Noticias de California hoy, en vivo: el anuncio de Newsom sobre las hipotecas y otras actualizaciones del miércoles 4 de marzo

El asambleísta Alex Lee presentó el Proyecto de Ley AB 1675 para eliminar los beneficios fiscales a las empresas con contratos activos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En caso de que se apruebe la normativa, a partir de 2027, las corporaciones vinculadas a la agencia perderán sus exenciones tributarias estatales sobre planes de salud y pensiones.

Los recursos recaudados financiarán servicios legales gratuitos para personas en procesos de inmigración. Este proyecto de ley afectará a:

Prisiones privadas

Firmas de drones

Empresas tecnológicas como Palantir