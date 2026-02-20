Newsom vs. Trump: nuevo conflicto y demanda desde California que involucra fondos por US$1200 millones

En el marco de una demanda que encabeza California y de la que participan otros 12 estados, las autoridades del gobierno de Estados Unidos fueron acusadas por recortar fondos destinados a infraestructura y energía aprobados durante la gestión de Joe Biden. El gobernador Gavin Newsom se hizo eco de la noticia y apuntó contra Donald Trump.

La demanda de California y otros estados contra el gobierno de Trump

El Estado Dorado encabezó la presentación judicial de la que en total participan 13 jurisdicciones. El reclamo apunta contra las acciones del Departamento de Energía y la Oficina de Administración y Presupuesto (DOE y OMB respectivamente, por sus siglas en inglés).

Newsom se hizo eco de la demanda de California y otros 12 estados contra la administración Trump Karen Warren - FR172172AP

De acuerdo con lo que presenta el texto, estas son las claves de la demanda:

El reclamo apunta contra los esfuerzos de la administración Trump por socavar el financiamiento de energía e infraestructura que fue aprobado a través de las leyes de Inversión en Infraestructura y Empleos y Reducción de la Inflación.

que fue de Inversión en Infraestructura y Empleos y Reducción de la Inflación. Los demandantes alegan que el gobierno federal intentó eliminar programas de energía renovable .

. Dentro de la demanda, los estados citan órdenes ejecutivas, memorandos y una lista de eliminación de proyectos de infraestructura y energía.

de infraestructura y energía. Entre los 13 estados, reclaman que los fondos recortados ascienden a 8000 millones de dólares .

. Según la presentación judicial, estas decisiones se dieron como represalias políticas de la administración Trump contra jurisdicciones gobernadas por demócratas .

. Además, reclaman que se violó la separación de poderes con estas medidas, ya que el Ejecutivo accionó unilateralmente sobre leyes sancionadas en el Congreso durante la gestión Biden.

con estas medidas, ya que el durante la gestión Biden. También indican que hubo incumplimientos a cláusulas que obligan a ejecutar una ley de manera fiel a la norma y al procedimiento administrativo.

Trump revoca las bases de la regulación climática de EE. UU. y elimina los estándares de emisiones

Por ese motivo, California y el resto de los estados piden que la Justicia declare como ilegales las medidas que tomaron el DOE y la OMB y que restituya los fondos de los programas.

El mensaje de Newsom tras la presentación de la demanda: “Trump desafía al Congreso”

Luego de que se presentó la demanda, el fiscal general de California, Rob Bonta, compartió la noticia a través de su cuenta de X. Newsom citó el mensaje en otra publicación y agregó su mirada de los hechos.

“Demandamos a la administración Trump por recortar ilegalmente US$1200 millones en fondos de energía e infraestructura aprobados por legisladores federales“, comenzó el gobernador. Ese número corresponde al recorte solamente del Estado Dorado y por eso difiere de la cifra global mencionada en la demanda.

El mensaje de Newsom sobre la demanda de California contra la administración Trump Captura

Además, apuntó personalmente contra el presidente republicano: “Donald Trump desafía una vez más al Congreso y pone en peligro cientos de miles de empleos bien remunerados”.

El reclamo de California: los recortes de Trump atentaron contra el empleo

Junto con la argumentación y el pedido de que se restituyan los fondos, la demanda también detalló algunos de los daños que sufrieron los estados como consecuencia de los recortes a los programas de infraestructura y energía.

En el caso concreto de California, se denuncia que las medidas de la administración Trump pusieron en riesgo la creación de 200.000 puestos de trabajo en el Estado Dorado.