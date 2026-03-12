Antes de las elecciones primarias: las encuestas en California que encienden las alarmas entre los aliados de Gavin Newsom

A medida que se acerca la elección primaria abierta para gobernador de California del 2 de junio de 2026, nuevas encuestas comienzan a delinear un escenario político cada vez más competitivo. Diferentes encuestas publicadas en las últimas semanas reflejan lecturas diversas sobre quién lidera la carrera, pero todas coinciden en que la contienda está lejos de resolverse.

El promedio de encuestas: ventaja republicana en un escenario fragmentado

De acuerdo con el promedio de encuestas recopilado por RealClearPolling, el republicano Steve Hilton aparece al frente de la carrera con el 15,3% de intención de voto. El excomentarista político supera por un margen relativamente estrecho a un grupo de aspirantes demócratas.

Según el promedio de RealClearPolling, el republicano Steve Hilton encabeza la carrera con un 15,3% User - RealClear

En ese promedio, el congresista demócrata Eric Swalwell registra el 13% de apoyo, seguido por el empresario Tom Steyer, con el 11,3%. Con cifras idénticas aparece también el republicano Chad Bianco, mientras que la congresista Katie Porter alcanza el 10,7%.

La diferencia entre Hilton y Swalwell, según el promedio de RealClearPolling, es de 2,3 puntos porcentuales, una ventaja suficiente para ubicar al republicano en la primera posición, pero todavía dentro de un margen relativamente estrecho.

Steve Hilton consolida apoyo republicano en California, según un estudio de Berkeley y Politico

Un estudio reciente, elaborado por el Centro Citrin de Investigación de Opinión Pública de la Universidad de California en Berkeley en conjunto con Politico, ubica al republicano Steve Hilton como el candidato con mayor intención de voto.

El sondeo de la Universidad de California en Berkeley y Politico otorga a Hilton un 19% de apoyo Laure Andrillon� - FR172152 AP�

Según esta encuesta realizada entre el 25 de febrero y el 3 de marzo entre votantes registrados, Hilton alcanza el 19% de apoyo, lo que lo coloca en el primer lugar de la contienda. Detrás de él aparece el demócrata Tom Steyer con el 13%, seguido por Katie Porter, Eric Swalwell y Chad Bianco, todos con el 11%.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la consolidación del voto republicano detrás de Hilton. Según explicó Jack Citrin, profesor de ciencia política de la Universidad de California en Berkeley y codirector del sondeo, el crecimiento del candidato podría modificar la dinámica de la carrera.

El sondeo también muestra que todavía existe un nivel considerable de incertidumbre entre los votantes. Aproximadamente el 17% de los encuestados se declara indeciso, aunque esa cifra varía según el partido: solo el 7% de los republicanos afirma no tener una preferencia clara, frente al 19% de los demócratas y el 32% de los independientes.

Swalwell se coloca al frente de la primaria en California, según Emerson College

Una lectura diferente surge del sondeo elaborado por Emerson College Polling junto a Inside California Politics, que ubica al demócrata Eric Swalwell en el primer lugar de la contienda. Según esta encuesta realizada entre el 7 y el 9 de marzo, el congresista obtiene el 17% de apoyo entre los votantes, cuatro puntos por encima del republicano Steve Hilton, quien registra el 13%.

En contraste, la encuesta de Emerson College Polling sitúa a Swalwell como líder con el 17% Facebook Eric Swalwell - Facebook Eric Swalwell

Detrás de ellos aparecen el empresario Tom Steyer y el republicano Chad Bianco, ambos con 11%, mientras que Katie Porter se ubica en el quinto lugar con el 8%. Más atrás quedan Xavier Becerra y Antonio Villaraigosa con 3% cada uno, seguidos por Betty Yee con el 2%.

Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling, explicó: “El respaldo del representante Swalwell entre los votantes demócratas aumentó del 23% al 27%, mientras que el apoyo a Tom Steyer dentro de ese mismo grupo también subió del 12% al 16%”, señaló.

El informe asimismo muestra diferencias significativas según la afiliación política. Entre los republicanos, Hilton concentra el 38% del apoyo dentro de su partido, mientras que Bianco reúne el 34%. En el caso de los independientes, el escenario es más incierto: el 39% de ese electorado se declara indeciso.