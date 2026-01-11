No desaparecen solas: las infracciones que pueden manchar tu historial del DMV en California por 10 o incluso 55 años

Recibir una multa de tránsito en California, EE.UU., implica mucho más que el pago de una cantidad de dinero. Cada infracción genera un registro que se incorpora al historial del conductor y que puede influir durante años en su licencia, en su clasificación ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y en las tarifas del seguro vehicular.

Cuánto tiempo permanece una multa en el historial del DMV

En términos legales, una multa no “prescribe” en el sentido de desaparecer sin consecuencias. Lo que sí establece la ley californiana por medio del Código de Vehículos - VEH § 1807 es el tiempo durante el cual una infracción, una condena o un accidente permanece visible en el registro público del DMV. Este periodo varía según la gravedad de la falta y el tipo de licencia del conductor.

De acuerdo con las normativas de California, el tiempo que una infracción permanece en su historial depende directamente de su gravedad Unsplash/Andrew Perabeau

En la mayoría de los casos, las infracciones usuales y los accidentes en los que el conductor es considerado responsable permanecen en el registro durante tres años.

Dentro de esta categoría se incluyen faltas habituales como exceder el límite de velocidad o cometer violaciones menores a las normas de tránsito.

Según se detalla en el sitio web del DMV, las infracciones consideradas graves tienen un periodo de reporte más prolongado.

Determinadas violaciones que suman dos puntos al historial, como manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas (DUI) o abandonar el lugar de un accidente, se mantienen visibles durante diez años.

En algunos supuestos específicos contemplados por la ley, el plazo puede ser de siete años.

Para quienes poseen licencias comerciales, el rigor de la ley es significativamente mayor; ciertas condenas pueden permanecer en el registro hasta por 55 años Imagen compuesta

Para los conductores con permisos CDL, el marco legal es más estricto. Ciertas condenas relacionadas con la operación de vehículos comerciales pueden permanecer registradas durante décadas, lo que puede llevar incluso a un plazo máximo de 55 años.

Qué ocurre si no se paga una multa de tránsito en California

No atender una multa dentro del plazo indicado no elimina la obligación. Por el contrario, genera nuevas consecuencias que se suman a la infracción original.

En el Estado Dorado, la falta de comparecencia ante el tribunal (FTA, por sus siglas en inglés) y el incumplimiento de pago (FTP) se consideran de maneras independientes.

De acuerdo con la Guía de autoayuda para los tribunales de California, cuando un conductor no paga la sanción o no responde a la citación el tribunal puede imponer una penalización civil adicional que puede alcanzar los 100 dólares. Además, esta omisión queda registrada en el historial del DMV.

Las notificaciones de FTA o FTP suelen permanecer visibles durante cinco años a partir de la fecha de la infracción original. Si la falta de comparecencia está relacionada con un caso de DUI, el periodo de reporte se amplía a diez años.

En el caso de aquellos con licencias provisionales, estas omisiones pueden derivar directamente en la suspensión del privilegio de conducir hasta que se regularice la situación ante el tribunal.

Ignorar una multa no hace que esta desaparezca; por el contrario, genera complicaciones legales adicionales Freepik

Cómo funciona el sistema de puntos en California y cuáles son sus consecuencias

El Estado Dorado utiliza el Sistema de Tratamiento de Operadores Negligentes (NOTS, por sus siglas en inglés) para identificar a conductores que representan un riesgo para la seguridad vial. Esta modalidad asigna puntos por infracciones y accidentes, los cuales se acumulan en el historial:

Infracciones comunes que afectan la seguridad vial : suelen sumar un punto.

: suelen sumar un punto. Cuando un conductor es considerado responsable de un accidente : suma un punto.

: suma un punto. Las faltas más graves, como el DUI o el abandono de la escena de un choque: generan dos puntos.

En el caso de aquellos con permisos comerciales, el valor se incrementa. Una infracción que normalmente equivale a un punto puede convertirse en 1,5 puntos, mientras que las violaciones más severas pueden sumar hasta tres puntos.

El DMV puede suspender o revocar el documento cuando se alcanzan ciertos límites: cuatro puntos en 12 meses, seis en 24 meses u ocho en 36 meses para licencia regulares. Para los menores de 18 años, los criterios son más estrictos y las sanciones se aplican con menos puntos acumulados.

Aunque estos se registran en el historial, su impacto no se limita al permiso. Las compañías de seguros revisan los registros para ajustar las primas. Un aumento de puntos suele traducirse en tarifas más altas o, en algunos casos, en la cancelación de la póliza.

El sistema de California utiliza puntos para identificar a "operadores negligentes", acumular demasiados puntos en periodos cortos puede llevar a la suspensión de la licencia

Cómo verificar si un vehículo tiene infracciones de tránsito en California

Las multas de tránsito en California son gestionadas por el tribunal del condado donde se emitió la infracción. Para verificar una infracción, se debe acudir al sitio web de la corte superior de esa jurisdicción.

En condados como Los Ángeles, el sistema permite buscar infracciones por medio del número de la licencia de conducir y la fecha de nacimiento. También se puede encontrar directamente con el número de la citación (ticket).

Existen centros de llamadas automatizados que funcionan las 24 horas para brindar información sobre multas y pagos. Por ejemplo, en Los Ángeles el número es 213-763-1645.

Es fundamental tener en cuenta que las infracciones no aparecen en el sistema de forma inmediata. Las agencias policiales suelen tardar hasta 30 días en presentar la multa ante el tribunal y que esta se publique en línea.