Portazo para Gavin Newsom: la compañía que abandona California y por la que podría subir el precio de la gasolina

La compañía de combustible Valero Energy se prepara para cerrar su refinería Benicia, ubicada en el noreste de San Francisco, en California, luego de la imposición de mayores regulaciones y una multa millonaria por parte de la administración Gavin Newsom. En este contexto, especialistas advierten que esta medida amenaza al 8,6% del suministro de gasolina y podría provocar un aumento de 1,21 dólares por galón.

La decisión de Valero Energy que amenaza al suministro de la gasolina en California

A mediados de 2025, la compañía anunció su intención de "paralizar, reestructurar o cesar las operaciones" en su refinería Benicia de 145 mil barriles diarios de petróleo crudo (b/d). El fin de las operaciones se concretaría en abril de 2026.

La refinería de Valero Energy en Benicia, en California, cerrará en abril de 2026 Valero Energy

Además, la firma indicó que “continúa evaluando alternativas estratégicas para sus operaciones restantes en California”. Actualmente, posee otra refinería de 85.000 b/d erigida en Wilmington, cerca de Los Ángeles.

Según advirtió Web Pro News, este cierre elimina el 8,6% de la capacidad de producción de gasolina del Estado Dorado.

Por qué Valero Energy abandona California

La retirada de la compañía responde en parte a las constantes presiones y el aumento de las regulaciones impuestas por Newsom. En octubre, el gobierno estatal emitió una multa de casi US$82 millones por infracciones, como emisiones tóxicas no reportadas, que se remontan a 2003.

Además, un reciente acuerdo judicial incrementó las regulaciones. Las tarifas crecientes a los productores de combustible de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) tienen como principal objetivo desincentivar la dependencia de los combustibles fósiles.

Asimismo, Newsom firmó a finales de 2024 una legislación que proporciona a la Comisión de Energía de California (CEC, por sus siglas en inglés) más herramientas para exigir a las refinerías de petróleo que repongan los suministros y planifiquen tiempos de inactividad por mantenimiento.

El propósito inicial era prevenir picos en los precios de la gasolina, pero resultó en una mayor presión sobre las compañías.

Algunos estudios prevén un aumento de US$8 por galón para el próximo año en California

Valero Energy no atribuyó su decisión de abandonar el Estado Dorado a ningún motivo en específico, pero algunos representantes republicanos aseguraron que se debe a las medidas impulsadas por el gobierno local.

“Valero pretende cerrar su refinería de Benicia debido a las regulaciones extremas de Newsom y los demócratas radicales y al clima empresarial hostil”, expresó en abril el senador republicano Brian W. Jones.

Cuánto podría subir el precio de la gasolina en California tras la salida de Valero Energy

De acuerdo con WPN, economistas de la Universidad de California en Davis proyectaron un aumento inmediato de 40 centavos por galón tras el cierre de Phillips 66, seguido de 81 centavos más cuando Valero abandone California.

Esto resultaría en un incremento inicial de US$1,21 para agosto de 2026. Para llenar un tanque típico de 15 galones, esto representa una suba de US$70 a US$95.

Por su parte, especialistas del Instituto de Energía de Stanford pronosticaron un panorama peor: los cálculos prevén un incremento de hasta US$8 por galón.

El gobernador de California, Gavin Newsom, evalúa opciones ante la salida de Valero

A su vez, los expertos alertaron que el cierre de Valero supondrá la eliminación de 400 empleos directos y 200 puestos de contratistas, por lo que también impactaría de forma directa a la economía local.

Las opciones de Newsom ante la salida de Valero Energy de California

De cara al futuro, la oficina del gobernador evalúa distintas opciones para suplir la escasez de combustible ante la salida de Valero.

Sin embargo, la falta de oleoductos interestatales importantes hace que se necesiten envíos marítimos muy costosos para afrontar la importación necesaria.

Por otro lado, Energy News Beat indicó que las intenciones de promover las energías renovables en el estado podrían ser contraproducentes. Es que la acción de traer petróleo desde el exterior genera más CO₂ que la producción local.