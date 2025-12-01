Pasó cinco meses detenida por el ICE en Los Ángeles y tuvo un gesto inesperado al ser liberada bajo fianza

Hace más de cinco meses, una migrante oriunda de Guatemala fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en las inmediaciones de un Home Depot de Los Ángeles, California. Al ser liberada del arresto, decidió celebrar Thanksgiving de una forma inesperada y su gesto conmovió a la comunidad.

Qué hizo la migrante liberada por el ICE en Los Ángeles, tras cinco meses detenida

El ICE detuvo a Emma Crispín de Paz el 19 de junio de 2025, frente al Home Depot, ubicado en el 5600 de Sunset Blvd., en el barrio de Hollywood de Los Ángeles. La migrante guatemalteca salió en libertad bajo fianza el jueves 27 de noviembre, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Emma Crispín de Paz agradeció encontrarse fuera del centro y acudió con comida al Home Depot Captura/Univision

Con motivo de la celebración del Thanksgiving, Crispín decidió dar un giro a su experiencia de arresto y acudir a la tienda en la que fue detenida cinco meses atrás. “Hoy es un día para compartir”, expresó a Univisión.

Dado que se dedicaba a la venta ambulante de alimentos, un rubro que desempeñó durante más de 20 años, colocó una mesa con diferentes recetas y las ofreció a las personas que pasaban por el lugar, así como a trabajadores y jornaleros.

Fue detenida por el ICE en Los Ángeles y reveló su situación al ser liberada

Crispín recuerda su paso por el centro de detención en la ciudad de California como una experiencia dolorosa. En el momento de su arresto, el 19 de junio pasado, contó al medio citado que los agentes federales la agarraron de la nuca y la tiraron al suelo

“No te muevas”, señaló que le dijo uno de los oficiales del ICE implicados en el operativo en el Home Depot de Hollywood.

El ICE realizó un operativo migratorio el 19 de junio en el Home Depot de Los Ángeles Archivo

Más de cinco meses después y en libertad bajo fianza, la guatemalteca señaló que siente una mezcla de alegría y tristeza, durante la celebración de Thanksgiving a las afueras de la tienda, donde fue arrestada.

“No están mis compañeras", expresó, en referencia a las otras seis mujeres que se dedicaban a la venta ambulante y que fueron detenidas en el mismo operativo migratorio.

Además, expresó su agradecimiento por salir del centro de detención, aunque aseguró que sufre “un trauma” a pesar de estar libre. “No lo puedo superar”, aseveró.

El pedido de la familia de la migrante detenida por el ICE en Los Ángeles

Mientras Crispín se encontraba en el centro de detención, sus familiares señalaron a Univisión que la migrante guatemalteca tenía “una enfermedad severa” y pidieron al consulado que interviniera para que recibiera la asistencia médica requerida.

Según relataron los allegados de Crispín, la mujer sufrió “condiciones infrahumanas” y no recibía alimentación ni medicación en la primera semana de su llegada al centro de detención.

Dado que presentaba hepatitis B y diabetes, el cónsul general de Guatemala, José Arturo Rodríguez, realizó un pedido para el ingreso al establecimiento con motivo de la visita de Crispín, así como que se le concediera asistencia médica.

Asimismo, recomendó a los migrantes detenidos por el ICE que soliciten su derecho a contactar con un abogado, guarden silencio y eviten portar documentos de otras personas.