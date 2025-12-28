La ley de California que prohibiría a ciertos conductores una maniobra en las calles residenciales: a partir del 1° de enero

A partir del 1° de enero de 2026 entrará en vigor en California una nueva ley que afecta a los conductores de camiones. Según la disposición de la AB 98, ya no podrán circular en calles residenciales del Inland Empire. La norma exige el establecimiento de rutas específicas y busca optimizar el tránsito y disminuir la contaminación, así como proteger el estado de las carreteras.

La ley de California que afecta a los transportistas

El nuevo año traerá consigo la implementación de las regulaciones de la AB 98, que impactarán en el Inland Empire. Esta zona abarca los condados de Riverside y San Bernardino, y es un centro clave para la logística, el turismo y las comunidades en crecimiento.

Los conductores de camiones ya no podrán circular por las calles residenciales del Inland Empire tras la entrada en vigor de la ley de California Freepik

Frecuentemente, los camiones atraviesan las ciudades y dejan a su paso baches y deterioro del pavimento y afectan al tránsito, lo que cambiará con la nueva prohibición.

Con la modificación, las regiones de concentración de almacenes y alta actividad logística e industrial deberán actualizar los mapas oficiales de rutas antes del 1° de enero. El propósito de la nueva legislación es mejorar las condiciones del tráfico vehicular y reducir la contaminación.

Las opiniones sobre la nueva ley de California que prohibiría una maniobra en las calles residenciales

Además de mejorar el tránsito y permitir a los conductores de camiones realizar sus entregas con mayor rapidez, los alejará de las calles residenciales, algo que pone contentos a algunos ciudadanos.

“Las calles están dañadas y los baches son cada vez más grandes”, se quejó la residente Angelique Rageasingh en diálogo con la cadena local KNBC, afiliada de NBC News.

La ley de California exige que las ciudades y condados del Inland Empire designen rutas específicas para los conductores de camiones Freepik - Freepik

A su vez, Frank Ramírez, propietario de Rock Solid Nutrition en el Inland Empire, opinó: “Los necesitamos. No digo que debamos deshacernos de ellos, sino que los necesitamos”.

Por su parte, Michael Hales, un camionero con más de 48 años de experiencia, expresó su frustración debido a que a menudo se encuentra con muchas personas molestas cuando pasa con su vehículo. “El problema son las curvas. Las carreteras son estrechas y la gente es irrespetuosa. No hay cortesía con los camiones. Es como si fuéramos una molestia para ellos”, lamentó.

Otro camionero entrevistado, Anthony McDonald, enfatizó la importancia de su trabajo: “Todo lo que tienes y consumes llega en un camión de una forma u otra”.

Los conductores de camiones apoyaron la ley de California pero se mostraron frustrados por la percepción de las personas Freepik

Detalles de la ley de California que afecta a los conductores de camiones

Al margen de la exigencia de las rutas específicas, el texto de la ley impacta también en instalaciones logísticas (como almacenes y centros de distribución). Se aplicará a nuevos proyectos logísticos o ampliaciones, especialmente cuando involucran almacenes grandes o están cerca de lugares sensibles.

Estos recintos deberán:

Cumplir con normas de energía eficiente y sostenibilidad , lo que incluye paneles solares, techos “fríos” y preparación para carga de vehículos eléctricos.

, lo que incluye paneles solares, techos “fríos” y preparación para carga de vehículos eléctricos. Tener características específicas para mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones .

. Incorporar zonas de amortiguamiento con barreras visuales y vegetación para reducir el impacto sobre comunidades cercanas.

Además, si una instalación logística requiere demoler viviendas existentes, el proyecto debe cumplir una de dos:

Reemplazar cada unidad demolida con dos nuevas viviendas .

. Realizar pagos a los inquilinos desplazados según lo especificado en la ley.