¿Regresa el frío extremo a Texas? El nuevo frente polar que desplomará las temperaturas esta semana

Estados Unidos afronta una serie de frentes árticos, con especial énfasis en el centro, sur y la región de los Grandes Lagos. En el norte de Texas se espera que una masa de aire frío ingrese el viernes 23 de enero y alcance ciudades como Austin y Houston.

Cómo será el frente polar que ingresará a Texas

De acuerdo con Fox 4 News, en la mañana del 23 de enero ingresará una masa de aire polar al norte de Texas. Al mediodía alcanzará el centro y el oeste del estado, mientras que por la noche llegará a ciudades como Austin, San Antonio y Houston.

La masa de aire polar llegará a Texas desde el norte en la mañana del 23 de enero Brett Coomer - Houston Chronicle

Con la llegada del aire polar, las temperaturas descenderán de manera drástica. Según consignó Express News, el norte del Estado de la Estrella Solitaria registrará temperaturas cercanas a los 30 °F y 20 °F (-1,1 °C y -6,6 °C) durante la tarde del 24 de enero.

En el sur de Texas, las máximas apenas alcanzarán los 40 °F y 30 °F (4,4 °C y -1,1 °C).

Para el domingo 25 de enero se espera una congelación generalizada en gran parte del estado, con una máxima de 33 °F (0,5 °C). Por tanto, existe un “alto riesgo de hielo negro” en las carreteras.

Frente frío con lluvias en Texas

A medida que el frente frío avance en Texas, las precipitaciones que se presenten a partir del 21 de enero se podrán transformar en una mezcla de lluvia helada y aguanieve.

Al norte y oeste de Texas es probable que las precipitaciones pasen a ser nieve LM Otero - AP

Estas lluvias se van a distribuir de diferentes maneras por zonas geográficas. Desde este punto, al norte y oeste del estado, es más probable que la precipitación sea principalmente nieve.

Hacia el sur de Texas, la lluvia helada y aguanieve serán los tipos de precipitación predominantes debido a que la capa de aire frío es menos profunda cerca del suelo, de acuerdo con Express News.

En áreas como San Antonio, el corredor de la Interestatal 35 y Hill Country, la mayor probabilidad de esta mezcla de lluvia y hielo ocurrirá desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo 25 de enero.

Cómo estará el clima en otras zonas de Estados Unidos

El frente frío no se limita al Estado de la Estrella Solitaria. De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), en gran parte del Medio Oeste las temperaturas máximas se situarán entre los 20 °F y 30 °F (-6,6 °C y -1,1 °C).

En Los Grandes Lagos , se esperan fuertes nevadas por efecto lago con acumulaciones de nieve que alcancen hasta las 12 pulgadas .

, se esperan con acumulaciones de nieve que alcancen . En partes de Florida, Alabama y Georgia, ya experimentaron acumulaciones de nieve. Por ejemplo, localidades como Marianna y Pensacola registraron nieve en temporadas consecutivas.

En Florida, se confirmaron alertas por congelamiento que se extienden desde parte del sur de Georgia hasta zonas del norte y del sur del conocido Estado del Sol. Entre los condados más afectados figuran Orange, Glades y Sumter.