Mientras Schwarzenegger enfrenta a Gavin Newsom en California: ahora Danny DeVito lo apoya por sus políticas

La disputa política en California por los mapas electorales sumó un giro inesperado con la irrupción de un nombre icónico de Hollywood. Mientras Arnold Schwarzenegger se convirtió en uno de los principales críticos de la iniciativa de Gavin Newsom, su excompañero de elenco en comedias, Danny DeVito, decidió aportar a la causa del gobernador demócrata con una donación de dinero.

La donación de Danny DeVito a la propuesta de Gavin Newsom para rediseñar el mapa electoral de California

El 25 de agosto, la cuenta de X especializada en seguimiento de aportes electorales @CATargetBot0001 informó que la iniciativa de Newsom, bautizada Election Rigging Response Act, había recibido 95 nuevas transacciones en un solo día. En total, esos aportes sumaron 424.700 dólares, destinados a la campaña para respaldar la medida en la boleta electoral de noviembre.

Danny DeVito envió 1000 dólares a la campaña de Newsom Bruce Glikas - WireImage

Entre esos registros apareció un nombre inesperado. El analista Rob Pyers señaló que Danny DeVito contribuyó con US$1000 para apoyar el proyecto impulsado por el gobernador demócrata. El dato no pasó inadvertido, sobre todo porque se conoció justo cuando Schwarzenegger intensificaba su rechazo público a la propuesta, con la que considera que se pone en riesgo su propio legado como exgobernador.

La revelación sumó un componente cinematográfico a la contienda, en especial porque DeVito y Schwarzenegger compartieron uno de los dúos más recordados de la pantalla grande con las comedias Twins (1988) y Junior (1994).

Newsom y la campaña millonaria detrás de la Propuesta 50

El respaldo de DeVito se enmarca en una estrategia de recaudación que avanzó con fuerza. Según un artículo de The New York Times, en su primera semana, la campaña de Newsom ya había reunido US$6,2 millones en aportes en línea, provenientes de más de 200 mil donantes individuales.

El gobernador no ocultó que este impulso económico resultaba fundamental para enfrentar una batalla que describió como “desigual” frente a los intentos de rediseño de distritos que comenzaron en Texas, donde ya se oficializó la ley, y se extendieron a otros estados con el apoyo de Donald Trump y Greg Abbott.

En la primera semana, Newsom recaudó US$6,2 millones en aportes en línea para la nueva ley Jeff Chiu - AP

Newsom apostó fuerte a la visibilidad digital de su propuesta. En solo seis días desembolsó cerca de US$450 mil en anuncios en Facebook e Instagram, con el objetivo de expandir su base de pequeños donantes. El gobernador presentó la medida como una herramienta para que los ciudadanos tengan la posibilidad de oponerse a lo que llamó intentos de “manipulación electoral” de los republicanos.

El rechazo de Arnold Schwarzenegger a Gavin Newsom: su legado en disputa

Del otro lado de la contienda, Arnold Schwarzenegger decidió ponerse al frente de la oposición a la Propuesta 50. El exgobernador republicano de California defendió durante su mandato (2003-2011) la creación de una comisión independiente de ciudadanos para diseñar los distritos, lo que le quitaba esa potestad a los legisladores. Para él, ese cambio representó uno de los pilares de su gestión y un compromiso asumido frente a los votantes.

El meme que posteó el gobernador Gavin Newsom x.com/GavinNewsom

Schwarzenegger ve en el plan de Newsom una amenaza directa a ese legado. Según su exjefe de gabinete, Daniel Ketchell, el mensaje del actor de Terminator es tajante: “Dos errores no hacen un acierto. Sigue comprometido con la redistribución independiente de distritos en todos los estados del país”.

La confrontación entre ambos líderes políticos se tornó personal, especialmente luego de que Newsom respondiera a las críticas con un meme en redes sociales. En la imagen, tomada de Twins, el personaje de DeVito le entrega algo al de Schwarzenegger, pero en la versión editada lo que aparece en el cartel es el mensaje “Yes on 50”, el lema de la campaña del gobernador.