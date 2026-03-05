Noticias de California, en vivo: Newsom acusa a Trump de costarle US$2000 millones a los contribuyentes hoy, jueves 5 de marzo

El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó un mensaje contra Donald Trump tras los indultos presidenciales desde comienzos de 2026. Según el mandatario estatal, las concesiones de clemencia eliminaron casi US$2000 millones en reembolsos ordenados por la corte al gobierno y a víctimas individuales.

“Donald Trump es la personificación del fraude”, dijo Newsom a través de su cuenta de prensa en X. En enero, el gobernador publicó en su sitio web oficial una sección denominada “Trump Criminals”, donde publicó una foto falsa de Trump con la palabra fraude estampada.