Noticias de California hoy, en vivo: debate sobre inmigración de candidatos a gobernador y últimas actualizaciones del jueves 22 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para el Área de la Bahía de San Francisco, California, indicó que se mantiene la posibilidad de lloviznas o lluvias muy ligeras hasta la madrugada del jueves. Las temperaturas máximas promedio serán cercanas a los 57 °F (14 °C).

El NWS también precisa que para el área de Los Ángeles existe la posibilidad de lluvias hasta el viernes en toda la zona.

El pronóstico indica que hoy podría llover en Los Ángeles Jae C. Hong - AP