Noticias de California hoy, en vivo: Newsom se acerca a Bad Bunny previo al Super Bowl y actualizaciones del martes 3 de febrero

El gobernador Gavin Newsom utilizó su cuenta en la red social X para respaldar al cantante puertorriqueño que se presentará en el halftime show del Super Bowl LX. "Artista seis veces ganador del Grammy, Bad Bunny subirá al escenario de California —y del mundo— este domingo. California no podría estar más orgullosa“, escribió.

Las declaraciones del gobernador surgen luego de las críticas de Bad Bunny al ICE, que provocaron también la respuesta del presidente Donald Trump. “Los premios Grammy son lo PEOR, ¡prácticamente imposible de ver!”, manifestó el mandatario republicano en Truth Social.