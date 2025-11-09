Subsidio para pago de luz en California: requisitos para aplicar en noviembre 2025

Los habitantes de California reciben, en promedio, facturas de luz más caras que en la mayoría de los estados pertenecientes a EE.UU. Para minimizar el impacto en la economía de los hogares, el gobierno dispone de un subsidio al que pueden aplicar los residentes que cumplan con ciertos requisitos.

Requisitos para aplicar al subsidio para pago de luz en California

El programa California Alternate Rates for Energy (CARE, por sus siglas en inglés) ofrece un descuento mensual del 20 por ciento o más en gas y electricidad .

. Según un informe de Choose Energy, el Estado Dorado es el segundo con las facturas de luz más costosas del país a noviembre de 2025.

La factura debe estar a nombre de la persona que solicita el subsidio para el pago de luz en California Archivo

Para calificar al subsidio, según los criterios de elegibilidad del gobierno, la factura de Pacific Gas and Electric Company (PG&E) debe estar a nombre del solicitante.

Además, el interesado tiene que vivir en el domicilio al que se destina el descuento. El sitio señala también que la persona que realiza el pedido para aplicar al subsidio debe cumplir con requisitos como:

No debe compartir un medidor de energía con otro hogar.

Debe considerar todas las fuentes de ingresos calificados del hogar.

El ingreso familiar combinado debe cumplir con las pautas de ingresos del programa.

Ninguna otra persona (que no sea el cónyuge del solicitante) puede declararlo como dependiente en una declaración de impuestos sobre la renta.

El consumo mensual de electricidad no debe exceder seis veces lo permitido para el nivel 1, que corresponde al precio más bajo del plan básico de PG&E.

Los residentes requieren renovar su elegibilidad cada dos años, pero si tienen ingresos fijos, la renovación es cada cuatro años. Además, pueden ser elegibles para el subsidio si forman parte de uno de los siguientes programas:

Programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos, o LIHEAP (Low Income Home Energy Assistance Program).

Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants and Children, WIC).

CalFresh/SNAP (cupones para alimentos).

CalWORKs (TANF) o TANF tribal.

Head Start Income Eligible (solo tribal).

Ingreso Suplementario de Seguridad, o SSI (Supplemental Security Income).

Medi-Cal for Families (Healthy Families A y B).

Programa Nacional de Almuerzos Escolares, o NSLP (National School Lunch Program).

Asistencia general de la Oficina de Asuntos Indígenas.

Medicaid/Medi-Cal.

El subsidio para pago de luz en California permite a los residentes que cumplen con los requisitos obtener un importante descuento CARE California - CARE

Los ingresos familiares para aplicar al subsidio de pago de luz en California

El sitio oficial de PG&E señala que si la elegibilidad de los participantes se basa en los ingresos de su hogar, este debe ajustarse a los límites.

Para calcular este monto, las personas deben sumar todas las entradas de dinero, de todas las fuentes elegibles y de todos los miembros del hogar, lo que dará por resultado los ingresos anuales brutos.

Algunas de las ganancias a tener en cuenta consisten en sueldos, intereses y dividendos, pagos de manutención de cónyuges y menores, pagos de asistencia pública, Seguro Social y pensiones, subsidios de vivienda y militares e ingresos por alquiler.

Cómo aplicar al subsidio para pago de luz en California

De acuerdo con las autoridades, para comenzar a recibir el descuento, los ciudadanos deben completar un formulario en el que tienen que indicar datos personales como su número de cuenta, el nombre del cliente, la dirección, la ciudad y el código postal. Asimismo, deberán determinar si califican por el ingreso anual del hogar o por su participación en otros programas de Asistencia Pública.

Las personas pueden aplicar al subsidio para pago de luz en California mediante sus ingresos anuales o su participación en programas de asistencia pública Freepik

No se requiere documentación adicional en el momento de presentar la solicitud. Una vez que llenan la inscripción, los solicitantes tienen la opción de enviarla por correo, fax o correo electrónico.

Una vez inscrito en CARE, el residente podría recibir una carta de PG&E con la solicitud de verificación de ingresos o de participación en programas calificados.