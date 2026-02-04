Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 4 de febrero
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber
Cómo estará el clima en California este miércoles 4 de febrero de 2026
Un aviso de niebla densa estará vigente hasta las 10 hs (hora del Pacífico) del miércoles para el norte del Valle de San Joaquín, California, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Sacramento. En el área, las temperaturas más altas serán de 70 y 74 °F (21 a 23 °C).
Dense Fog Advisory has been issued for tonight until 10 AM Wednesday for the northern San Joaquin Valley. Please exercise caution on your late evening and morning commutes! #CAwx pic.twitter.com/2uZPSv8Q9N— NWS Sacramento (@NWSSacramento) February 3, 2026
Para la zona de Los Ángeles/Oxnard, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, entre los 80 y 90 °F (27 y 32 °C), en muchas zonas costeras y de valles. Además, se registrarán vientos locales de Santa Ana que continuarán hasta el jueves.
En San Diego, el NWS señala que los vientos marinos alcanzarán su punto máximo el miércoles con ráfagas de hasta 72 km/h y algunas aisladas de hasta 88 km/h. Para el Área de la Bahía reportan condiciones de playa peligrosas en la costa del Pacífico, desde la noche y hasta el sábado.
Newsom anuncia actualizaciones del tren de alta velocidad de California
El gobernador Gavin Newsom anunció la finalización de la Instalación Ferroviaria Sur en el condado de Kern. La instalación funcionará como un centro logístico para la entrega, el almacenamiento y el despliegue de materiales necesarios para electrificar y operar el sistema de de la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California
“Con la finalización de la Estación Ferroviaria Sur, hemos dado otro paso crucial en la etapa de tendido de vías. California está construyendo el primer sistema ferroviario de alta velocidad del país y estamos demostrando que es posible”, señaló el gobernador.
We've taken another critical step in the track-laying stage for California's @CaHSRA high-speed rail! pic.twitter.com/qVYw7eJQbn— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) February 4, 2026
