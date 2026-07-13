Oficial en California: qué significa para los migrantes la compra de dos nuevos centros de detención masivos

El gobierno de Estados Unidos concretó recientemente la compra de dos de los centros de detención de inmigrantes más grandes de California. Con esta modificación, el gobierno del presidente Donald Trump pasa a ser el responsable directo del bienestar de los detenidos desde el inicio de su custodia.

Los dos centros de California ahora son propiedad del gobierno federal

A través de un comunicado oficial, la empresa CoreCivic dio a conocer la compra de los dos centros de detención. Con capacidad para albergar a más de 4000 personas, la adquisición indica que ahora los establecimientos son propiedad directa del gobierno de Trump y ahora la custodia de los detenidos recae en la responsabilidad federal y no en la empresa privada.

En conjunto, los dos centros de detención adquiridos por el gobierno de Estados Unidos en California tienen capacidad para albergar a más de 4000 migrantes Imagen editada con IA/ Unsplash

La venta se cerró el 2 de julio, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. Según los expertos, la transacción representa un paso más en el objetivo del gobierno de ampliar la capacidad nacional de detención de inmigrantes sin depender de contratistas privados de prisiones.

Un memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indica que este nuevo modelo le permitirá “crear una red de detención eficiente al reducir el número total de centros contratados en uso, mientras aumenta la capacidad total de camas, mejora la gestión de la custodia y agiliza las operaciones de expulsión”.

Por su parte, los abogados señalan que la adquisición permitirá hacer responsable al gobierno de manera directa por el trato a los internos. En los últimos dos años, varios líderes demócratas y defensores de los derechos de los migrantes denunciaron malas condiciones en las instalaciones.

Al respecto, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), citado por NBC News, declaró: “Ahora, con la propiedad federal de estos centros de detención, el ICE conserva la capacidad de detención necesaria para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados".

Detalles de la compra de los dos centros de detención de migrantes en California

La empresa que administra los recintos indicó en el comunicado que el 2 de julio se concretó la compra del Centro de Detención de California City, con capacidad para 2560 personas, en California City, y el Centro de Detención de Otay Mesa, con capacidad para 1994 personas, en San Diego, California.

El monto total fue de US$1500 millones, que incluye US$732,6 millones para el Centro de California City y US$739,2 millones para el Centro de Otay Mesa.

A pesar de la compra y el cambio de propiedad, la compañía prevé seguir con la gestión de las instalaciones conforme a los contratos vigentes con el ICE, informaron los directivos.

Un portavoz del DHS declaró que con la compra de los centros de detención el ICE conserva la capacidad de detención necesaria para "arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados" Fotomontaje realizado con IA

El contrato de gestión de las instalaciones de California City vence en agosto de 2027, y el de las instalaciones de Otay Mesa vence en diciembre de 2029, y es probable que luego no se renueven los acuerdos, según CalMatters.

Preocupaciones sobre los centros de detención de California comprados por el gobierno

Las dos instalaciones en las que el ICE mantiene bajo custodia a migrantes fueron motivo de críticas durante los últimos años por las condiciones de vida encontradas allí en las inspecciones de seguridad.

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El senador Alex Padilla visitó los centros este año y denunció que muchos migrantes se encontraban en “condiciones inaceptables”, con acceso insuficiente a atención médica, asesoría legal, agua potable, alimentos nutritivos y otras necesidades básicas, según NBC News.

Previamente, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) elaboró un informe en el que sostuvo que en Otay Mesa tuvieron lugar “décadas de abuso” por parte de las autoridades. Allí, mencionaron casos de muertes evitables, suministro de comida insuficiente o en mal estado, múltiples denuncias de abuso sexual y una de las tasas más altas de uso de confinamiento solitario en EE.UU.