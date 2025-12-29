Es oficial: el calendario completo de las elecciones 2026 en Estados Unidos

El calendario político de Estados Unidos para 2026 ya quedó definido y promete un año electoral intenso. Las elecciones de medio término volverán a poner en juego el control del Congreso y una parte sustancial de los gobiernos estatales, con decenas de cargos clave que se renovarán en una misma jornada.

Elecciones 2026: qué gobernadores se eligen en EE.UU.

Los comicios generales se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026. Ese día, según los cronogramas compilados por Ballotpedia y el sitio especializado 270 to Win, el electorado definirá quiénes ocuparán los principales cargos federales y estatales durante los próximos años.

Los gobernadores que entran en la contienda fueron los elegidos en 2022, salvo los de Nuevo Hampshire y Vermont, que tienen mandato por dos años Freepik

Las elecciones para gobernador concentrarán una de las mayores cuotas de atención política del año. En total, habrá comicios en 36 estados y tres territorios, un número elevado que incluye distritos clave y una gran cantidad de administraciones que quedarán abiertas por límites de mandato.

En este turno electoral, los gobernadores que se eligieron en 2022 volverán a estar en disputa, con la excepción de Nuevo Hampshire y Vermont, donde los períodos son de dos años y las últimas elecciones se celebraron en 2024.

El listado completo de estados y territorios que elegirán gobernador en noviembre de 2026 es el siguiente:

Alabama : gobierna Kay Ivey, en su tercer mandato, sin posibilidad de reelección por límites legales.

: gobierna Kay Ivey, en su tercer mandato, sin posibilidad de reelección por límites legales. Alaska : Mike Dunleavy transita su segundo período y no puede presentarse nuevamente.

: Mike Dunleavy transita su segundo período y no puede presentarse nuevamente. Arizona : Katie Hobbs, en su primer mandato, sí puede aspirar a la reelección.

: Katie Hobbs, en su primer mandato, sí puede aspirar a la reelección. Arkansas : Sarah Huckabee Sanders cursa su primer período y está habilitada para competir.

: Sarah Huckabee Sanders cursa su primer período y está habilitada para competir. California : Gavin Newsom cumple su segundo mandato y no puede buscar otro período.

: Gavin Newsom cumple su segundo mandato y no puede buscar otro período. Colorado : Jared Polis se encuentra en su segundo ciclo y está impedido de reelegir.

: Jared Polis se encuentra en su segundo ciclo y está impedido de reelegir. Connecticut : Ned Lamont gobierna en su segundo período y puede presentarse nuevamente.

: Ned Lamont gobierna en su segundo período y puede presentarse nuevamente. Florida : Ron DeSantis completa su segundo mandato y no puede volver a competir.

: Ron DeSantis completa su segundo mandato y no puede volver a competir. Georgia : Brian Kemp finaliza su segundo período y queda fuera de la carrera por límites de reelección.

: Brian Kemp finaliza su segundo período y queda fuera de la carrera por límites de reelección. Hawái : Josh Green atraviesa su primer mandato y puede buscar la continuidad.

: Josh Green atraviesa su primer mandato y puede buscar la continuidad. Idaho : Brad Little está en su segundo período y puede postularse otra vez.

: Brad Little está en su segundo período y puede postularse otra vez. Illinois : J.B. Pritzker gobierna su segundo período y tiene opción de reelección.

: J.B. Pritzker gobierna su segundo período y tiene opción de reelección. Iowa : Kim Reynolds, en su tercer mandato, anunció que no buscará continuar.

: Kim Reynolds, en su tercer mandato, anunció que no buscará continuar. Kansas : Laura Kelly completa su segundo período y no puede reelegir.

: Laura Kelly completa su segundo período y no puede reelegir. Maine : Janet Mills llega al final de su segundo ciclo y no puede presentarse.

: Janet Mills llega al final de su segundo ciclo y no puede presentarse. Maryland : Wes Moore está en su primer mandato y puede ir por la reelección.

: Wes Moore está en su primer mandato y puede ir por la reelección. Massachusetts : Maura Healey cursa su primer período y está habilitada para competir.

: Maura Healey cursa su primer período y está habilitada para competir. Michigan : Gretchen Whitmer finaliza su segundo período y no puede continuar.

: Gretchen Whitmer finaliza su segundo período y no puede continuar. Minnesota : Tim Walz atraviesa su segundo período y buscará el tercero.

: Tim Walz atraviesa su segundo período y buscará el tercero. Nebraska : Jim Pillen gobierna desde 2023 y puede buscar un nuevo mandato.

: Jim Pillen gobierna desde 2023 y puede buscar un nuevo mandato. Nevada : Joe Lombardo cumple su primer período y puede presentarse nuevamente.

: Joe Lombardo cumple su primer período y puede presentarse nuevamente. Nuevo Hampshire : Kelly Ayotte inició su primer ciclo en 2025 y está habilitada para competir.

: Kelly Ayotte inició su primer ciclo en 2025 y está habilitada para competir. Nuevo Mexico : Michelle Lujan Grisham concluye su segundo mandato y no puede reelegir.

: Michelle Lujan Grisham concluye su segundo mandato y no puede reelegir. Nueva York : Kathy Hochul buscará un nuevo mandato.

: Kathy Hochul buscará un nuevo mandato. Ohio : Mike DeWine finaliza su segundo período y no puede volver a competir.

: Mike DeWine finaliza su segundo período y no puede volver a competir. Oklahoma : Kevin Stitt completa su segundo período y queda fuera por límites de reelección.

: Kevin Stitt completa su segundo período y queda fuera por límites de reelección. Oregon : Tina Kotek cursa su primer mandato y puede ir por la reelección.

: Tina Kotek cursa su primer mandato y puede ir por la reelección. Pennsylvania : Josh Shapiro está en su primer período y puede competir nuevamente.

: Josh Shapiro está en su primer período y puede competir nuevamente. Rhode Island : Daniel McKee gobierna su segundo ciclo y puede buscar continuidad.

: Daniel McKee gobierna su segundo ciclo y puede buscar continuidad. Carolina del Sur : Henry McMaster cumple su tercer período y no puede reelegir.

: Henry McMaster cumple su tercer período y no puede reelegir. Dakota del sur : Larry Rhoden inició su primer mandato en enero de 2025 tras suceder a Kristi Noem.

: Larry Rhoden inició su primer mandato en enero de 2025 tras suceder a Kristi Noem. Tennessee : Bill Lee finaliza su segundo mandato y no puede continuar.

: Bill Lee finaliza su segundo mandato y no puede continuar. Texas : Greg Abbott atraviesa su tercer período y puede postularse otra vez.

: Greg Abbott atraviesa su tercer período y puede postularse otra vez. Vermont : Phil Scott gobierna su quinto período y está habilitado para competir.

: Phil Scott gobierna su quinto período y está habilitado para competir. Wisconsin : Tony Evers anunció que no buscará la reelección.

: Tony Evers anunció que no buscará la reelección. Wyoming: Mark Gordon cumple su segundo mandato y no puede presentarse nuevamente.

Elecciones 2026: todos los detalles de un año clave para EE.UU.

La elección para la Cámara de Representantes será, como marca la Constitución, una renovación completa.

El 3 de noviembre de 2026 se pondrán en juego los 435 escaños que conforman la cámara baja del Congreso, uno por cada distrito electoral del país norteamericano.

Además, se elegirán cinco de los seis delegados sin derecho a voto que representan al Distrito de Columbia y a los territorios habitados.

La Cámara de Representantes se renueva completa: 435 escaños, uno por cada distrito Freepik

Los representantes que resulten electos asumirán sus funciones en el 120° Congreso de Estados Unidos.

Las bancas se asignarán de acuerdo con el censo nacional de 2020 y los mapas distritales actualizados como resultado del reciente proceso de redistribución.

A lo largo del año también podrán celebrarse elecciones especiales para cubrir vacantes que se produzcan antes de la fecha general.

Senado de EE.UU. 2026: bancas en juego y elecciones especiales

El Senado federal también tendrá una agenda cargada en 2026. En las elecciones generales se disputarán 33 bancas regulares, correspondientes a los senadores de la Clase 2, cuyos mandatos comenzaron en 2021 y se extienden por seis años. Quienes resulten electos asumirán el 3 de enero de 2027 y permanecerán en el cargo hasta enero de 2033.

Entre los estados que renovarán sus senadores en esta categoría figuran, entre otros, Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Delaware, Georgia, Illinois, Iowa, Michigan, Minnesota, New Jersey, North Carolina, Texas y Virginia.

El senado renueva las 33 bancas que comenzaron en 2021 JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A esa lista se sumarán dos comicios especiales que completarán un total de 35 contiendas senatoriales.

En Ohio se elegirá un senador para cubrir los dos años restantes del mandato que dejó vacante JD Vance tras asumir como vicepresidente. En Florida, en tanto, se realizará una elección especial para completar el período de Marco Rubio, quien renunció en 2025 al ser designado secretario de Estado.

Según destaca Ballotpedia, este ciclo marcará además un hecho político relevante: será el primer año electoral desde 2006 en el que los republicanos no estarán liderados en el Senado por Mitch McConnell, quien anunció su retiro al finalizar su mandato.

Antes de llegar al 3 de noviembre, cada estado atravesará su propio proceso de selección de candidatos. Las primarias se desarrollarán entre marzo y agosto de 2026, con fechas distintas según el distrito y el cargo en juego.

Texas abrirá el calendario el 3 de marzo, con una eventual segunda vuelta el 26 de mayo. Ese mismo día votarán Carolina del Norte y otros estados del sur.

Las primarias comienzan en marzo y terminan en agosto de 2026 Freepik