LA NACION
en vivo

Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 4 de febrero

Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber

Un aviso de niebla densa estará vigente hasta las 10 hs (hora del Pacífico) del miércoles
Un aviso de niebla densa estará vigente hasta las 10 hs (hora del Pacífico) del miércolesZetong Li / Unsplash - Zetong Li / Unsplash

Cómo estará el clima en California este miércoles 4 de febrero de 2026

Un aviso de niebla densa estará vigente hasta las 10 hs (hora del Pacífico) del miércoles para el norte del Valle de San Joaquín, California, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Sacramento. En el área, las temperaturas más altas serán de 70 y 74 °F (21 a 23 °C).

Para la zona de Los Ángeles/Oxnard, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, entre los 80 y 90 °F (27 y 32 °C), en muchas zonas costeras y de valles. Además, se registrarán vientos locales de Santa Ana que continuarán hasta el jueves.

Newsom anuncia actualizaciones del tren de alta velocidad de California

El gobernador Gavin Newsom anunció la finalización de la Instalación Ferroviaria Sur en el condado de Kern. La instalación funcionará como un centro logístico para la entrega, el almacenamiento y el despliegue de materiales necesarios para electrificar y operar el sistema de de la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California

“Con la finalización de la Estación Ferroviaria Sur, hemos dado otro paso crucial en la etapa de tendido de vías. California está construyendo el primer sistema ferroviario de alta velocidad del país y estamos demostrando que es posible”, señaló el gobernador.

Noticias en vivo de California

LA NACION
Más leídas
  1. Le abrieron el auto cuando caminaba por el parque, fueron a su casa a robar, pero los descubrieron
    1

    De Palermo a Colegiales: le abrieron el auto cuando caminaba por el parque, fueron a su casa a robar, pero los descubrieron

  2. Tras la licencia por salud mental, volvió a ser titular e hizo un gol para Barcelona en la Copa del Rey
    2

    Ronald Araújo emocionó a todos: tras la licencia por salud mental hizo un gol en la clasificación de Barcelona

  3. El cruce entre Alberto Fernández y Adorni que empezó por el conflicto con Techint y terminó en la pandemia
    3

    El cruce entre Alberto Fernández y Adorni que empezó por el conflicto con Techint y terminó en la gestión de la pandemia: “Pavorni”

  4. Los riesgos silenciosos de los +50 que suman a sus exigencias el cuidado de sus padres mayores
    4

    Alerta generación lasaña: los riesgos silenciosos de los +50 que suman a sus exigencias el cuidado de sus padres mayores