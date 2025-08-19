Seis minutos: ¿el eclipse solar más largo de todo el siglo se podrá ver en California?

En las últimas semanas, se ha hablado del eclipse solar más largo de todo el siglo, un evento astronómico que llama la atención por su duración de más de seis minutos. Sin embargo, habrá que esperar para observarlo, ya que se trata de un fenómeno que se registrará hasta 2027. Pese al tiempo, surge la pregunta: desde dónde se podrá ver y si los residentes de California y otros estados de EE.UU. tendrán oportunidad de apreciarlo.

¿El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 se podrá ver en California?

El 2 de agosto de 2027 se producirá un eclipse solar total, que se ha denominado como el “eclipse del siglo”, debido a que la duración máxima de la totalidad será de seis minutos y 23 segundos. Sin embargo, este no se podrá observar en Estados Unidos, lo que incluye a California.

Un eclipse solar, registrado el 2 de octubre de 2024, fue visible solo en algunas partes de Estados Unidos Imagen de A Owen en Pixabay

Este fenómeno será visible en África, donde cruzará Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán y Somalia; en Europa se verá en España y Gibraltar y en Oriente Medio, la trayectoria será Arabia Saudí y Yemen.

El sitio especializado Space explica que este eclipse traerá la totalidad más larga en Tierra desde 1991 y será la más larga hasta el 16 de julio de 2114. “Si bien la afirmación de que ‘no volverá a ocurrir en 100 años’ es falsa, la totalidad de 2027 es la más larga en 87 años”, añade.

Qué es un eclipse solar

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) precisa que los eclipses solares ocurren cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, y proyecta una sombra sobre el planeta que bloquea total o parcialmente la luz del Sol en algunas zonas.

La agencia también advierte que, excepto por los fugaces momentos de totalidad durante un eclipse solar total, los observadores siempre deben usar anteojos especiales o un método alternativo de observación segura.

Observar un eclipse solar significa mirar al Sol, algo que nunca se debe hacer sin el equipo adecuado Eric Gay - AP

Existen tres tipos:

Eclipse solar anular : la Luna está más lejos de la Tierra y se ve más pequeña que el Sol, por lo que no lo cubre totalmente. Esto genera un “anillo de fuego” alrededor de la Luna.

: la Luna está más lejos de la Tierra y se ve más pequeña que el Sol, por lo que no lo cubre totalmente. Esto genera un “anillo de fuego” alrededor de la Luna. Eclipse solar parcial : la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna no es exacta; solo una parte del Sol queda cubierta y se ve como una media luna.

: la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna no es exacta; solo una parte del Sol queda cubierta y se ve como una media luna. Eclipse solar híbrido: puede empezar como anular y convertirse en total (o viceversa) mientras la sombra de la Luna se mueve por la superficie curva de la Tierra.

¿Cuáles son los próximos eclipses?: en 2025 y 2026

El próximo eclipse lunar será total y se registrará entre el domingo 7 y el lunes 8 de septiembre. Es el segundo de este tipo en el año y el más largo desde 2022. Será visible en Europa, África, el este de Australia y Nueva Zelanda.

Mientras que el último eclipse solar de este año será parcial, pero solo será visible desde el Pacífico Sur, lo que incluye Nueva Zelanda (al amanecer) y partes de la Antártida.

El eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025 es conocido como Luna de Sangre por el tono rojizo que adquiere el satélite natural Imagen de Freepik

Los eclipses de 2026: