Nuevas leyes para conductores de California en 2026: la alerta del DMV sobre los cambios que entran en vigor

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California recordó en un comunicado que una serie de nuevas normas comienzan a regir en 2026. La entidad citó concretamente 13 leyes que modifican cuestiones tanto de faltas de tránsito y reglas al conducir como de trámites y hasta beneficios en el pago de multas.

Las leyes de California que modifican reglas al conducir sobre las que avisó el DMV

La entidad del Estado Dorado realizó una publicación en su sitio web, donde recordó que “varias nuevas leyes firmadas por el gobernador Gavin Newsom este año tomarán efecto el 1° de enero de 2026″.

El gobernador Gavin Newsom firmó 13 leyes que modifican las reglas sobre vehículos y conducción en California AP Foto/Godofredo A. Vásquez

Las que regulan específicamente normas para conductores son:

AB 1085 : prohíbe la instalación o uso de sombras obstruyan la lectura o el reconocimiento de una placa de matrícula por parte de dispositivos electrónicos. Además, estos productos no se podrán fabricar en California.

: prohíbe la instalación o uso de sombras obstruyan la lectura o el reconocimiento de una placa de matrícula por parte de dispositivos electrónicos. Además, estos productos no se podrán fabricar en California. AB 1087 : aumenta el periodo de libertad condicional a un tiempo entre tres y cinco años para las personas condenadas por homicidio vehicular mientras conducían bajo la influencia de alcohol o drogas.

: aumenta el periodo de libertad condicional a un tiempo entre tres y cinco años para las personas condenadas por homicidio vehicular mientras conducían bajo la influencia de alcohol o drogas. AB 366 : extiende hasta el 1° de enero de 2033 las regulaciones sobre el uso de dispositivos de enclavamiento de encendido tras condenas por conducir bajo influencia de alcohol o drogas.

: extiende hasta el 1° de enero de 2033 las regulaciones sobre el uso de dispositivos de enclavamiento de encendido tras condenas por conducir bajo influencia de alcohol o drogas. AB 382 : habilita a las autoridades locales a imponer, mediante ordenanza o resolución, un límite de 20 millas por hora (32 kilómetros por hora) en zonas escolares hasta el 1° de enero de 2031.

: habilita a las autoridades locales a imponer, mediante ordenanza o resolución, un límite de 20 millas por hora (32 kilómetros por hora) en zonas escolares hasta el 1° de enero de 2031. AB 390 : expande el requisito de precaución al aproximarse a vehículos estacionados en las carreteras. Esto aplica tanto a automotores de mantenimiento como a particulares que hayan colocado señalización de emergencia.

: expande el requisito de precaución al aproximarse a vehículos estacionados en las carreteras. Esto aplica tanto a automotores de mantenimiento como a particulares que hayan colocado señalización de emergencia. AB 630: aplica sobre los condados de Alameda y Los Ángeles. Concretamente, les permite elaborar programas sobre vehículos recreativos abandonados.

El DMV de California recordó a los conductores sobre las nuevas leyes Google Street View

SB 480 : California reglamenta el equipamiento de los vehículos autónomos con lámparas de marcado del Sistema de Conducción Automatizada.

: California reglamenta el equipamiento de los vehículos autónomos con lámparas de marcado del Sistema de Conducción Automatizada. SB 586 : define legalmente las condiciones de una “motocicleta eléctrica todoterreno“.

: define legalmente las condiciones de una “motocicleta eléctrica todoterreno“. SB 720 : permite a las jurisdicciones locales a establecer programas de cámaras para detectar violaciones de tránsito en semáforos.

: permite a las jurisdicciones locales a establecer programas de cámaras para detectar violaciones de tránsito en semáforos. AB 1299: impone nuevas regulaciones sobre las multas por faltas de estacionamiento y obliga a las autoridades a disponer de planes de pago y otras ayudas para personas vulnerables económicamente.

Las nuevas leyes contra estafas en la venta de autos que comienzan a regir en California

Además de las normas relacionadas con faltas y reglas de tránsito, el DMV del Estado Dorado también enlistó otras dos normas que fueron firmadas por Newsom:

SB 766 : marca nuevas pautas para concesionarios en la venta de vehículos. La ley impone ciertas divulgaciones obligatorias, como el precio real, desde el inicio de la operación.

: marca nuevas pautas para concesionarios en la venta de vehículos. La ley impone ciertas divulgaciones obligatorias, como el precio real, desde el inicio de la operación. AB 1272: amplía una prohibición sobre el uso de las siglas DMV en dominios de internet.

Dos leyes de California buscan combatir las estafas en las ventas de autos COCHES.NET - COCHES.NET

El DMV de California destacó una ley que facilita un trámite con la licencia de conducir

Junto con todas las leyes mencionadas, la entidad también destacó una norma en particular. Se trata de la SB 506, que permite a los conductores solicitar un duplicado de su licencia cuando realizan un cambio de domicilio.

Esta modificación permite actualizar la dirección de un residente y destruir el documento con la información anterior de forma sencilla.