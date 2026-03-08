Cuándo son las elecciones primarias en California: los candidatos que buscan suceder a Gavin Newsom este 2026

Este año, California celebrará elecciones a gobernador para definir al sucesor de Gavin Newsom en el puesto desde 2027. La carrera por el cargo tiene una amplia lista de candidatos y las encuestas muestran un escenario parejo para las primarias. En ese contexto, la cantidad de nombres demócratas puede presentar una ventaja para los republicanos.

Fecha de las primarias de California: por qué no se presenta Newsom

De acuerdo con Ballotpedia, la fecha dispuesta para las elecciones primarias es el 2 de junio. Luego, el 3 de noviembre se llevarán a cabo los comicios generales.

California elige al sucesor de Gavin Newsom en las elecciones Freepik

Entre varios otros cargos, el Estado Dorado elegirá a su próximo gobernador. Dado lo que establece la Constitución de California, ninguna persona puede tener más de dos mandatos.

Dado que Newsom se encuentra en el último tramo de su segunda gestión, en enero de 2027 entregará el poder a quien se imponga en las elecciones de 2026.

Qué dicen las encuestas: los candidatos con mejores chances de reemplazar a Newsom en California

Dentro de la lista de candidatos de cara a las primarias del 2 de junio, algunos nombres de ambos partidos se muestran con las mejores chances de avanzar en la contienda.

Un sondeo reciente de Emerson College e Inside California Politics, realizado entre el 13 y 14 de febrero con la participación de 1000 posibles votantes, midió la intención de voto de los precandidatos y determinó que los siguientes son los nombres con mayor apoyo:

Quiénes son los candidatos en California

En el caso de Hilton, se trata de un republicano expresentador de Fox News que se hizo reconocido a partir del programa The Next Revolution. Nacido en Gran Bretaña, fue asesor de David Cameron antes de llegar a California en 2012.

Swalwell, quien se perfila como el máximo candidato demócrata, es actualmente miembro de la Cámara de Representantes estadounidense y mostró públicamente un perfil marcadamente contrario a Donald Trump.

Eric Swalwell se presenta como el principal candidato demócrata en California, según las últimas encuestas Facebook Eric Swalwell - Facebook Eric Swalwell

También por el lado de los republicanos, Bianco es sheriff del condado de Riverside y tiene un perfil público antiinmigrante. En el pasado, criticó algunas políticas del gobierno de Newsom sobre los extranjeros en el estado.

La excongresista Katie Porter anunció su candidatura a gobernadora de California hace un año. En su discurso público, remarcó la importancia de proteger al Estado Dorado de las políticas de Trump.

Por su parte, Steyer es un multimillonario ambientalista. En su agenda y plataforma de campaña, la cuestión ecológica es una de las prioridades.

La lista completa: todos los candidatos a gobernador de California

En las primarias del 2 de junio, los dos candidatos más votados avanzarán a las elecciones generales, sin importar de qué partido sean. Esta regla ilusiona a los republicanos y puso en alerta a los demócratas por la cantidad de candidaturas azules que tienen.

Según Ballotpedia, este es el listado completo de todos los nombres que participarán:

Partido Demócrata

Steve Hilton propone reducir las tarifas de las matrículas

Partido Republicano

Chad Bianco

Sharifah Hardie

Steve Hilton

Brandon Jones

Daniel Mercuri

Jon Slavet

Leo Zacky

Independientes y otros partidos