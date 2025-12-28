La ley de California que prohibiría a ciertos conductores una maniobra en las calles residenciales: a partir del 1° de enero
La nueva medida que se aplicará en el Estado Dorado apunta a minimizar el tráfico y la contaminación
- 3 minutos de lectura'
A partir del 1° de enero de 2026 entrará en vigor en California una nueva ley que afecta a los conductores de camiones. Según la disposición de la AB 98, ya no podrán circular en calles residenciales del Inland Empire. La norma exige el establecimiento de rutas específicas y busca optimizar el tránsito y disminuir la contaminación, así como proteger el estado de las carreteras.
La ley de California que afecta a los transportistas
El nuevo año traerá consigo la implementación de las regulaciones de la AB 98, que impactarán en el Inland Empire. Esta zona abarca los condados de Riverside y San Bernardino, y es un centro clave para la logística, el turismo y las comunidades en crecimiento.
Frecuentemente, los camiones atraviesan las ciudades y dejan a su paso baches y deterioro del pavimento y afectan al tránsito, lo que cambiará con la nueva prohibición.
Con la modificación, las regiones de concentración de almacenes y alta actividad logística e industrial deberán actualizar los mapas oficiales de rutas antes del 1° de enero. El propósito de la nueva legislación es mejorar las condiciones del tráfico vehicular y reducir la contaminación.
Las opiniones sobre la nueva ley de California que prohibiría una maniobra en las calles residenciales
Además de mejorar el tránsito y permitir a los conductores de camiones realizar sus entregas con mayor rapidez, los alejará de las calles residenciales, algo que pone contentos a algunos ciudadanos.
“Las calles están dañadas y los baches son cada vez más grandes”, se quejó la residente Angelique Rageasingh en diálogo con la cadena local KNBC, afiliada de NBC News.
A su vez, Frank Ramírez, propietario de Rock Solid Nutrition en el Inland Empire, opinó: “Los necesitamos. No digo que debamos deshacernos de ellos, sino que los necesitamos”.
Por su parte, Michael Hales, un camionero con más de 48 años de experiencia, expresó su frustración debido a que a menudo se encuentra con muchas personas molestas cuando pasa con su vehículo. “El problema son las curvas. Las carreteras son estrechas y la gente es irrespetuosa. No hay cortesía con los camiones. Es como si fuéramos una molestia para ellos”, lamentó.
Otro camionero entrevistado, Anthony McDonald, enfatizó la importancia de su trabajo: “Todo lo que tienes y consumes llega en un camión de una forma u otra”.
Detalles de la ley de California que afecta a los conductores de camiones
Al margen de la exigencia de las rutas específicas, el texto de la ley impacta también en instalaciones logísticas (como almacenes y centros de distribución). Se aplicará a nuevos proyectos logísticos o ampliaciones, especialmente cuando involucran almacenes grandes o están cerca de lugares sensibles.
Estos recintos deberán:
- Cumplir con normas de energía eficiente y sostenibilidad, lo que incluye paneles solares, techos “fríos” y preparación para carga de vehículos eléctricos.
- Tener características específicas para mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones.
- Incorporar zonas de amortiguamiento con barreras visuales y vegetación para reducir el impacto sobre comunidades cercanas.
Además, si una instalación logística requiere demoler viviendas existentes, el proyecto debe cumplir una de dos:
- Reemplazar cada unidad demolida con dos nuevas viviendas.
- Realizar pagos a los inquilinos desplazados según lo especificado en la ley.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Del Milei refundacional al Milei posibilista
- 2
Dónde comer en Punta del Este: una experta revela los cafés y restaurantes que los argentinos no se pueden perder este año
- 3
Salió campeón con Boca Juniors y hoy a los 46 años está irreconocible: el cambio de look que impactó a todos
- 4
Hay alerta amarilla por tormentas y calor intenso en la ciudad de Buenos Aires para este domingo 28 de diciembre