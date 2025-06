ICE capturó a un latino fuera de una iglesia de California: la reverenda intervino y le apuntaron con un rifle

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a un hombre latino en el estacionamiento de una iglesia en Downey, California. El hecho ocurrido este miércoles 11 de junio provocó una fuerte reacción de líderes religiosos y miembros de la comunidad, que se reunieron en la catedral Cristiana Downey Memorial para denunciar el operativo.

El momento en que el ICE capturó a un inmigrante latino en el estacionamiento de una iglesia en Downey

La pastora principal de la Iglesia Cristiana Downey Memorial, Tanya López, relató que fue testigo cuando cinco hombres vestidos de civil, con placas policiales y chalecos antibalas, llegaron en tres vehículos con vidrios polarizados y arrestaron a una persona en las proximidades de la capilla. La religiosa aseguró que no conocía a la persona que fue detenida y que, al parecer, estaba solo de paso por el lugar, según detalló The New York Times.

El momento en el que agentes del ICE detuvieron al inmigrante latino

“Podría haber estado caminando por la calle y haber optado por pasar por nuestro estacionamiento. Mucha gente hace eso constantemente”, comentó López en diálogo con KTLA.

En ese momento, les exigió a los agentes que se identificaran y le advirtió al hombre que no firmara ningún documento. Entonces, uno de los uniformados le apuntó con un rifle cuando intentó acercarse al vehículo. “Me dijeron: ‘Tienes que regresar’”, recordó.

A su vez, indicó que las autoridades se negaron a abandonar el estacionamiento de la iglesia. “Cuando dijimos que no queríamos esto en nuestra propiedad, este señor simplemente gritó de nuevo: ‘Todo el país es de su propiedad’. Cuando alguien te dice eso con un arma en la mano y en el cuerpo, ese fue un mensaje muy claro. Y como hombre de fe, eso no está permitido, no es correcto y contradice todos los principios que defiende nuestro país”, precisó

La reverenda afirmó que se comunicó con el Departamento de Policía de Downey, pero le respondieron que no podían intervenir. En tanto, la Policía de la ciudad, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no contestaron a las solicitudes.

En tanto, una vecina de la zona que también presenció la intervención relató que los agentes se comportaron de forma agresiva y se movilizaban en vehículos con matrículas provenientes de Nuevo México y Texas. “El señor que se llevaron era moreno y solo hablaba español. No les importa si tienes papeles, con tal de que te veas como ellos quieren, te aceptan”, señaló.

Cinco autoridades uniformadas detuvieron a un inmigrante latino en el estacionamiento de una iglesia Screenshot del video Tanya Lopez

El comunicado de la iglesia en Downey, California

La iglesia publicó un comunicado en sus redes sociales para informar sobre lo sucedido. “Como ocurre con cualquier evento con carga política, es muy fácil que la desinformación y las exageraciones se propaguen.

Asimismo, dejaron ciertas aclaraciones respecto del incidente:

El individuo era un miembro de la comunidad que simplemente estaba caminando por el estacionamiento y no tenía ninguna conexión con la iglesia.

La Pastora Tanya no fue empujada ni agredida.

“No hubo altercado ni obstrucción; nuestro deseo fue asegurar que el individuo estuviera al tanto de sus derechos y alentamos a otros testigos a documentar todo lo posible”, explicaron.

Reacciones de la comunidad ante el arresto del inmigrante latino fuera de una iglesia de California

El mismo día de la redada, miembros de la comunidad se congregaron frente a la iglesia para brindar una conferencia de prensa y expresar repudio al operativo. El reverendo Richie Sánchez, ministro regional de los Discípulos de Cristo en la Región Pacífico Suroeste, expresó el compromiso de la comunidad para mantenerse firme en su resistencia.

La comunidad se reunió el mismo día de la redada para repudiar los hechos Erin Stone /LAs

“Seguiremos luchando y afrontando los desafíos con determinación. Los Ángeles es un lugar donde nuestra población es un microcosmos de los Estados Unidos de América”, enfatizó.

Por su parte, López expresó su deseo de que los templos vuelvan a ser espacios seguros para la comunidad migrante: “Estamos cumpliendo con el momento de forma no violenta, porque eso es lo que históricamente nos enseñaron nuestros maestros, rabinos, pastores, imanes, que no salgamos violentamente. Salimos con coraje de convicción y decimos que este no es el camino”.

Mario Trujillo, concejal de la ciudad de Downey, indicó que el mismo día del operativo en la iglesia, las autoridades del ICE también llevaron a cabo redadas en distintos comercios locales, donde detuvieron a cuatro personas en un gimnasio y a otras dos en una tienda de muebles para el hogar.

Del mismo modo, cuestionó que los operativos se realizan de forma indiscriminada, sin dirigirse específicamente a aquellos individuos con antecedentes penales o con órdenes de detención vigentes: “Estas redadas en restaurantes, lugares de culto o escuelas no mantienen segura a nuestra comunidad. Están creando caos y miedo”.