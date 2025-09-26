SoCal Edison: cómo pagar la factura de la luz en línea en California y evitar estafas

Los residentes de California tienen la opción de pagar la factura por el servicio de electricidad en línea y sin salir de casa. La compañía SoCal Edison detalló el paso a paso para abonar el pago y dio recomendaciones para evitar las estafas virtuales.

Cómo abonar la factura de SoCal Edison sin salir de casa

Muchos habitantes del Estado Dorado prefieren la opción de abonar sus facturas de forma virtual, ya sea por una mayor comodidad o por complicaciones de horarios y rutina. A través de la aplicación en el teléfono celular o el sitio web de Southern California Edison, pueden realizar el trámite en pasos sencillos.

Los clientes de SoCal Edison pueden crear una cuenta en línea para obtener toda la información de su factura Freepik

El proceso para pagar la factura eléctrica en línea en California consta de los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web de SoCal Edison e indicar la opción “pagar la factura”.

Crear una cuenta en línea con un nombre de usuario y una contraseña.

Aportar los datos del método de pago, que puede ser una tarjeta de crédito, de débito o una billetera digital: Venmo, PayPal, Google Play o Apple Play. La entidad advirtió que JPMorgan Chase cobra una comisión de 1,65 dólares por la transacción de clientes residenciales y de US$2,15 a los comerciales.

Se recibirá un número de usuario con los datos de la cuenta.

Quiénes pueden realizar un pago de la factura eléctrica a nombre de otra persona

SoCal Edison puntualizó que terceras personas pueden abonar el servicio a nombre de un cliente a través del sistema de pago electrónico de autoservicio en California. La información que deben incluir para verificar la autenticación en este proceso es:

El nombre y el apellido del cliente que está registrado en el servicio. En estos casos, se envía un código de verificación al teléfono celular del titular o al correo electrónico.

El número de cuenta que posee en SoCal Edison sobre la factura a abonar y el código postal de la dirección vinculada con la facturación.

La empresa ofrece la opción de realizar pagos a nombre de un cliente Facebook/Southern California Edison (SCE)

SoCal Edison advierte de estafas en los pagos de facturas de luz

La compañía eléctrica emitió un comunicado en su página web acerca de los posibles engaños a los que se pueden enfrentar los clientes del servicio. SoCal Edison indicó que, en muchas ocasiones, los estafadores se hacen pasar por personal de la entidad en llamadas telefónicas y exigen pagos inmediatos o información de las cuentas.

Algunos de los datos que pueden solicitar son información personal, sobre el uso o el medidor, el número del Seguro Social o la licencia de conducir. También pueden amenazar al cliente con desconectar de inmediato el suministro eléctrico.

La compañía alertó a los clientes de posibles estafas telefónicas Freepik

La empresa dio una serie de claves para detectar una estafa sobre el servicio de luz:

SoCal Edison no acepta pagos por teléfono, así como desde tarjetas prepagas o aplicaciones como Zelle o Cash App.

Las llamadas de uso comercial tienen un horario de 7 a 21 hs (hora del Pacífico).

Además, la compañía instó a los usuarios a utilizar únicamente los canales oficiales de la entidad y a no proporcionar en ninguna circunstancia el número pin de la tarjeta de débito (SCE). Asimismo, destacaron que si un empleado se presenta en el hogar, se debe solicitar la identificación.