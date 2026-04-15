Time eligió a Newsom entre los 100 más influyentes del mundo: de California a las elecciones de EE.UU. 2028

El gobernador de California, Gavin Newsom, integra el TIME100 2026 en la categoría Líderes, junto a Donald Trump, Xi Jinping, Claudia Sheinbaum y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, entre otros políticos. De acuerdo con el perfil firmado por el corresponsal Philip Elliott, Time destaca su papel como figura de oposición al presidente Trump y sus políticas internas en el Estado Dorado, donde la revista describe a la economía estatal como la cuarta del planeta. El gobernador aparece bien posicionado en las encuestas tempranas del campo demócrata para 2028, aunque arrastra cuestionamientos por la persistente pobreza, los altos impuestos y la crisis de personas sin hogar.

Newsom, un “lame duck” con proyección presidencial

Time remarca que, a diferencia de la mayoría de los gobernadores en su tramo final de mandato, Newsom “parece ascendente” y se ha convertido en un actor nacional gracias a sus duros cuestionamientos públicos a Trump, tanto en temas de migración como en críticas más amplias a su liderazgo.

Gavin Newsom integra el TIME100 2026 en la categoría Líderes TIME

En paralelo, su gestión en California le ha permitido mostrarse como un referente en debates nacionales sobre regulación ambiental, seguridad del consumidor y políticas educativas, aprovechando el peso económico del estado, que la revista describe como la cuarta economía del planeta.

Según el perfil, Newsom se presenta como “el luchador que los demócratas necesitan” en la era Trump y es visto como uno de los eventuales favoritos en el emergente campo de aspirantes presidenciales de ese partido para 2028.

Sin embargo, el texto también recuerda que su administración enfrenta críticas por la persistencia de un alto índice de pobreza, una de las cargas tributarias más elevadas del país y la concentración en California de alrededor de una cuarta parte de la población sin vivienda de Estados Unidos.

Los otros líderes de Time 100: Trump, Xi Jinping, Mamdani y Sheinbaum

La categoría de “Líderes” del TIME100 2026 incluye a figuras centrales del escenario global como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ; el presidente de China, Xi Jinping ; el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ; el papa León XIV y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani . También aparece Marco Rubio , secretario de Estado de EE.UU.

; el presidente de China, ; el primer ministro de Israel, ; el papa y el alcalde de Nueva York, . También aparece , secretario de Estado de EE.UU. En el plano latinoamericano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , aparece nuevamente en la lista.

, aparece nuevamente en la lista. Además de estos nombres, la selección de líderes de Time 100 se completa con otros jefes de Estado, autoridades religiosas y responsables de gobiernos locales, que la revista agrupa junto a figuras de otros campos (como la tecnología, la cultura o el entretenimiento) para ofrecer una radiografía del poder global en 2026.

La categoría de “Líderes” del TIME100 2026 incluye a figuras centrales del escenario global como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping Mark Schiefelbein - AP

Qué significa este reconocimiento en la carrera de Newsom hacia 2028

La inclusión de Newsom en la lista de las 100 personas más influyentes llega en un momento en el que se intensifica la especulación sobre la interna demócrata para 2028, en un contexto marcado por las políticas de Trump y por la búsqueda de una figura capaz de confrontarlo con eficacia.

El reconocimiento de Time no implica una definición electoral, pero consolida a Newsom dentro de un grupo acotado de dirigentes con proyección presidencial.

Time remarca que, a diferencia de la mayoría de los gobernadores en su tramo final de mandato, Newsom “parece ascendente” Gavin Newsom

Su desafío de cara a los próximos años será capitalizar esa visibilidad, defender su balance de gestión en California y posicionarse en un espacio demócrata en el que podrían competir otras figuras de alto perfil antes de 2028.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.