Por qué el 31 de enero es una fecha clave en Los Ángeles para quienes quieran acceder a Medi-Cal

El 31 de enero finaliza oficialmente el período de inscripción abierta para el año 2026 a través de Covered California, el mercado estatal de seguros médicos. A partir de esa fecha, quienes no hayan gestionado su solicitud, verificado su elegibilidad o actualizado su información quedarán fuera del sistema regular de acceso a planes de salud y a Medi-Cal.

Qué cambia en Los Ángeles tras el fin de los subsidios federales de salud

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, señaló públicamente que la expiración de los apoyos federales de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) implica un aumento directo en los costos que enfrentan las familias. Con la eliminación de los créditos fiscales mejorados, los hogares deben destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago mensual de los seguros médicos.

La alcaldesa Karen Bass emitió una alerta dirigida específicamente a los residentes de la ciudad

“Para los angelinos, esto significa costos más altos, menos opciones de planes asequibles y más personas en riesgo de quedarse sin cobertura”, señaló la alcaldesa en una publicación de X. “Imponer esta carga a las familias trabajadoras que ya enfrentan el aumento de los costos de vida y vivienda es extremadamente cruel”, agregó.

Según la información oficial, estos subsidios habían sido implementados inicialmente en 2021 y ampliados posteriormente, lo que permitió que cerca de dos millones de residentes del estado mantuvieran primas más accesibles. Sin embargo, al no haberse extendido estas medidas más allá de diciembre de 2025, las tarifas comenzaron a incrementarse desde el 1° de enero de 2026.

Bass subrayó que el 31 de enero es el último día para revisar opciones y mitigar, en la medida de lo posible, el impacto financiero de estos cambios. A través de Covered California, los usuarios aún pueden comparar planes, evaluar distintos niveles de cobertura y determinar si califican para Medi-Cal.

El centro de servicio de Covered California presenta varias opciones de inscripción

Dónde inscribirse en Covered California antes del cierre

Existen múltiples vías para completar la solicitud de cobertura médica antes de la fecha límite:

Inscripción en línea : considerado el método más rápido, a través del sitio web oficial se permite iniciar el trámite, guardar el progreso y retomarlo en otro momento. Esta opción suele demorar alrededor de 30 minutos .

: considerado el método más rápido, a través del sitio web oficial se permite iniciar el trámite, guardar el progreso y retomarlo en otro momento. Esta opción . Llamada telefónica : se puede realizar la gestión al (800) 300-1506 , donde se ofrece atención en varios idiomas.

: se puede realizar la gestión al , donde se ofrece atención en varios idiomas. Asesores certificados : estos brindan ayuda presencial y gratuita en distintas comunidades del condado de Los Ángeles.

: estos brindan ayuda presencial y gratuita en distintas comunidades del condado de Los Ángeles. Formato físico: están disponibles formularios por correo postal en 11 idiomas.

Debido a la proximidad del cierre del período de inscripción, el centro de servicios contará con horarios extendidos. El 30 de enero atenderá de 8 a 20 hs (hora local), mientras que el 31 de enero el servicio se ampliará hasta las 22 hs.

Los solicitantes deben disponer de su número de Seguro Social, información fiscal federal, documentos migratorios y comprobantes de ingresos para realizar la gestión Freepik

Qué documentos se necesitan para acceder a Medi-Cal en Los Angeles

Para solicitar el acceso a Medi-Cal o verificar la elegibilidad para otros planes de salud en Los Ángeles, se deberá reunir una serie de documentos e información clave que facilitarán la confirmación de datos con los registros gubernamentales:

Números de Seguro Social : se requieren para todos los solicitantes que cuenten con uno.

: se requieren para todos los solicitantes que cuenten con uno. Documentación migratoria : es obligatoria para aquellos solicitantes que no son ciudadanos estadounidenses.

: es obligatoria para aquellos solicitantes que no son ciudadanos estadounidenses. Información fiscal federal : datos de las declaraciones de impuestos para quienes las presentan habitualmente.

: datos de las declaraciones de impuestos para quienes las presentan habitualmente. Datos sobre empleo e ingresos : información detallada sobre los empleadores y los ingresos percibidos por cualquier tipo de remuneración (como comprobantes de pago).

: información detallada sobre los empleadores y los ingresos percibidos por cualquier tipo de remuneración (como comprobantes de pago). Información del hogar: es necesario declarar el tamaño del grupo familiar y el nivel de ingresos total, ya que de estos factores depende la elegibilidad y el monto de la ayuda financiera.

Contar con esta documentación lista antes de iniciar el trámite ayuda a reducir demoras y agilizar la verificación de los datos. El gobierno local sugiere utilizar la herramienta “Shop and Compare” (Comprar y Comparar) antes de aplicar para revisar qué planes y beneficios se ajustan mejor a la situación económica y familiar del solicitante.

El 31 de enero representa, en definitiva, el último día para tomar decisiones que tendrán impacto directo en la cobertura médica y en la estabilidad económica de los hogares angelinos durante 2026. Completar el trámite a tiempo es clave para evitar quedar sin protección sanitaria en un contexto de cambios y aumentos de costos.