámite personal, pero tienen la responsabilidad de verificar que la plataforma con la que operan cumpla con estas reglas para asegurar la protección de los fondos.