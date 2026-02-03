Noticias de California hoy, en vivo: Newsom se acerca a Bad Bunny previo al Super Bowl y actualizaciones del martes 3 de febrero
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber
Gavin Newsom muestra su apoyo a Bad Bunny a días del Super Bowl en California
El gobernador Gavin Newsom utilizó su cuenta en la red social X para respaldar al cantante puertorriqueño que se presentará en el halftime show del Super Bowl LX. "Artista seis veces ganador del Grammy, Bad Bunny subirá al escenario de California —y del mundo— este domingo. California no podría estar más orgullosa“, escribió.
Las declaraciones del gobernador surgen luego de las críticas de Bad Bunny al ICE, que provocaron también la respuesta del presidente Donald Trump. “Los premios Grammy son lo PEOR, ¡prácticamente imposible de ver!”, manifestó el mandatario republicano en Truth Social.
Cómo estará el clima en California este martes 3 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé para el área de San Diego, California, que el martes se registre más calor a medida que se desarrolla un flujo débil en alta mar. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 86 °F (30 °C).
En San Francisco se espera que la tendencia de la temperatura sea aún más cálida para este día. Para la zona de Los Ángeles/Oxnard, el NWS indica que otra tendencia de calentamiento comenzará el martes, junto con vientos moderados de Santa Ana. Las máximas en algunas zonas llegarán a los 85 °F (alrededor de 29 °C).
The return of #SantaAnaWinds Tue-Thu will bring another warning trend with record high temperatures possible by Wednesday when warmest coastal-valley areas could range between 85-90 degrees. Here are the projected high temps for Wed. #LAWeather #cawx pic.twitter.com/CHl8gViuTA— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 2, 2026
