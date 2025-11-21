Clima en EE.UU.: alerta por nevadas en California y otros estados este viernes 21 de noviembre de 2025

Un escenario de inestabilidad climática dominará Estados Unidos entre el viernes y el domingo, según lo adelantado por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) y el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés). En específico, se esperan lluvias persistentes en el oeste, tormentas aisladas en el sur y temperaturas inusualmente elevadas sobre la franja del Golfo.

Lluvias intensas en el oeste de Estados Unidos: cómo afecta a Los Ángeles

La actividad climática más severa se concentrará sobre el sur de California, sectores del Desierto del Sudoeste y áreas aisladas de Nevada y Arizona.

El NWS informó que un flujo muy activo en los niveles altos aportará humedad suficiente para generar precipitaciones fuertes entre este viernes y sábado, con riesgos de inundaciones repentinas en zonas especialmente vulnerables.

El primer sistema de baja presión, cuyo centro tocará la costa cerca de Los Ángeles, llegará debilitado, aunque aun así dejará un episodio de lluvias significativas.

Las autoridades señalaron que este aporte de humedad caerá sobre suelos ya saturados tras eventos recientes, lo que incrementará el peligro de desbordes repentinos y complicaciones en sectores montañosos o con cicatrices de incendios.

La segunda perturbación, que se formará detrás de la primera sobre el Pacífico, avanzará con rapidez hacia la península de Baja California el sábado.

Hacia la tarde del sábado, bandas de chaparrones y tormentas dispersas ingresarán en Arizona y continuarán su avance hacia Nuevo México para llegar en la mañana del domingo. Las cumbres más elevadas podrían registrar nevadas húmedas en las zonas con mayor altitud.

Para la región noroeste del Pacífico, el NWS adelantó que un nuevo frente ingresará el domingo temprano y aportará precipitaciones adicionales, aunque sin la intensidad prevista para California.

Tormentas aisladas en el sur profundo de Estados Unidos

El SPC explicó que este viernes comenzará un período de tiempo inestable sobre partes de Mississippi, Alabama y Tennessee, donde existirá una probabilidad marginal de tormentas fuertes.

La combinación de humedad abundante y perfiles de viento favorables podría favorecer episodios breves de actividad severa.

El SPC describió un desplazamiento rápido de una onda corta en altura, que se moverá desde las planicies centrales hacia el valle del Ohio. Dicho sistema inducirá el avance de una baja presión débil desde el sur de Missouri hasta la frontera entre Tennessee y Kentucky.

Este aporte de humedad permitirá el desarrollo de tormentas durante la tarde en el sur y centro de Mississippi y sectores occidentales de Alabama. El SPC señaló que “la amenaza incluirá vientos dañinos localizados y, en forma muy aislada, un tornado breve”, aunque la inestabilidad limitada moderará la magnitud del riesgo.

En las zonas septentrionales de Mississippi y Alabama , así como en Tennessee y el extremo sur de Kentucky , se prevé un nuevo incremento de la actividad eléctrica hacia la tarde y la noche.

y , así como en y el extremo sur de , se prevé un nuevo hacia la tarde y la noche. Sobre la costa superior de Texas , algunas células eléctricas continuarán esta mañana y podrían reorganizarse cerca del frente frío.

, algunas continuarán esta mañana y podrían reorganizarse cerca del frente frío. El SPC anticipó que, pese al viento favorable en altura, la disminución del ascenso forzado y el calentamiento progresivo en niveles medios reducirán la probabilidad de episodios severos.

En el suroeste, especialmente cerca de la costa de California, también se esperan algunas tormentas aisladas relacionadas con el ciclón en altura. La mayor inestabilidad quedará concentrada cerca del océano, pero el SPC remarcó que no podrá descartarse un episodio fuerte transitorio durante las primeras horas del día.

Lluvias generalizadas en el centro y el este de Estados Unidos

Un sistema de baja presión en desarrollo sobre las planicies centrales generará el viernes un corredor de precipitaciones que se extenderá hacia el valle del Mississippi, el valle del Ohio, los Apalaches y el Atlántico medio.

Según detalló el NWS, la perturbación se desplazará de manera constante hacia el este durante todo el viernes y saldrá al Atlántico el sábado por la mañana.

La combinación de aire húmedo y energía en altura provocará un tramo de lluvias moderadas entre las planicies centrales y el valle del Ohio. Los Apalaches centrales y el Atlántico medio recibirán precipitaciones más dispares, aunque igualmente extendidas.

En la región del sur profundo, donde el sistema encontrará condiciones más cálidas y saturadas, se anticipa para este viernes un período de tormentas, aunque con riesgo bajo de inundaciones repentinas debido a la velocidad de desplazamiento de las celdas.

Durante el sábado, los chaparrones y tormentas se expandirán hacia el sureste y sectores contiguos del Atlántico medio. A última hora del sábado, el sistema y el frente frío asociado saldrán de la región, con excepción de Florida, donde la influencia frontal demorará más en retirarse.

Temperaturas muy altas en la zona del Golfo

Mientras la corriente en altura permanezca activa, el norte del país norteamericano no recibirá aire polar significativo. El NWS destacó que la circulación predominante de oeste a este impedirá el ingreso de masas frías desde Canadá.

Como consecuencia, la mayor parte de los estados continentales registrará valores térmicos superiores al promedio para esta época del año entre el viernes y el fin de semana.

Las excepciones incluirán el sur y centro de California y el Sudoeste, donde la nubosidad y las lluvias mantendrán las marcas por debajo de lo habitual. En el noreste y Nueva Inglaterra también podrían darse valores levemente inferiores a lo normal.

En contraste, el calor inusual persistirá en la costa del Golfo, el valle bajo del Mississippi y el sureste. “La región experimentará mañanas muy templadas y tardes cálidas para la época”, indicó el NWS. Las temperaturas podrán ubicarse muy por encima de los promedios típicos y continuar esta tendencia hasta el domingo.