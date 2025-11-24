Qué significa el estado de alerta que rige sobre California y qué se espera para las próximas horas en Los Ángeles

El sur de California se enfrentó a lluvias casi récord en noviembre, según consignó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). La región ha recibido abundantes lluvias desde el 12 de noviembre, lo que provocó inundaciones y emisión de alertas.

Así fueron las tormentas en California

La primera ronda de lluvias comenzó en la noche del 12 de noviembre y se prolongó hasta principios del 13 de noviembre en el norte de California.

Las ráfagas de viento oscilaron entre 64 y 96 km/h, y en zonas más elevadas alcanzaron los 128 km/h, según consignó The Weather Channel.

Del 13 al 17 de noviembre, el Aeropuerto de Santa Bárbara registró 21.7 cm de lluvia, lo que lo convirtió en el noviembre más lluvioso registrado desde 1941 Damian Dovarganes - AP

Luego, del 13 al 17 de noviembre, el Aeropuerto de Santa Bárbara registró 21.7 cm de lluvia, lo que lo convirtió en el noviembre más lluvioso registrado desde 1941.

Para el 21 de noviembre, la tercera tormenta inundó el sur de California el viernes y provocó algunas inundaciones locales. Sin embargo, no causó daños generalizados importantes antes de dirigirse al este y el sur hacia la península de Baja California en México.

Alertas meteorológicas y el apoyo de Gavin Newsom

El Servicio Meteorológico Nacional en Eureka emitió una advertencia y un aviso para embarcaciones pequeñas desde la noche del 18 hasta el 20 de noviembre.

El NWS de Eureka advirtió sobre desplazamientos de tierra durante las tormentas X/@NWSEureka

En esta alerta, se esperaban vientos del norte de hasta 35 nudos (aproximadamente 64 km/h), así como olas de 3,3 a 4,2 metros (11 a 14 pies) en zonas como Point St. George, Cape Mendocino y Point Arena.

El Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles (NWS) también emitió varios avisos de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierras el 21 de noviembre en algunas zonas como Calabasas, Topanga, Rancho Palos Verdes, Santa Mónica, West Hollywood y Culver City.

Los Ángeles contó con advertencias de inundaciones y deslizamientos Jae C. Hong� - AP�

Asimismo, presentó las pulgadas acumuladas en la ciudad durante el 20 y 21 de noviembre:

UCLA : 3.33

: 3.33 Mount Wilson: 2.80

2.80 Bel Air : 2.56

: 2.56 SANTA MÓNICA: 2.50

2.50 BEVERLY HILLS: 2.45

2.45 Culver City: 2.36

2.36 Whittier : 2.25

: 2.25 Presa Cogswell: 2.20

El gobernador Gavin Newsom, por su parte, desplegó recursos y personal en los condados de Riverside, Ventura, San Bernardino y Los Ángeles para mitigar el impacto de las tormentas.

“Cuando el clima severo amenaza a nuestras comunidades, no esperamos para reaccionar; nos anticipamos. Los recursos de primera clase y el personal altamente capacitado de California son elementos esenciales del sistema de rescate y respuesta ante emergencias del estado“, informó en un comunicado en su sitio web.

Qué se espera para esta semana en Los Ángeles y el resto de California

En Los Ángeles esperan condiciones secas al menos hasta el viernes 28 de noviembre, con temperaturas superiores a lo normal y vientos racheados de Santa Ana en ocasiones desde el martes hasta el jueves, según consignó el NWS.

Con respecto al norte de California, se esperan algunas lloviznas ligeras en la Costa Norte a primera hora de este 24 de noviembre y de nuevo a última hora del martes. Asimismo, es probable que se produzca un frente frío débil alrededor del Día de Acción de Gracias.