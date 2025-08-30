Schwarzenegger desafía el plan de Newsom: su ingreso al Salón de la Fama de California quedó en el limbo

El homenaje más esperado para Arnold Schwarzenegger en su estado natal quedó envuelto en incertidumbre. El exgobernador de California, creador del Salón de la Fama que reconoce a figuras destacadas de la cultura y la política local, esperaba su ingreso oficial este 2025. Sin embargo, la ceremonia anticipada realizada por el gobierno estatal dejó afuera el nombre del actor en medio de su enfrentamiento político con Gavin Newsom por el rediseño del mapa electoral.

Schwarzenegger quedó fuera del Salón de la Fama de California

La información revelada por Politico describió una escena inesperada en el Museo de California. Exfuncionarios de la administración Schwarzenegger asistieron convencidos de que su antiguo jefe recibiría el anuncio de incorporación al Salón de la Fama. Sin embargo, cuando Newsom tomó la palabra, el listado de homenajeados no incluyó al exgobernador republicano.

Arnold Schwarzenegger creó el Salón de la Fama de California, institución en la que esperaba entrar este año MARK J. TERRILL� - AP�

La sorpresa fue inmediata y, según asistentes al evento, se generaron dudas sobre si su fuerte rechazo al plan de redistribución electoral del actual mandatario había pesado en la decisión.

Desde la oficina de Newsom se intentó bajar la tensión. El vocero Bob Salladay aseguró que “nadie fue dejado de lado” y que la publicación de la lista definitiva se retrasó hasta noviembre. Ese mes coincidirá con la elección especial en la que los californianos deberán pronunciarse sobre un nuevo mapa legislativo que favorece a los demócratas y reduce el margen de los republicanos en la Cámara de Representantes.

El desconcierto llegó incluso al entorno más cercano del exgobernador. Daniel Ketchell, portavoz de Schwarzenegger, señaló que su representado ya había sido notificado de su ingreso y que no comprendía por qué su nombre no apareció en la ceremonia preliminar.

Por ahora, Arnold Schwarzenegger está fuera de la lista de entrada el Salón de la Fama, aunque el listado definitivo se presentará en noviembre Damian Dovarganes - AP

En ese sentido, Ketchell remarcó que nunca se tomaron decisiones políticas para definir a los homenajeados y recordó que el propio Schwarzenegger incluyó a Jane Fonda, reconocida como un ícono progresista, cuando todavía ejercía la gobernación.

Con ironía, el vocero subrayó que “no es el Salón de la Fama Republicano ni el Salón de la Fama Demócrata, es el de California”. Asimismo, agregó que el actor de The Terminator (1984) no estaba preocupado: “Ya tiene demasiados premios en la pared que no necesitaron coincidencias políticas”.

El enfrentamiento entre Newsom y Schwarzenegger por la redistribución electoral

El trasfondo del conflicto radica en el proyecto de Newsom para rediseñar los distritos electorales. La propuesta, bautizada Election Rigging Response Act, busca dar marcha atrás con el sistema de comisión independiente que Schwarzenegger impulsó durante su gestión (2003-2011). En aquel momento, el republicano consideró esencial quitarle a la Legislatura el poder de trazar las fronteras de los distritos y entregárselo a un organismo ciudadano sin vínculos partidarios.

“Al diablo con los políticos, acabemos con la manipulación electoral”, la propuesta de Arnold Schwarzenegger Instagram/@schwarzenegger

Ahora, el nuevo plan pretende otorgar nuevamente ese poder al oficialismo demócrata en Sacramento. Newsom presentó la medida como una respuesta necesaria frente a lo que definió como “manipulación electoral” en Texas, donde la Legislatura republicana aprobó un mapa a pedido de Donald Trump y Greg Abbott. Según el actual gobernador, California necesita equilibrar ese escenario para evitar una pérdida de representación demócrata en el Congreso.

Por su parte, Schwarzenegger lo percibió como un golpe directo a su legado. Con su habitual estilo desafiante, prometió “terminar” con la iniciativa y lanzó una campaña simbólica a través de camisetas con la frase “Al diablo con los políticos, acabemos con la manipulación electoral”.