San Francisco, en silencio: por qué las sirenas de emergencia no sonarían ante un eventual ataque

En el marco del conflicto bélico en Medio Oriente, con amenazas cruzadas entre el gobierno de Estados Unidos y las autoridades iraníes, en San Francisco las sirenas de emergencia permanecerán inactivas. Ante un eventual ataque, incluso con drones, el sistema no sonará debido a que fue desconectado en 2019 por fallas técnicas y falta de presupuesto. En su lugar, el gobierno de la ciudad utiliza alertas mediante herramientas digitales como mensajes de texto y redes sociales.

Por qué las sirenas de emergencia de San Francisco no funcionan desde 2019

Una reciente advertencia de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre un posible “ataque sorpresa” con drones a California dejó en evidencia que el sistema de sirenas está fuera de servicio en San Francisco. Anteriormente, el estrepitoso sonido de las alarmas solía interrumpir la tranquilidad de la jurisdicción durante la prueba semanal del martes al mediodía.

Las autoridades indicaron que las sirenas no se activarán en San Francisco pese a las recientes amenazas de ataques con drones contra California Freepik

No obstante, ahora, las sirenas permanecerán en silencio. En 2019, el Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco (DEM, por sus siglas en inglés) desactivó el sistema y citó problemas de seguridad y fallos en el hardware.

Según informó San Francisco Gate, la reparación tenía un costo estimado de aproximadamente 2,5 millones de dólares, pero el proyecto nunca avanzó. En 2023, el entonces supervisor Aaron Peskin presentó una ley para avanzar con los arreglos, y aunque la alcaldesa London Breed apoyó inicialmente la propuesta, nunca incluyó el dinero en el presupuesto.

En la actualidad, las autoridades tienen otros métodos para alertar a la población. “San Francisco utiliza una combinación de tecnologías y métodos, incluyendo Alert SF, alertas inalámbricas de emergencia, redes sociales, redes comunitarias y vehículos de seguridad pública equipados con sistemas de megafonía y luces”, expresó Jackie Thornhill, portavoz del departamento, en un comunicado enviado por correo electrónico a SF Gate.

En esa línea, Thomas Cova, profesor de la facultad de medio ambiente, sociedad y sostenibilidad en la Universidad de Utah, indicó que las alarmas son “excelentes para sacar a las personas de lo que están haciendo”, pero señaló que a veces no son eficaces. Esto se debe a que la población necesita más información sobre el tipo de avisos que enfrentan.

“Hay muchas investigaciones que demuestran que si se advierte a la gente sin darles suficiente información para que puedan actuar, se genera mucha confusión”, explicó.

Alerta en San Francisco: la advertencia del FBI sobre un posible ataque con drones

A través de un mensaje compartido a finales de febrero, el FBI advirtió a los departamentos de policía de California en los últimos días que Irán podría tomar represalias.

“Recientemente obtuvimos información no verificada de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía realizar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas estadounidenses, particularmente contra objetivos no especificados en California, en caso de que EE.UU. llevara a cabo ataques contra su territorio”, detalla el comunicado obtenido por ABC News.

En el texto, la agencia remarcó que no disponía de información adicional sobre el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque.

Qué dijeron Trump y las autoridades de California sobre la amenaza

El miércoles, al ser consultado por esta alerta, el presidente Donald Trump intentó restarle importancia. “Se está investigando. Pero están sucediendo muchas cosas, y lo único que podemos hacer es aceptarlas como vienen, y la guerra en sí se está llevando a cabo mejor que nunca”, sostuvo.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, manifestó a ABC News que está “trabajando activamente con funcionarios de seguridad estatales, locales y federales para proteger a nuestras comunidades”.

En su cuenta de X, Newsom escribió: “Si bien no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente en este momento, seguimos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado”.

El gobernador de California minimizó las probabilidades de que el territorio sufra un ataque iraní, luego de las amenazas reportadas por el FBI Facebook Governor Gavin Newsom

A su vez, el Departamento del Sheriff de Los Ángeles remarcó que “a la luz de los acontecimientos mundiales actuales” está “manteniendo un nivel elevado de preparación”.

En ese sentido, detallaron luego las medidas que tomaron frente a las amenazas. “Por precaución y en reconocimiento a las actuales observancias religiosas, el Departamento ha continuado incrementando las patrullas alrededor de lugares de culto, instituciones culturales y otros lugares destacados en todo el condado”, especificaron las autoridades.

En diálogo con CBS News, un funcionario policial federal con sede en California trató de minimizar la amenaza y expresó que la advertencia del FBI significa que “obtuvimos esta información y queremos hacérsela llegar a los funcionarios policiales para asegurarnos de que estén al tanto. No hay absolutamente nada más”.