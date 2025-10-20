En Los Ángeles: qué se sabe del operativo migratorio del ICE en Santa Ana

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó una redada en Santa Ana la mañana del domingo, según reportaron testigos. Las autoridades del condado de Orange y locales alertaron a la comunidad extranjera de California, especialmente de Los Ángeles.

Qué se sabe de la redada del ICE en Santa Ana

Una trabajadora de un centro comercial en Santa Ana reportó que vio la detención de una persona en una redada del ICE, que tuvo lugar el domingo 19 de octubre por la mañana, en torno a las 10.35 horas (hora local). Los oficiales se presentaron con uniforme y los rostros cubiertos.

Según señaló Telemundo, uno de los operativos migratorios este fin de semana en la región de California tuvo lugar en las inmediaciones de un centro de reciclaje. Por el momento, se desconoce el número de detenidos.

En las imágenes difundidas por el medio mencionado, se observó cómo los agentes se presentaron en un estacionamiento y trasladaron a varias personas bajo su custodia. Uno de los presentes se acercó a un oficial y le pidió que se identificara.

California se convirtió en uno de los focos del ICE para operativos migratorios ICE

Reportan cinco redadas migratorias del ICE en Santa Ana

El miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Orange del segundo distrito, Vicente Sarmiento, quien fue alcalde de Santa Ana, advirtió en su perfil de Instagram que se produjeron al menos cinco redadas del ICE en la ciudad la mañana del domingo. “Tengan mucho cuidado”, aseveró, junto al concejal Jonathan Hernández.

Y agregó: “Sabemos que esto es una respuesta a toda la gente que se manifestó ayer”. El funcionario se refirió a las decenas de protestas que se convocaron en todo Estados Unidos contra las políticas migratorias de Donald Trump, bajo el lema de “No King”. “Sabemos que van a seguir molestándonos, pero estamos aquí para protegerlos”, concluyó.

El exalcalde de Santa Ana señaló que se produjeron al menos cinco redadas en la ciudad este fin de semana Instagram/ ocsupsarmiento

El gobierno de Santa Ana advirtió a la comunidad migrante sobre las redadas del ICE

El domingo, la administración de Santa Ana compartió un comunicado a la población extranjera sobre las redadas del ICE, a través de Instagram. “Estamos al tanto de operativos de control migratorio”, señalaron. “Como gobierno municipal, no contamos con la autoridad para influir o mitigar estas acciones”, añadieron.

En tanto, recomendaron a la comunidad migrante que tome precauciones, se mantenga alerta y tenga presentes sus derechos.

Las autoridades locales advirtieron a la comunidad migrante de la ciudad Instagram/cityofsantaana

En ese sentido, la autoridad local compartió en su página web oficial recursos para las personas que tengan encuentros con agentes federales, ya sea en la vía pública, en un lugar de trabajo, durante un control de tránsito o en la vivienda particular.

Así, detalló una serie de documentos que los migrantes pueden utilizar en un operativo o intervención:

El formulario G-28 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés): permite que un abogado hable en nombre del individuo.

del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés): permite que un abogado hable en nombre del individuo. El formulario I-246 del ICE: solicita una pausa en el proceso de deportación.

El organismo también recordó una serie de derechos básicos si un agente federal le solicita documentación a un migrante, como guardar silencio, contactar con un representante legal o solicitar una orden judicial si se encuentra en un lugar privado.