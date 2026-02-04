Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 4 de febrero

Un aviso de niebla densa estará vigente hasta las 10 hs (hora del Pacífico) del miércoles para el norte del Valle de San Joaquín, California, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Sacramento. En el área, las temperaturas más altas serán de 70 y 74 °F (21 a 23 °C).

Dense Fog Advisory has been issued for tonight until 10 AM Wednesday for the northern San Joaquin Valley. Please exercise caution on your late evening and morning commutes! #CAwx pic.twitter.com/2uZPSv8Q9N — NWS Sacramento (@NWSSacramento) February 3, 2026

Para la zona de Los Ángeles/Oxnard, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, entre los 80 y 90 °F (27 y 32 °C), en muchas zonas costeras y de valles. Además, se registrarán vientos locales de Santa Ana que continuarán hasta el jueves.