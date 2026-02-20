Sin Gavin Newsom: así está la pelea por la gobernación de California 2026

Mientras avanzan los días camino a las elecciones a gobernador de California, las encuestas recientes marcan cómo es el panorama de los candidatos. En la carrera por elegir al sucesor de Gavin Newsom, se destaca un republicano, que tuvo un crecimiento en su apoyo durante los últimos meses. En contraste, algunos nombres demócratas pierden fuerza.

California debe elegir al sucesor de Newsom: un republicano lidera las encuestas

De acuerdo con el último sondeo que se realizó en el Estado Dorado, Steve Hilton tiene la ventaja. Los datos corresponden a una investigación que llevaron a cabo Emerson College e Inside California Politics entre el 13 y 14 de febrero.

Steve Hilton propone reducir las tarifas de las matrículas

La encuesta contó con la participación de 1000 posibles votantes y evaluó el apoyo entre todos los candidatos en una boleta abierta, como competirán en las primarias del 2 de junio. Estos fueron los porcentajes de intención de voto:

Steve Hilton : 17,1%

: 17,1% Eric Swalwell : 14,1%

: 14,1% Chad Bianco : 13,5%

: 13,5% Katie Porter : 9,8%

: 9,8% Thomas Steyer : 8,8%

: 8,8% Xavier Becerra : 3,5%

: 3,5% Antonio Villaraigosa: 2,8%

Además de tomar la delantera, Hilton mostró un importante crecimiento con respecto a diciembre, según un artículo que publicó la propia encuestadora en donde comparó los resultados.

La evolución del republicano mostró un crecimiento de cinco puntos, ya que antes había obtenido un 12% de intención de voto entre los encuestados del anterior sondeo.

Así fue la evolución de los candidatos de California entre las encuestas de diciembre y febrero Emerson College

Para lograr el primer puesto, no solo tuvo que superar a sus rivales demócratas, sino también a Bianco, quien en la anterior encuesta lo había vencido con un 13% de intención de voto.

Junto con las cifras mencionadas, los números presentaron un 21% de indecisos, por lo que los candidatos de California pueden presentar modificaciones en su nivel de apoyo durante los próximos meses.

Contraste en los demócratas: Swalwell y Steyer crecen, pero Porter y Villaraigosa caen

En paralelo al crecimiento de Hilton por el lado republicano, los candidatos del partido de Newsom también presentaron algunas modificaciones con respecto a los números de diciembre.

El panorama es positivo para Swalwell, quien con estos resultados llegaría a las elecciones generales del 3 de noviembre. El 14% que obtuvo en esta ocasión representan un crecimiento de dos puntos contra el 12% que había cosechado en diciembre.

Aunque aún corre desde atrás, esta encuesta significó una gran noticia también para Steyer. El demócrata llegó al 8,8% actual desde un 4% en diciembre, en una suba de casi cinco puntos porcentuales.

Distintas son las situaciones de Porter y Villaraigosa, dos nombres fuertes dentro de la carrera demócrata.

Antonio Villaraigosa sufrió una fuerte caída en las encuestas de California desde diciembre Laure Andrillon� - FR172152 AP�

En el caso de la exlegisladora, cayó más de un punto del 11% en diciembre al 9,8% actual. Por el lado del exalcalde de Los Ángeles, la pérdida fue mayor y además sobre un piso más bajo: pasó de 5% en diciembre a 2,8% en el último sondeo.

La estrategia de los republicanos para California

El sistema electoral de California hace que todos los candidatos se presenten juntos en las primarias y que los dos más votados avancen a las generales, sin importar su partido.

En ese contexto, de acuerdo con un análisis y fuentes consultadas por ABC News, desde la oposición consideran que la cantidad de candidaturas demócratas, 13, podría diluir el voto y abrir terreno para que dos republicanos triunfen en las primarias.

Por los números de la mencionada encuesta, se presenta un escenario ajustado. Si las primarias de California finalmente presentaran esos resultados, las generales enfrentarían a un candidato por cada partido: Hilton por los republicanos y Swalwell por los demócratas si se toma en cuenta este sondeo.