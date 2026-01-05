Volantazo del DMV: qué significa el aplazo de la revocación de licencias CDL en EE.UU.

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) decidió sostener una prórroga de 60 días para miles de licencias de conducir comerciales (CDL) emitidas a conductores migrantes, pese a las advertencias del Secretario de Transporte de Estados Unidos. La medida mantiene abierto un conflicto entre autoridades estatales y federales por la validez de estos permisos.

La orden del gobierno federal de revocar 17.000 licencias en California

El origen del conflicto se remonta a un aviso emitido el 12 de noviembre por el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), en el cual informó que 17.000 permisos CDL otorgados a migrantes no domiciliados debían ser revocados.

La situación afectó principalmente a solicitantes de asilo y beneficiarios del programa DACA, cuyos documentos laborales tenían fechas de vencimiento más cortas que las licencias de manejo otorgadas por el estado.

A pesar de que Sean Duffy aseguró que la revocación será efectiva el 5 de enero, el gobierno de California mantuvo los 60 días de prórroga X Sean Dufffy

A partir de ese diagnóstico, las autoridades federales fijaron como fecha límite el 5 de enero de 2026 para que California procediera con la anulación de los permisos. Sin embargo, Gavin Newsom informó sobre una prórroga de 60 días, lo que causó el enfado del Secretario de Transporte, Sean Duffy, quien amenazó con duras sanciones económicas para el Estado Dorado.

“Gavin Newsom miente. La fecha límite para revocar licencias de camionero extranjeras emitidas ilegalmente y sin verificar sigue siendo el 5 de enero”, subrayó Duffy en una publicación en X. “California NO tiene una ‘prórroga’ para seguir violando la ley y poniendo en riesgo a los estadounidenses en las carreteras”, afirmó.

El Secretario de Transporte aseguró que cualquier demora implicaría un incumplimiento de la normativa federal y tendría consecuencias financieras directas. Por su parte, el gobernador de California le respondió e indicó que la prórroga fue otorgada por el mismo gobierno federal.

“Sean, los hechos importan. Tu personal le comunicó al DMV de California que estaban dispuestos a una extensión”, escribió en su cuenta de X. “Solo después de que el plan se hizo público, su agencia repentinamente se opuso. Eso no es que el estado mienta. Es mala gestión federal, algo que, lamentablemente, ya es normal bajo su liderazgo”, agregó.

Newsom aseguró que la decisión se tomó en conjunto con el DOT Archivo

¿Cuál es el nuevo plazo para la revocación de las licencias CDL en California?

En contraste con la posición de Duffy, el gobierno de California decidió avanzar con la prórroga. A través de su sitio web, el DMV anunció que las licencias involucradas continuarían siendo válidas por 60 días adicionales, lo que extiende el plazo hasta el 6 de marzo de 2026.

Según la explicación oficial, la medida busca evitar cancelaciones erróneas que puedan afectar a conductores que sí cumplen con los requisitos legales. Las autoridades estatales señalaron que se requiere más tiempo para revisar caso por caso y coordinar criterios con la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (Fmcsa, por sus siglas en inglés).

El DMV indicó que los conductores afectados recibirán notificaciones formales con la explicación de la prórroga y los pasos a seguir. El objetivo declarado es permitir que quienes cumplen con los requisitos legales puedan seguir con sus trabajos sin interrupciones mientras se define una solución definitiva.

No obstante, el organismo también aclaró que dejó de emitir nuevos permisos de aprendizaje comercial (CLP) y licencias CDL para no domiciliados, en línea con una carta de determinación preliminar de incumplimiento emitida por la FMCSA en septiembre de 2025.

El nuevo plazo para la revocación del permiso CDL en California será el 6 de marzo Freepik

Qué opciones tienen los titulares de licencias CDL en California

La agencia estatal informó que, según la situación migratoria del conductor, existen distintas alternativas. Aquellos que no cuentan con residencia permanente ni ciudadanía pueden solicitar una licencia de conducir no comercial antes de la fecha indicada en la prórroga.

En el caso de quienes sí poseen residencia permanente o ciudadanía estadounidense, la recomendación es gestionar un permiso comercial domiciliado dentro de los plazos establecidos. El DMV señaló que, al presentar la carta de aviso, los solicitantes podrían quedar exentos del pago de tarifas adicionales.

Para los conductores domiciliados en México o Canadá que no participan en el programa DACA, las fechas originales de cancelación se mantienen sin cambios. En estos casos, el aplazo general hasta marzo no resulta aplicable y se revocarán el 5 de enero.