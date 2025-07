Elecciones en California: la reacción de Gavin Newsom al enterarse de que Kamala Harris no se postulará para la gobernación

Gavin Newsom reaccionó a la decisión de Kamala Harris de no postularse para la gobernación de California. A través de un breve comunicado en redes sociales, destacó su labor política en el Estado Dorado.

El comunicado de Gavin Newsom a Kamala Harris

El gobernador publicó el escrito en su cuenta de X. Allí, realzó la “valentía” de Harris a lo largo de su carrera política como fiscal, procurado general, senadora y vicepresidenta de Estados Unidos durante la administración Biden.

El gobernador realzó la labor de Kamala Harris por California y Estados Unidos a lo largo de su carrera política X/@GavinNewsom

"Kamala Harris ha servido con valentía a nuestro estado y país durante toda su carrera. Ya sea como fiscal, procuradora general, senadora o vicepresidenta", sostuvo Newsom.

El gobernador reconoció que Harris siempre ejerce sus obligaciones bajo la premisa de ayudar al pueblo estadounidense. Por tanto, le agradeció por sus servicios y remarcó su lucha en todo lo que busque hacer en el futuro.

“Siempre ha mantenido una simple promesa en el centro de cada decisión que ha tomado por el pueblo. Agradecido por su servicio y amistad, y con ganas de seguir luchando, sea lo que sea que le depare el futuro”, detalló el integrante del Partido Demócrata.

El comunicado de Kamala Harris sobre las elecciones por la gobernación de California

La exvicepresidenta informó su decisión a través de sus redes sociales. Allí, explicó que su la decisión de no presentarse como candidata para la gobernación la tomó “tras seis meses de reflexión”.

Kamala Harris detalló que reflexionó por seis meses cómo podría ayudar al prueblo estadounidense X/@KamalaHarris

“Durante los últimos seis meses, he dedicado tiempo a reflexionar sobre este momento en la historia de nuestra nación y sobre la mejor manera de seguir luchando por el pueblo estadounidense y de promover los valores e ideales que tanto aprecio”, comenzó Harris en su cuenta de X.

Harris continuó su comunicado al realzar su labor en el Estado Dorado. En ese sentido, realzó su lema de mejorar el sistema por dentro.

Harris reconoció que tras una profunda decisión, tomó la decisión de no formar parte de las elecciones del Estado Dorado el año que viene Archivo

“Soy una servidora pública comprometida y, desde los primeros días de mi carrera, he creído que la mejor forma de marcar una diferencia en la vida de las personas y luchar por un futuro mejor era mejorar el sistema desde dentro. Ha sido un profundo honor realizar ese trabajo y servir al pueblo de California y de nuestra nación, como fiscal, procuradora general, senadora de los Estados Unidos y vicepresidenta", sostuvo la exvicepresidenta en la administración Biden.

“En los últimos meses, he considerado seriamente pedirle al pueblo de California el privilegio de servir como su gobernadora. Amo este estado, a su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero tras una profunda reflexión, he decidido que no me postularé para gobernadora en esta elección", cerró.

Las últimas encuestas que favorecen a Kamala Harris en cara a las elecciones presidenciales 2028

Según consignó el último informe del McLaughlin & Associates, Harris se posiciona como la candidata favorita para la interna demócrata con el 30% de los votos para las elecciones presidenciales de 2028. Dentro de este porcentaje, la exvicepresidente lidera en estos grupos: