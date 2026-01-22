Noticias de California hoy, en vivo: debate sobre inmigración de candidatos a gobernador y últimas actualizaciones del jueves 22 de enero
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber
Cómo estará el clima en California este jueves 22 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para el Área de la Bahía de San Francisco, California, indicó que se mantiene la posibilidad de lloviznas o lluvias muy ligeras hasta la madrugada del jueves. Las temperaturas máximas promedio serán cercanas a los 57 °F (14 °C).
El NWS también precisa que para el área de Los Ángeles existe la posibilidad de lluvias hasta el viernes en toda la zona.
Las temperaturas en ciudades como Irvine y zonas cercanas se mantendrán en los 55–58 °F (aprox. 13–15 °C).
Para la región de Sacramento, habrá una probabilidad mínima de precipitaciones ligeras en las zonas montañosas de la Sierra Nevada y la presencia de niebla densa en los valles.
Foro de inmigración: dónde y cuándo ver a los candidatos a gobernador de California
Los candidatos a la gobernación de California, Xavier Becerra, Antonio Villaraigosa y Betty Yee, participarán este jueves 22 de enero en un foro sobre inmigración y democracia organizado por CA4US, la California Community Foundation y Univision Los Ángeles.
El evento se realizará en Los Angeles Trade-Technical College de 12.15 a 1.15 (hora del Pacífico) y será moderado por la periodista Gabriela Teissier. Se transmitirá en vivo con el servicio de streaming ViX, en el canal de noticias de Univision Los Ángeles y en todas las plataformas de redes sociales de N+ Univision.