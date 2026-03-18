Quién es el “Zohran Mamdani de California” que quiere ocupar el cargo de Gavin Newsom

El próximo 2 de junio se celebrarán las elecciones primarias en California. Entre los demócratas que buscan suceder a Gavin Newsom en la gobernación se encuentra Matt Mahan, actual alcalde de San José, cuyas propuestas siguen una línea similar a las de Zohran Mamdani.

Quién es Matt Mahan, el demócrata que busca ser gobernador de California

Matt Mahan nació el 18 de noviembre de 1982 en San Francisco, California. Es hijo de una maestra y un cartero, y creció en Watsonville, según detalla su biografía oficial.

Trabajó por un año en Bolivia y contruyó sistemas de riego con familias agricultoras Facebook Mayor Matt Mahan

Estudió en Bellarmine College Prep, donde obtuvo una beca de estudio y trabajo. Luego se graduó con honores en la Universidad de Harvard, donde fue presidente del cuerpo estudiantil y lideró campañas de desinversión en empresas con operaciones en la región de Darfur.

Tras graduarse, trabajó un año en Bolivia y se encargó de construir sistemas de riego con familias agricultoras.

A su regreso, se unió al programa “Teach for America” como profesor de historia e inglés en una escuela secundaria de escasos recursos en el este de San José. Allí se mantuvo por dos años.

Inicios de la carrera política de Matt Mahan

Mahan dio el salto a la política en 2020, un año después de cofundar Brigade, la primera red social de votantes del mundo, que fue adquirida por Pinterest.

Mahan ganó en 2022 la alcaldía de San José con un 51,31% de los votos mahanforcalifornia.com

Ese año fue elegido concejal de San José. Para 2022, ganó la alcaldía de la ciudad contra Cindy Chávez con un 51,31% de los votos, y luego fue reelegido en 2024 con el apoyo de un 87% de los votantes.

Desde la alcaldía, impulsó una gestión basada en indicadores de desempeño y control del gasto público. Entre los resultados que más resalta en su sitio web se encuentran:

Reducción de la cantidad de personas que viven en situación de calle.

Seguridad pública : “El año pasado, por primera vez en más de 20 años, fuimos calificados como la ciudad grande más segura de EE.UU.” , señaló en sus redes sociales.

: “El año pasado, por primera vez en más de 20 años, , señaló en sus redes sociales. Nuevos proyectos de vivienda: “Estamos abordando la asequibilidad con urgencia y honestidad, liberando miles de viviendas en los últimos dos años”, dijo.

“Estamos abordando la asequibilidad con urgencia y honestidad, liberando miles de viviendas en los últimos dos años”, dijo. Ley Laura: el alcalde ha sido un defensor de la legislación que establece la atención de salud mental por orden judicial para personas con enfermedades mentales graves, muchas de las cuales no tienen hogar.

Candidatura de Matt Mahan para las elecciones de California y propuestas de campaña similares a las de Mamdani en NYC

Matt Mahan presentó su candidatura para la gobernación de California el pasado 29 de enero de 2026. Realizó el anuncio acompañado de su esposa e hijos en una instalación de vivienda provisional en San José.

En EE.UU. lo comparan con Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, por sus propuestas y su forma de mostrarse en las redes sociales, apuntando a un público joven.

“Llegué a casa después de un largo día y mi esposa Silvia dijo algo que casi no podía creer. Recuerdo que me miró y dijo: ‘Creo que nuestro estado te necesita’”, dijo el alcalde sobre el impulso que tuvo para participar en los comicios.

Mahan se presenta como un “luchador y un reparador” y tiene como lema central “regresar a lo básico”. Para cumplir con esta frase, busca cumplir cuatro objetivos principales:

Vivienda y Desarrollo Urbano: propone reducir tarifas estatales para incentivar la construcción, fomentar métodos de construcción de bajo costo e impulsar la conversión de edificios estatales.

propone reducir tarifas estatales para incentivar la construcción, fomentar métodos de construcción de bajo costo e impulsar la conversión de edificios estatales. Crisis de Personas sin Hogar: prevé cambiar el enfoque de unidades permanentes costosas (de casi US$1 millón por unidad) a sitios de refugio provisional seguros y eficientes.

prevé cambiar el enfoque de unidades permanentes costosas (de casi US$1 millón por unidad) a sitios de refugio provisional seguros y eficientes. Seguridad pública y salud mental: defiende por una “era de tratamiento masivo” para personas con adicciones o crisis mentales que viven en las calles, apoyando leyes como la “Ley de Laura” para cuidados ordenados por tribunales.

defiende por una para personas con adicciones o crisis mentales que viven en las calles, apoyando leyes como la “Ley de Laura” para cuidados ordenados por tribunales. Responsabilidad tributaria: propone el uso de tableros de control (dashboards) en tiempo real para que los ciudadanos rastreen el uso de sus impuestos y los resultados obtenidos.

Similitudes de Matt Mahan con Zohran Mamdani

Durante sus últimas estrategias de campaña, ha utilizado sus similitudes con el actual alcalde de la Gran Manzana, Mamdani, para ilustrar las visiones que compiten dentro del Partido Demócrata sobre cómo ayudar a la clase trabajadora.

Quién es el Zohran Mamdani de California que quiere ocupar el cargo de Gavin Newsom

Aunque remarca que su estrategia no es la misma que la de Mamdani, reconoce que ambos comparten el objetivo de que las personas puedan pagar su alquiler y crear un mejor futuro para sus hijos.

“Zohran y yo tenemos algo muy importante en común: estamos centrados en mejorar la vida de los trabajadores”, aseguró.