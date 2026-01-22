LA NACION
Noticias de California hoy, en vivo: debate sobre inmigración de candidatos a gobernador y últimas actualizaciones del jueves 22 de enero

Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber

Becerra, Villaraigosa y Yee se unirán al foro de migración este 22 de enero
Cómo estará el clima en California este jueves 22 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para el Área de la Bahía de San Francisco, California, indicó que se mantiene la posibilidad de lloviznas o lluvias muy ligeras hasta la madrugada del jueves. Las temperaturas máximas promedio serán cercanas a los 57 °F (14 °C).

El NWS también precisa que para el área de Los Ángeles existe la posibilidad de lluvias hasta el viernes en toda la zona.

El pronóstico indica que hoy podría llover en Los Ángeles
Foro de inmigración: dónde y cuándo ver a los candidatos a gobernador de California

Los candidatos a la gobernación de California, Xavier Becerra, Antonio Villaraigosa y Betty Yee, participarán este jueves 22 de enero en un foro sobre inmigración y democracia organizado por CA4US, la California Community Foundation y Univision Los Ángeles.

El evento se realizará en Los Angeles Trade-Technical College de 12.15 a 1.15 (hora del Pacífico) y será moderado por la periodista Gabriela Teissier. Se transmitirá en vivo con el servicio de streaming ViX, en el canal de noticias de Univision Los Ángeles y en todas las plataformas de redes sociales de N+ Univision.

