Gavin Newsom proclama abril como el mes para celebrar a estos migrantes en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, proclamó abril como el Mes de la Herencia Árabe-Estadounidense. Según la información compartida por su oficina, California alberga a la comunidad de este grupo más grande de todo EE.UU., con más de 700 mil personas. En este marco, resaltó los esfuerzos que lleva adelante el estado para luchar contra la discriminación contra esta población.

Gavin Newsom declara abril como Mes de la Herencia Árabe-Estadounidense en California

La oficina del gobernador demócrata compartió un comunicado de prensa en el que emitió una proclamación mediante la que declara abril de 2026 como el Mes de la Herencia Árabe-Estadounidense. El propósito es reconocer el aporte y la importancia de estos migrantes en el Estado Dorado.

California cuenta con la comunidad árabe-estadounidense más grande de todo EE.UU., con aproximadamente 700 mil personas @CAgovernor

En el anuncio, el gobernador hizo hincapié en que California cuenta con la mayor población árabe-estadounidense del país norteamericano, “con prósperas comunidades en todo el estado que remontan sus raíces a Oriente Medio y el norte de África”.

Un ejemplo citado en el documento es el caso del profesor de la UC Berkeley, Omar Yaghi, quien emigró a Estados Unidos a los 15 años desde Jordania, donde su familia palestina vivía como refugiada. El año pasado, recibió el Premio Nobel de Química por su trabajo en arquitectura molecular, junto con Richard Robson y Susumu Kitagawa.

Asimismo, remarcó la incidencia de la comunidad árabe-estadounidense en áreas que van desde los movimientos por los derechos laborales hasta el arte y la ciencia, entre otros campos.

Qué implica el Mes de la Herencia Árabe-Estadounidense en California

En el texto, Newsom enfatizó luego la importancia de reconocer la discriminación y la xenofobia generalizadas que estos migrantes enfrentan. “Esto es inaceptable. Nuestro estado está liderando la lucha para proteger a quienes son atacados por ser quienes son, por su apariencia o por sus creencias", expresó.

Los estadounidenses de origen árabe en California representan diversas nacionalidades, como la palestina, libanesa, siria, egipcia e iraquí Archivo

Para luchar contra la discriminación y la xenofobia, la oficina del gobernador indicó que se llevan a cabo actualmente las siguientes medidas:

Reforzar la seguridad en los lugares de culto y centros culturales.

Poner a disposición servicios comunitarios para apoyar a las víctimas del odio.

Ofrecer opciones de denuncia anónima para las víctimas y los testigos de actos de odio.

Otros recursos para promover la seguridad y la inclusión de todos los californianos.

“Ya sea que hayan considerado a Estados Unidos su hogar durante muchas generaciones o hayan llegado más recientemente, los estadounidenses de origen árabe han enriquecido comunidades en todo EE.UU. y han dejado una huella imborrable“, manifestó el gobernador demócrata.

Según sus palabras, declarar abril como el mes para celebrar a estos migrantes tiene el objetivo de “honrar el pasado, el presente y el futuro de esta comunidad en la historia de California“. Además, apunta a reafirmar el compromiso para garantizar la seguridad y la integración de los estadounidenses de origen árabe en todo el estado.

El gobernador Gavin Newsom sostuvo que el propósito de proclamar abril como el mes de la herencia árabe-estadounidense es "honrar el pasado, el presente y el futuro de esta comunidad en la historia de California" Karen Warren - FR172172AP

Cómo vive y trabaja la comunidad árabe-estadounidense en California

En general, la comunidad árabe-estadounidense está concentrada en grandes áreas urbanas como Los Ángeles, el Área de la Bahía y el sur del estado. Alrededor del mundo, hay 22 países que son miembros de la Liga Árabe y comparten una historia, un idioma y una cultura comunes.

Los rubros laborales en los que las personas de esta comunidad participan incluyen ocupaciones profesionales y técnicas (administración, negocios, ciencia, artes), ventas y administración, y pequeñas empresas y emprendimientos (comercio minorista, restaurantes). Además, tienen una representación significativa en atención médica, educación y hostelería y servicios, de acuerdo con Rakwa.

En ese sentido, según un informe de la plataforma Arab America, el área de Los Ángeles es el principal foco de esta comunidad. Los estadounidenses de origen árabe comenzaron a llegar a Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

En California, los migrantes de esta comunidad representan diversas nacionalidades, entre ellas libanesa, siria, egipcia, iraquí, jordana, palestina, marroquí, así como personas de Argelia, Baréin, Yibuti, Kuwait, Libia, Omán, Catar, Arabia Saudita, Túnez, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen. La mayor parte de la inmigración árabe a la jurisdicción provino del Líbano, Egipto e Irak.

Hoy en día, hay más de 3,5 millones de estadounidenses de este origen en Estados Unidos, y aproximadamente el 33% vive en el Estado Dorado, Michigan y Nueva York y Nueva Jersey.