El programa en California que ayuda a migrantes que no son elegibles para CalFresh

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) es conocido en California como CalFresh. Esta iniciativa ayuda a las familias a acceder a alimentos saludables, pero no es la única del estado, ya que existe un apoyo para migrantes que no son elegibles.

CalFresh: el programa SNAP de California

CalFresh proporciona beneficios alimentarios mensuales a personas y familias de bajos ingresos y brinda beneficios económicos a las comunidades. Es un programa obligatorio a nivel federal y, en el Estado Dorado, está supervisado por la entidad y administrado por los condados.

Se pueden utilizar los beneficios de CalFresh en la mayoría de las tiendas de alimentos Allison Dinner - FR171780 AP

Los beneficios que recibe un hogar depende del tamaño del mismo, los ingresos contables y los gastos mensuales. El programa emite los abonos mensuales mediante una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés).

“Las personas y las familias, tanto ciudadanos de EE.UU., residentes legales y no ciudadanos con ciertas condiciones de inmigrante, pueden reunir los requisitos para recibir beneficios de CalFresh”, indica BenefitsCal.

El programa en California que ayuda a migrantes

El gobierno de California ofrece beneficios alimentarios financiados por el estado a través del Programa de Asistencia Alimentaria de California (CFAP, por sus siglas en inglés) para los no ciudadanos que no son elegibles para CalFresh, programa que está subvencionado por el gobierno federal.

Requisitos de elegibilidad del CFAP:

El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, por sus siglas en inglés) explica que para recibir CFAP, los no ciudadanos deben no ser elegibles para CalFresh únicamente por su estatus migratorio, bajo la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996.

Para ser elegibles para CFAP, los no ciudadanos actualmente deben no ser elegibles para los beneficios de CalFresh Freepik

Algunas personas elegibles para CFAP son los no ciudadanos que:

Son residentes permanentes legales que no hayan cumplido con el requisito de residencia de cinco años en Estados Unidos o con los criterios de 40 trimestres de trabajo calificados.

Personas en permiso condicional (como parole ).

). Participantes condicionales.

Son maltratados o abusados.

El CDSS advierte que a partir del 9 de marzo de 2021, CalFresh y CFAP no se consideran programas de carga pública, lo que significa que no afectará la solicitud de visa estadounidense ni de residencia permanente basada en su familia.

“CFAP es un beneficio alimentario financiado por el estado y su uso es seguro”, agregan.

Para solicitar los beneficios es necesario visitar el sitio: CalFreshFood.org o comunicarse con la oficina del condado. Ambos programas de ayuda alimentaria usan la misma solicitud. Al solicitar CalFresh, el condado determinará si la persona es elegible para el CFAP.

Cambios en la elegibilidad de CalFresh

La HR 1, conocido como One Big Beautiful Bill Act, es un proyecto presupuestario que describe un plan de gastos para el gobierno federal. Esto incluye el financiamiento del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

Con los cambios de la ley HR 1, más beneficiarios de CalFresh tendrán que trabajar para conservar sus beneficios fns.usda.gov

De acuerdo con el CDSS, la nueva ley recorta los fondos federales que ayudan a financiar CalFresh. Lo que significa que:

Algunos beneficiarios pueden recibir menos dinero para alimentos.

Más beneficiarios tendrán que trabajar para conservar sus beneficios.

Muchos inmigrantes presentes legalmente ya no calificarán para CalFresh .

presentes legalmente . Habrá cambios en la forma en que se contabilizan los costos de servicios públicos para algunos beneficiarios ( a partir del 1º de noviembre de 2025 ).

). California tendrá que pagar más dinero para ayudar a operar el programa, incluso para algunos de los beneficios alimentarios.