Por qué este 9 de septiembre es feriado en California

El 9 de septiembre de 2025, California conmemorará un suceso de gran relevancia en la historia del estado. Fue en esa misma fecha, pero hace 175 años, cuando se convirtió en parte oficial de Estados Unidos. Para celebrar este acontecimiento, la capital del Estado Dorado llevará a cabo un evento gratuito y para toda la familia.

Qué se celebra el 9 de septiembre en California

El 9 de septiembre de cada año se celebra el California Admission Day (Día de admisión de California). Como recordó la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue ese día en 1850 cuando el presidente Millard Fillmore firmó la ley que reconoció como el estado 31 del país.

Millard Fillmore fue el presidente número 13 de Estados Unidos (Wikimedia Commons/United States Library of Congress)

Durante el mandato del presidente James K. Polk, EE.UU. expresó su interés por comprar algunos territorios que en ese entonces le pertenecían a México, como Texas y California.

México vio esa propuesta como un insulto, lo cual provocó algunos enfrentamientos en la frontera entre ambos países, como explicó el Centro Nacional de la Constitución.

Como consecuencia de las disputas, en 1846 el presidente Polk le pidió al Congreso de Estados Unidos que le declarara la guerra al país vecino. El conflicto terminó el 2 de febrero de 1848 gracias al Tratado de Guadalupe Hidalgo.

Aunque México recibió US$18 millones como compensación, también perdió poco más de la mitad de su territorio, incluida la región que ahora corresponde a California, contó el centro Nacional de la Constitución.

La página oficial de Parques Estatales de California detalló que los habitantes de California buscaron ser aceptados como parte de Estados Unidos después de que se descubriera oro cerca de Sacramento.

Esto porque la fiebre por el metal precioso provocó que aumentara la población local y la necesidad de establecer un gobierno se volvió más apremiante.

Después de un debate en el congreso, las autoridades de EE.UU. firmaron la ley que reconoció a California como el estado 31 del país el 9 de septiembre de 1850.

Al ser un feriado, ¿se trabajará durante California Admission Day?

De acuerdo con la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM, por sus siglas en inglés), en 2025 están programados 12 días feriados que tendrán un efecto en las actividades a nivel nacional.

En 1897 se construyó un monumento al California Admission Day, el cual se encuentra en San Francisco (Wikimedia Commons/Another Believer)

Al tratarse de una celebración estatal, California Admission Day no es un feriado a nivel federal, por lo que el 9 de septiembre se laborará de forma normal en el estado.

Los días que sí son feriados federales señalados por la OPM y durante los cuales únicamente los empleados de gobierno tienen derecho a descansar con goce de sueldo son:

Año Nuevo : 1° de enero

: 1° de enero Cumpleaños de Martin Luther King, Jr. : 20 de enero

: 20 de enero Día de la Investidura : 20 de enero

: 20 de enero Día de los Presidentes : 17 de febrero

: 17 de febrero Día de los Caídos : 26 de mayo

: 26 de mayo Juneteenth, Día de la Independencia Nacional : 19 de junio

: 19 de junio Día de la Independencia : 4 de julio

: 4 de julio Día del Trabajo : 1° de septiembre

: 1° de septiembre Día de Colón : 13 de octubre

: 13 de octubre Día de los Veteranos : 11 de noviembre

: 11 de noviembre Día de Acción de Gracias : 27 de noviembre

: 27 de noviembre Navidad: 25 de diciembre

Un evento para celebrar el California Admission Day

El 9 de septiembre de 2025 se llevará a cabo un evento gratuito en las escaleras oeste del Capitolio del Estado de California, ubicado en 10th Street y Capitol Avenue, Sacramento. De acuerdo con la organización Downtown Sacramento Partnership, la fiesta comenzará a las 11.00 hs y terminará a las 13.00 hs.

Gavin Newsom, gobernador de California Getty Images via AFP

Quienes se presenten en el Capitolio ese día, recibirán pastel y helado sin costo hasta agotar existencias. La comida será entregada por voluntarios que lucirán atuendos como los que usaban los residentes del estado en 1850.

También se presentará un coro juvenil que interpretará canciones que fueron populares en aquella época. Downtown Sacramento Partnership aseguró que se tratará de una celebración apta para toda la familia.