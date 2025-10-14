Buenas noticias para California: el plan anunciado por Gavin Newsom que impactará en 248.000 trabajadores
El líder demócrata impulsó una estrategia de protección para los empleados afectados por el cierre del gobierno de EE.UU.
- 3 minutos de lectura'
El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una medida que beneficia a casi 250 mil trabajadores y pretende combatir los efectos del cierre del gobierno de Estados Unidos que inició el 1º de octubre. El líder demócrata apuntó contra Donald Trump por despedir a más de 4000 empleados federales el fin de semana.
De qué trata la iniciativa de Newsom para apoyar a miles de trabajadores en California
Newsom instó a los trabajadores federales en California que fueron o sean despedidos, experimenten reducción en las horas laborales o no tengan empleo debido a un permiso o expulsión por el cierre del gobierno de EE.UU.; a que opten a un beneficio estatal a cargo del Departamento de Desarrollo del Empleo en el Estado Dorado (EDD, por sus siglas en inglés).
“La administración [federal] le da la espalda a los trabajadores al implementar despidos masivos y amenazar con retener ilegalmente los pagos retroactivos de los actuales”, expresó el gobierno estatal en un comunicado oficial publicado el 11 de octubre. En ese sentido, apuntaron que Newsom “apoya a los más de 248 mil trabajadores federales de California al brindar importantes protecciones y alivio estatal".
El anuncio del líder estatal se produjo horas después de que el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, anticipara despidos masivos en su perfil de X el viernes pasado. “Han comenzado los RIF [reducción de personal]”, expresó.
Los despidos a más de 4000 empleados, según remarcó CNN, afectaron principalmente a los sectores de Comercio, Educación, Energía, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, Seguridad Nacional y Tesoro.
“No tratamos a los funcionarios públicos como peones en una lucha partidista“, puntualizó Newsom, al hacer referencia a que Trump inició despidos masivos a modo de estrategia para que los demócratas cedieran con respecto al presupuesto de fondos federales. Y añadió: “Honramos el trabajo, protegemos a las familias y mantenemos nuestro gobierno en funcionamiento para que la gente pueda contar con él cuando más lo necesita”.
Cuáles son los requisitos para acceder al plan de California que anunció Newsom
El demócrata indicó que las solicitudes de prestaciones por desempleo en el Estado Dorado se incrementaron en los trabajadores federales tras el cierre del gobierno nacional. Así, destacó que los afectados pueden acceder al programa del EDD.
Los requisitos principales para ser elegible en el beneficio por desempleo en California son:
- Tener un número del Seguro Social.
- Estar desempleado, total o parcialmente.
- No tener culpa de la expulsión laboral.
- Estar físicamente capacitado y disponible para trabajar.
- Encontrarse en búsqueda de empleo activa.
- Estar dispuesto a aceptar un trabajo de inmediato.
- Haber ganado suficientes salarios durante el período base.
Cuál es la ayuda del programa de California a los trabajadores federales
El EDD otorgará un beneficio semanal de entre 40 y 450 dólares a los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos, en función del salario que se percibió en los 18 meses previos a la solicitud del apoyo financiero estatal.
En tanto, el organismo de California recomendó a los empleados federales que realicen la petición en línea a través de My EDD. También se puede solicitar por correo postal o fax, al enviar el formulario de Solicitud de Seguro de Desempleo.
Además, los beneficiarios deberán proporcionar información de elegibilidad cada dos semanas para certificar que continúan en una situación calificable para la ayuda.
Otras noticias de Gavin Newsom
En California. Qué dice la nueva ley AB 889 firmada por Newsom y que impacta en el salario diario
¿Cuándo entra en vigor? Gavin Newsom firmó la ley AB 495 que protege a familias migrantes en California
Más de 50. En California: actualizaciones recientes sobre las nuevas leyes firmadas por Gavin Newsom en octubre 2025
- 1
De Belgrano a Silicon Valley: tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online
- 2
En tres semanas se define el futuro de Carrefour (y del supermercadismo en la Argentina)
- 3
Trump sorprendió en la cumbre de Egipto con un piropo a Meloni: “Es muy bonita”
- 4
Las fotos de los hermanos Cunio y de Eitan Horn, los argentinos liberados tras más de dos años secuestrados en Gaza