¿EE.UU. apoya a Trump? Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán

El respaldo a la ofensiva militar ordenada por Donald Trump contra Irán está lejos de ser unánime en Estados Unidos. A días de iniciadas las operaciones que derivaron en la muerte del líder iraní y que abrieron un nuevo frente de tensión en Medio Oriente, una encuesta nacional arroja un panorama complejo: una ciudadanía informada sobre lo ocurrido, pero profundamente dividida respecto a la conveniencia de la intervención.

Donald Trump: un apoyo limitado y una desaprobación significativa

Según la encuesta de Reuters/Ipsos, apenas uno de cada cuatro estadounidenses respalda los ataques lanzados por Washington contra Irán. El sondeo, concluido el domingo, muestra que el 27% de los consultados aprueba la decisión, mientras que un 43% manifiesta su desaprobación. Además, un 29% reconoce no estar seguro sobre su postura frente a la ofensiva.

El nivel de atención ciudadana es excepcionalmente alto: 9 de cada 10 estadounidenses afirman estar informados sobre los bombardeos iniciados el pasado sábado MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El estudio revela que el nivel de conocimiento sobre la operación es elevado: alrededor de nueve de cada diez encuestados dijeron haber escuchado al menos algo sobre los bombardeos, que comenzaron el sábado por la mañana. Es decir, la opinión pública no se encuentra ajena a los acontecimientos, sino que está atenta a un conflicto que rápidamente adquirió dimensiones internacionales.

La encuesta de Reuters/Ipsos también evidencia una brecha partidaria marcada. Entre los republicanos, el 55% aprueba los ataques y apenas el 13% los rechaza. Sin embargo, incluso dentro del partido del presidente emergen dudas relevantes, lo que matiza la idea de un respaldo monolítico al comandante en jefe.

La percepción de los ciudadanos sobre el uso de la fuerza por parte de la administración Trump

Más allá del apoyo puntual a la ofensiva en Irán, el relevamiento indaga en una cuestión de fondo: la predisposición del presidente de Estados Unidos a emplear el poder militar. El 56% de los estadounidenses considera que Trump está “demasiado dispuesto” a utilizar la fuerza armada para promover los intereses de Estados Unidos.

Mientras el 55% de los republicanos apoya la decisión de Trump, apenas el 13% de los demócratas coincide ILIA YEFIMOVICH� - AFP�

Ese juicio es abrumador entre los demócratas: el 87% sostiene que el mandatario recurre con excesiva facilidad a la herramienta militar. Pero la inquietud no se limita a la oposición. Un 23% de los republicanos comparte esa percepción crítica, al igual que el 60% de los independientes, es decir, quienes no se identifican con ninguno de los dos grandes partidos.

La encuesta de Reuters/Ipsos contextualiza esta mirada al recordar que, en los últimos meses, el presidente también ordenó ataques en Venezuela, Siria y Nigeria. Para una parte considerable del electorado, la operación en Irán no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de intervenciones en el exterior.

El Mando Central De Los Estados Unidos Compartió En X Un Video De Los Ataques A Irán, Horas Desp

La aprobación presidencial, bajo presión en medio del conflicto con Irán

El contexto bélico coincide con una leve caída en la imagen del presidente. El índice de aprobación de Trump descendió al 39% en el sondeo más reciente realizado entre el 28 de febrero y el 1° de marzo, un punto porcentual menos que en la medición del 18 al 23 de febrero, cuando se ubicaba en 40%. En paralelo, el nivel de desaprobación alcanzó el 60%, lo que amplió la brecha negativa.

Una mayoría del 56% de los encuestados considera que el presidente Donald Trump está “demasiado dispuesto” a recurrir al poder militar CHIP SOMODEVILLA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Estos números reflejan una tendencia relativamente estable pero desfavorable para el mandatario, con diferenciales negativos que rondan los 20 puntos porcentuales en varias de las mediciones recientes. La ofensiva contra Irán, lejos de generar un efecto inmediato de cohesión nacional en torno al liderazgo presidencial, se inscribe en un escenario de polarización y escepticismo, según los especialistas.

La encuesta de Reuters/Ipsos, basada en respuestas en línea de 1282 adultos en todo el país norteamericano y con un margen de error de tres puntos porcentuales, ofrece así una radiografía del momento político. Mientras la Casa Blanca apuesta a proyectar firmeza en el exterior, una parte sustancial de la ciudadanía evalúa con cautela los riesgos humanos y económicos de la confrontación.