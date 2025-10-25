En California: el calendario de pago de SNAP en noviembre

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que beneficia a millones de personas en Estados Unidos, dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de noviembre de 2025 para los residentes de California.

Cuándo se paga SNAP en California en noviembre

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que los pagos del programa SNAP en California se depositarán durante los primeros diez días del mes, según el último dígito del número de caso de cada beneficiario.

La solicitud de SNAP debe iniciarse a través de su sitio web en California (Pexels/Jack Sparrow)

En el caso del estado, los pagos de la asistencia alimentaria se realizan durante los primeros diez días de cada mes y dependen del último dígito del número de caso de cada afiliado. Por lo anterior, el calendario de pagos queda de la siguiente manera:

Número de caso que termine en 1, beneficios disponibles el día 1° de noviembre de 2025

Número de caso que termine en 2, beneficios disponibles el día 2 de noviembre de 2025

Número de caso que termine en 3, beneficios disponibles el día 3 de noviembre de 2025

Número de caso que termine en 4, beneficios disponibles el día 4 de noviembre de 2025

Número de caso que termine en 5, beneficios disponibles el día 5 de noviembre de 2025

Número de caso que termine en 6, beneficios disponibles el día 6 de noviembre de 2025

Número de caso que termine en 7, beneficios disponibles el día 7 de noviembre de 2025

Número de caso que termine en 8, beneficios disponibles el día 8 de noviembre de 2025

Número de caso que termine en 9, beneficios disponibles el día 9 de noviembre de 2025

Número de caso que termine en 0, beneficios disponibles el día 10 de noviembre de 2025

Requisitos para afiliarse al programa SNAP en California

En California, el programa se conoce como CalFresh, y está dirigido a personas y familias de bajos ingresos que necesitan ayuda económica para comprar alimentos, según el sitio web del programa.

En California, el SNAP tiene requisitos específicos para formar parte del programa (Pexels/Anna Shvets)

De acuerdo con la organización Get CalFresh, para unirse a SNAP se debe presentar una solicitud y el interesado debe contar con una identificación oficial vigente, documentos que prueben sus ingresos y documentación adicional con la que podría aumentar el monto de sus beneficios alimentarios.

Posteriormente, un trabajador del programa será el encargado de verificar si el postulante cumple con los requisitos de SNAP, que son:

Cantidad de ingresos mínima, por trabajo y por otros programas sociales

Gastos de renta, manutención de hijos o familiares, servicios públicos, entre otros

Tamaño de la familia (número de miembros) con la que vive el beneficiario

El principal requisito que se toma en cuenta para que una persona pueda recibir los beneficios de la asistencia alimentaria es que el interesado no supere los ingresos brutos del 200% del nivel federal de pobreza. No obstante, los únicos casos en los que se puede hacer una excepción sobre este requisito es para las personas con alguna discapacidad o para adultos de la tercera edad.

Cuánto tarda en aprobarse la solicitud para unirse a SNAP en California

Luego de presentar la solicitud y la documentación, uno de los representantes del programa se comunicará con el interesado después de una o dos semanas del primer paso, para poder continuar el proceso.

El SNAP es llamado CalFresh en California y otorga beneficios mensuales (Pexels/Lukas)

En caso de que el solicitante sea aprobado para afiliarse a SNAP, recibirá una tarjeta EBT 10 días después de ser contactado por personal del programa; esta tarjeta funciona como una tarjeta de débito o crédito como la de cualquier banco, y se puede utilizar para comprar alimentos en casi cualquier tienda del estado.