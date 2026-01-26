Todo definido: qué equipos jugarán el Super Bowl LX que será en California

Todo está definido para el evento deportivo más importante del calendario de la National Football League (NFL). El Super Bowl LX ya tiene protagonistas confirmados y escenario listo en California: New England Patriots y Seattle Seahawks superaron sus pruebas en sus respectivas conferencias y ahora se preparan para disputar el Trofeo Vince Lombardi.

Qué equipos jugarán el Super Bowl LX

El Super Bowl LX enfrentará a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks, dos franquicias que llegan tras imponerse en finales de conferencia sumamente ajustadas.

New England Patriots superó a Denver Broncos por 10-7 y de esta manera llegó al Super Bowl

Seattle consiguió el boleto desde la NFC luego de vencer a Los Angeles Rams por 31-27 en un partido que se resolvió en los instantes finales, mientras que New England hizo lo propio en la AFC al superar a Denver Broncos por 10-7.

Según el portal oficial de la NFL, ambos llegan con buenos argumentos para ganar. Los Seahawks sostuvieron su campaña en un ataque equilibrado y explosivo, liderado por Sam Darnold, mientras que los Patriots construyeron su camino con una defensa dominante y la capacidad de Drake Maye para aparecer en los momentos decisivos, incluso cuando las estadísticas no reflejaron su mejor versión.

Según el análisis publicado por NFL.com tras el Championship Sunday, el Super Bowl LX promete ser un duelo físico, intenso y con márgenes mínimos de error.

Seattle Seahawks tuvo que vencer a Los Angeles RAMS para llegar al Super Bowl Stephen Brashear - FR159797 AP

Cuándo y dónde se juega el Super Bowl LX

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. Será el regreso del evento a este recinto, uno de los estadios más modernos de la NFL y casa de los San Francisco 49ers.

Fecha : domingo 8 de febrero de 2026

: domingo 8 de febrero de 2026 Estadio : Levi’s Stadium

: Levi’s Stadium Dirección : 4900 Marie P DeBartolo Way, Santa Clara, CA 95054

: 4900 Marie P DeBartolo Way, Santa Clara, CA 95054 Hora de kickoff: aproximadamente 15.30 PT / 18.30 ET

La NFL confirmó que las puertas para los aficionados con entrada abrirán a las 11.30 PT, lo que permitirá el acceso a distintas actividades previas al inicio del juego.

El Levi’s Stadium será la sede del Super Bowl

Cómo ver el Super Bowl LX en vivo

El Super Bowl LX contará con cobertura televisiva y digital a gran escala, ideal para quienes no hayan podido comprar entradas. Desde la NFL se detalló el horario oficial de inicio del partido y la organización de toda la jornada, que incluirá programación previa, análisis y el tradicional espectáculo de medio tiempo.

En Estados Unidos y el resto de los países americanos podrá verse en distintas señales

Estados Unidos: Peacock y NFL.com

Peacock y NFL.com México : ESPN y Disney Plus

: ESPN y Disney Plus Argentina: ESPN y Disney Plus

El show del entretiempo tendrá como protagonista a Bad Bunny, una de las figuras musicales más influyentes a nivel global.

Bad Bunny será encargado del show de medio tiempo del Super Bowl Instagram @levisstadium / Facebook Bad Bunny

Actividades para los fanáticos durante el Super Bowl LX

Durante la jornada del Super Bowl LX, los aficionados podrán participar del Gameday Experience presentado por Bud Light, disponible desde las 11.30 hs dentro del perímetro seguro del estadio.

Entre las principales atracciones confirmadas por la NFL se incluyen: