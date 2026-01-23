LA NACION
en vivo

Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 23 de enero

Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber

Para Los Ángeles, se prevén temperaturas máximas cercanas a 66 °F (19 °C) y mínimas alrededor de 58 °F (14 °C)
Para Los Ángeles, se prevén temperaturas máximas cercanas a 66 °F (19 °C) y mínimas alrededor de 58 °F (14 °C)Freepik

Cómo estará el clima en California este viernes 23 de enero de 2026

  • El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para Sacramento informa que el viernes se desarrollarán vientos del norte al este desde la tarde y hasta el sábado.
  • “Se esperan los vientos más fuertes en la zona oeste del Valle de Sacramento y sobre las montañas”, precisaron.
  • Para San Diego, el NWS pronostica que el 23 de enero será el día más frío del período. Las temperaturas mínimas para esta zona serán de 49-51 °F (9–10 °C).
  • En zonas costeras y valles del sur de California, también descenderán este viernes: se esperan 60°F (alrededor de 16°C a 18°C).
  • Para Los Ángeles, se prevén cielos muy nublados, con temperaturas máximas cercanas a 66 °F (19 °C) y mínimas alrededor de 58 °F (14 °C), aunque la probabilidad de lluvia es baja.
  • En el Área de la Bahía, se estima que los vientos del norte al noreste aumenten y que persistan durante el sábado.

Noticias en vivo de California

LA NACION
Más leídas
  1. El nuevo parte médico de Bastián
    1

    “Lesiones cerebrales y cervicales severas”: el nuevo parte médico de Bastián

  2. Polémica en el Australian Open: Osaka fue criticada por su rival tras una actitud antideportiva
    2

    Australian Open: Naomi Osaka protagonizó un tenso cruce con su rival Sorana Cirstea

  3. Milei se sumó al Consejo para la Paz que lanzó Trump y fue eximido de pagar la membresía de US$1000 millones
    3

    Milei se sumó al Consejo para la Paz que lanzó Trump y fue eximido de pagar la membresía de US$1000 millones

  4. Debutó en el Boca de Bianchi, una grave lesión lo obligó a dejar el fútbol y hoy tiene una agencia de autos
    4

    Mauro Dalla Costa: debutó en el Boca de Bianchi, una lesión en la espalda lo obligó a dejar el fútbol y hoy tiene una agencia de autos