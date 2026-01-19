Se extiende por el aire: qué es la partícula PM2.5 que enciende alertas en California

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) recomendó a miles de residentes que permanezcan en sus hogares en partes de California debido a que los niveles de contaminación por partículas finas (PM2.5) alcanzaron niveles “insalubres”. Su tamaño microscópico permite que penetren en los edificios y lleguen a las profundidades de los pulmones.

Qué es el contaminante PM2.5 que alarma a California

El contaminante PM2.5 es una de las principales amenazas para la calidad del aire y puede provocar graves riesgos para la salud, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Debido a su tamaño extremadamente pequeño, de hasta 2,5 micrómetros de diámetro, estas partículas pueden ingresar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo.

El contaminante PM2.5 es uno de los más dañinos Google Gemini

De acuerdo con Airly.org, los PM2.5 son responsables de múltiples afecciones:

Agravamiento de los síntomas del asma y deterioro de la función pulmonar.

Incremento de riesgo de cáncer de pulmón, garganta o laringe.

Aumento de complicaciones cardiovasculares, incluidas arritmia, vasculitis y aterosclerosis.

Afectar el desarrollo fetal.

Este tipo de contaminación puede tener orígenes humanos o naturales. Las partículas finas provienen de emisiones industriales, gases de escape de los vehículos y la calefacción residencial.

Los incendios también liberan grandes cantidades de PM2.5 GUILLERMO SALGADO - AFP

Los incendios forestales, erupciones volcánicas y tormentas de polvo también lideran grandes cantidades de PM2.5 al aire.

Población de riesgo por el PM2.5 y cómo protegerse

La EPA estipuló que existen grupos de riesgo ante las partículas contaminantes: personas con afecciones cardiovasculares, personas con afecciones pulmonares, niños y adolescentes y adultos mayores.

Aquellos que sufran de obesidad y diabetes también pueden aumentar el riesgo de sufrir afecciones, de igual modo que las madres de recién nacidos y las mujeres embarazadas.

Las mujeres embarazadas forman parte del grupo de riesgo por las partículas contaminantes Freepik

Para reducir la exposición a todo tipo de partículas, se deben tomar las siguientes medidas, según los especialistas:

Reducir la duración de las actividades al aire libre.

Reprogramar actividades.

Permanecer menos tiempo junto a carreteras con mucho tránsito.

Escoger actividades menos agotadoras.

Para evitar la contaminación del aire en zonas cerradas, se debe controlar el uso de chimeneas Freepik

En el caso de los ambientes cerrados, se tiene que eliminar el humo de tabaco, disminuir el uso de cocinas a leña y chimeneas, no encender velas y utilizar filtros de aire HEPA para atrapar hasta el 99,97% de partículas diminutas como polvo.

Qué significa una calidad del aire “insalubre”

La agencia utiliza el Índice de Calidad del Aire (ICA) para monitorear y comunicar la calidad del aire en todo Estados Unidos. Este sistema asigna una puntuación numérica y clasifica la calidad del aire en seis grupos según su riesgo para la salud: