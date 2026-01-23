en vivo
Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 23 de enero
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber
Cómo estará el clima en California este viernes 23 de enero de 2026
- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para Sacramento informa que el viernes se desarrollarán vientos del norte al este desde la tarde y hasta el sábado.
- “Se esperan los vientos más fuertes en la zona oeste del Valle de Sacramento y sobre las montañas”, precisaron.
- Para San Diego, el NWS pronostica que el 23 de enero será el día más frío del período. Las temperaturas mínimas para esta zona serán de 49-51 °F (9–10 °C).
- En zonas costeras y valles del sur de California, también descenderán este viernes: se esperan 60°F (alrededor de 16°C a 18°C).
- Para Los Ángeles, se prevén cielos muy nublados, con temperaturas máximas cercanas a 66 °F (19 °C) y mínimas alrededor de 58 °F (14 °C), aunque la probabilidad de lluvia es baja.
- En el Área de la Bahía, se estima que los vientos del norte al noreste aumenten y que persistan durante el sábado.
Breezy north to east winds will develop late Friday through Saturday. The strongest winds are expected along the western side of the Sacramento Valley and over the mountains. Use caution when driving near high-profile vehicles! #cawx pic.twitter.com/12ZggIoXu3— NWS Sacramento (@NWSSacramento) January 22, 2026
