“Provocaron al oso”: el mensaje de Gavin Newsom antes de las elecciones en California que definen la Proposición 50

Gavin Newsom, gobernador de California, dejó un mensaje en una conferencia previa a las elecciones de este martes 4 de noviembre que definen la Proposición 50, un referéndum estatal que autorizaría a los funcionarios estatales a redibujar el mapa del Congreso. El demócrata se refirió directamente a la medida.

Las palabras de Newsom antes de las votaciones por la Proposición 50

El mandatario brindó sus últimas declaraciones en un mitín el lunes. Según dijo, el referéndum es la forma en la que los demócratas lucharán para equilibrar la balanza antes de las elecciones intermedias de 2026.

Este 4 de noviembre, California decidirá si la Proposición 50, la iniciativa de Gavin Newsom que redefine el mapa político del Congreso, se aprueba Facebook Gavin Newsom

Con esta medida, Newsom busca responder al presidente Donald Trump y a Greg Abbott, gobernador de Texas. En su mensaje destacó que fueron ellos quienes primero redibujaron el mapa del estado de la Estrella Solitaria para crear cinco nuevos distritos favorables al Partido Republicano.

“Pensaban que íbamos a escribir un artículo de opinión, hacer una vigilia con velas, tal vez organizar una manifestación. Han provocado al oso y el oso está respondiendo, nosotros vamos a salir ahí afuera y ganar, y enviar un mensaje contundente no solo a los habitantes de este estado de California, sino a todos los habitantes de los Estados Unidos de América, acudiendo en masa. Sí a la 50″, dijo Newsom.

Newsom: These guys are not screwing around. They did not expect California. They did not expect all of you. They thought we were going to write an op-ed, have a candlelight vigil, maybe do a rally. They poked the bear and the bear is poking back and we are going to get out there… pic.twitter.com/T7wrIsuLkC — Acyn (@Acyn) November 3, 2025

El voto por la Proposición 50 en California

Antes de acudir a las urnas, es importante tomar en cuenta cuáles son los lineamientos para la elección especial en California.

El último día para registrarse a votar en las elecciones especiales fue el 20 de octubre.

Los ciudadanos elegibles para votar, pero que no cumplieron con la fecha límite , pueden completar el proceso de registro el día de las elecciones, el 4 de noviembre, en la oficina electoral local de su condado. O bien, en cualquier lugar de votación presencial de su condado.

Los votantes activos y registrados de California recibieron una papeleta por correo para las elecciones especiales.

Las papeletas comenzaron a enviarse el 6 de octubre y los lugares de entrega abrieron el día 7.

Las papeletas de voto por correo pueden devolverse por la misma vía o también en un sitio de entrega o en la oficina electoral del condado.

Los centros de votación abrieron para la votación anticipada en persona en todos los condados a partir del 25 de octubre de 2025.

Las papeletas de voto por correo deben tener el matasellos del día de las elecciones o anterior y recibirse antes del 12 de noviembre de 2025.

Newsom animó a los californianos a unirse a la Proposición 50 de cara a las elecciones Instagram/@GavinNewsom

Qué medidas incluye la Proposición 50 que impulsa Newsom en California

Según California Democratic Party (Cadem, por sus siglas en inglés), la Proposición 50 es “una respuesta directa” a la “toma de poder republicana” que busca dar pie a nuevos límites para muchos de los 52 distritos congresionales californianos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, escucha las preguntas de los medios Damian Dovarganes - AP

La medida también incluye políticas como:

Igualdad de condiciones: busca que las elecciones intermedias de 2026 se desarrollen con equilibrio entre republicanos y demócratas.”

busca que las elecciones intermedias de 2026 se desarrollen con equilibrio entre republicanos y demócratas.” Una “redistribución justa”: propone agregar imparcialidad a los mapas distritales.

propone agregar imparcialidad a los mapas distritales. Poder de decisión para los votantes: ellos son quienes determinan si se da el visto bueno o no a la redistribución.

ellos son quienes determinan si se da el visto bueno o no a la redistribución. Temporalidad: Newsom asegura que, en caso de ser aprobada, la medida regirá solo hasta 2030

Cómo quedarían los distritos electorales si se aprueba la Proposición 50

En caso de que los californianos aprueben la Proposición 50, los demócratas podrían ganar hasta cinco escaños de los 435 en la Cámara de Representantes.

Estos mapas se suelen rediseñar cada diez años después de cada censo. Los votantes son quienes aprueban en las urnas una comisión independiente de redistribución.

Las próximas elecciones para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes se celebrarán en 2026