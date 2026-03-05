Noticias de California, en vivo: Newsom acusa a Trump de costarle US$2000 millones a los contribuyentes hoy, jueves 5 de marzo
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y otros sucesos que impactan en los residentes
"Personificación del fraude": Newsom acusa a Trump de costar 2000 millones de dólares a los contribuyentes
El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó un mensaje contra Donald Trump tras los indultos presidenciales desde comienzos de 2026. Según el mandatario estatal, las concesiones de clemencia eliminaron casi US$2000 millones en reembolsos ordenados por la corte al gobierno y a víctimas individuales.
“Donald Trump es la personificación del fraude”, dijo Newsom a través de su cuenta de prensa en X. En enero, el gobernador publicó en su sitio web oficial una sección denominada “Trump Criminals”, donde publicó una foto falsa de Trump con la palabra fraude estampada.
Pronóstico del clima: ráfagas severas y un leve ascenso térmico para este jueves 5 de marzo
California registrará un clima predominantemente soleado y seco con fuertes ráfagas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), existen advertencias de vientos fuertes vigentes hasta las 9 hs para ciertas zonas de los condados de Santa Bárbara, Ventura y Los Ángeles.
- Los Ángeles: el termómetro alcanzará los 75°F (24°C). Las autoridades advierten sobre condiciones peligrosas para viajes en las autopistas I-5 e I-405. Además, los vientos cruzados causarán probables retrasos en el Aeropuerto Internacional LAX.
- San Diego: la temperatura máxima será de 71°F (22°C) con ráfagas de hasta 30 millas por hora (48 kilómetros por hora).
- San Francisco: se pronostica una máxima de 65°F (18°C).
- Sacramento: máxima de 65°F (18°C). Se esperan vientos notables del norte-noroeste de 13 a 20 millas por hora (20 a 32 kilómetros por hora), con ráfagas de hasta 31 millas por hora (49 kilómetros por hora).
Noticias en vivo de California
- 1
La Anmat prohibió el uso de dos modelos de lentes de contacto y una solución multipropósito
- 2
Los pasadizos secretos detrás del recambio en Justicia
- 3
Ecuador cortó relaciones con Cuba y le dio 48 horas a los diplomáticos para que abandonen el país
- 4
Israel amenaza al posible sucesor de Khamenei en medio de la ofensiva contra Irán