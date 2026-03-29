Purga peligrosa: es médico en Los Ángeles y advierte por los suplementos antiparasitarios para humanos

La gran cantidad de contenidos virales que promueven desintoxicaciones o purgas de parásitos ha encendido las alarmas en la comunidad médica de California. Cada vez más pacientes acuden a las guardias con complicaciones de salud tras seguir consejos de influencers que prometen eliminar organismos del cuerpo con productos de dudosa procedencia. Los especialistas insisten en que el autodiagnóstico basado en videos de internet es una práctica de alto riesgo para la integridad física.

Riesgos del autodiagnóstico y efectos secundarios de las “limpiezas de parásitos”

Según reportó Telemundo 52 Los Ángeles, el doctor Edgar Chávez, médico en la ciudad, advirtió sobre el peligro de estos diagnósticos caseros y la toxicidad de los componentes que se venden libremente.

El médico dio recomendaciones sobre los parásitos intestinales

“Vemos un incremento de personas que creen que tienen lombrices o parásitos y vienen a nosotros con diarrea porque toman productos que venden en las redes sociales. Es muy peligroso”, explicó Chávez.

El profesional señaló que la falta de regulación es el mayor riesgo. “Lo que nos preocupa es que muchos de estos productos no sabemos lo que tienen. A veces son naturales, pero pueden tener químicos que contaminan a los riñones, incluso un fallo”, agregó.

Desde las redes sociales, creadores de contenidos sugieren que gran parte de la población padece infecciones parasitarias asintomáticas que requieren una “limpieza” anual. Sin embargo, la Dra. Susan Ratay, especialista en medicina familiar, aclara que una infección real es una afección médica seria que no se soluciona con suplementos dietéticos de venta libre.

“Los sistemas de limpieza que se promocionan en internet no son médicamente necesarios y pueden causar efectos secundarios alarmantes”, afirmó la especialista en la página web de los Hospitales Universitarios.

Creadores de contenidos sugieren que gran parte de la población padece infecciones parasitarias asintomáticas

Aunque algunos de estos tratamientos contienen hierbas y aceites naturales, no existe evidencia científica de que un plan dietético específico elimine organismos del cuerpo.

Además, el consumo de estas sustancias puede interactuar de manera negativa con otros medicamentos recetados. El doctor Chávez hizo hincapié en la importancia de no dejarse llevar por campañas de marketing. “Si alguien está vendiendo algo o dice que tiene un diagnóstico, no lo crean”, aseveró.

Cómo se contraen realmente los parásitos en EE.UU.

A diferencia de otros países con menores controles sanitarios, Estados Unidos cuenta con estándares de higiene que reducen drásticamente las infecciones por alimentos. “En el país la comida es muy limpia, hay un riesgo mínimo. Si cocinas mal las carnes, ahí es donde puede haber parásitos, pero la mayoría no los tiene”, detalló Chávez.

La mayoría de los casos reales provienen de beber agua contaminada, picaduras de insectos o viajes al extranjero. De acuerdo con profesionales de Hospital Universitario, los parásitos dañinos más frecuentes incluyen:

Gusanos intestinales: suelen provenir de carne poco cocida.

suelen provenir de carne poco cocida. Giardia: se contrae de forma común en fuentes de agua no tratada.

se contrae de forma común en fuentes de agua no tratada. Ectoparásitos: como garrapatas, pulgas y piojos.

como garrapatas, pulgas y piojos. Plasmodium: el parásito causante de la malaria.

El parásito de la giardia se encuentra en el agua contaminada, y puede causar diarrea crónica. LA NACION

Evitar los remedios caseros para cuidar la salud

Es importante comprender que un cuerpo sano ya contiene miles de millones de parásitos beneficiosos, como bacterias esenciales para la digestión y la respuesta del sistema inmunitario. Eliminar organismos de forma indiscriminada mediante “purgas” agresivas puede dañar la flora intestinal.

Ante la aparición de síntomas como dolor abdominal, fatiga extrema o pérdida de peso inexplicable, los médicos recomiendan evitar los remedios caseros y solicitar pruebas clínicas.

“Es muy fácil saberlo, tenemos exámenes de heces y sangre para determinar si tiene parásitos y hay tratamientos buenos para cuidarlos”, aseguró el médico de Los Ángeles.

Los exámenes médicos resuelven el diagnóstico de salud Freepik

La recomendación de los expertos es no malgastar dinero en productos milagro que prometen desintoxicaciones rápidas. “Si presenta síntomas, busque atención médica profesional”, concluyó la Dra. Ratay.