Noticias de California hoy, en vivo: el anuncio de Newsom sobre las hipotecas y otras actualizaciones del miércoles 4 de marzo
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber
Fin de los subsidios: el proyecto de ley en California que busca cobrar impuestos a las corporaciones aliadas al ICE
El asambleísta Alex Lee presentó el Proyecto de Ley AB 1675 para eliminar los beneficios fiscales a las empresas con contratos activos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En caso de que se apruebe la normativa, a partir de 2027, las corporaciones vinculadas a la agencia perderán sus exenciones tributarias estatales sobre planes de salud y pensiones.
Los recursos recaudados financiarán servicios legales gratuitos para personas en procesos de inmigración. Este proyecto de ley afectará a:
- Prisiones privadas
- Firmas de drones
- Empresas tecnológicas como Palantir
California ofrece hasta US$100 mil para los afectados en Los Ángeles
El gobernador Gavin Newsom anunció un programa de alivio hipotecario de US$125 millones para los sobrevivientes del incendio de Los Ángeles. El estado entregará subvenciones exactas de hasta US$100 mil por hogar afectado, sin requisitos de reembolso.
Newsom instó a los interesados a visitar el portal oficial ca.gov/la fires para más información. “El requisito de elegibilidad es para hogares con ingresos de hasta US$281 mil”, aclaró el mandatario en un video publicado en X.
Alerta meteorológica: se aproxima un frente frío a California
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó un cambio significativo en las condiciones meteorológicas para el oeste de los Estados Unidos, que incluye a California, debido al avance de un frente frío potente hacia mediados de la semana.
- Vientos y nieve: el sistema traerá vientos y nevadas en las zonas montañosas de gran parte de la región.
- Descenso de temperaturas: mientras que el resto del país experimentará un calor récord, el oeste tendrá un enfriamiento generalizado durante la mitad de la semana.
Noticias en vivo de California
